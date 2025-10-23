Gương mặt H'hen Niê biến dạng, trấn an fan bớt lo

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí

Gương mặt H'hen Niê biến dạng, trấn an fan bớt lo

Thùy Trang

(NLĐO)- Hoa hậu H'hen Niê tiết lộ căn bệnh mà cô mắc phải sau sinh, thu hút sự chú ý.

H’hen Niê “biến dạng” sau sinh 

H'hen Niê mắc bệnh sau sinh - Ảnh 1.

H'hen biến dạng vì bệnh mề đay

Cụ thể, hoa hậu hoàn vũ H'hen Niê cho biết gương mặt của nàng hậu phù nề, sưng đỏ; nhiều vị trí khác trên cơ thể cũng có biểu hiện tương tự. Những biểu hiện cho thấy H'hen Niê bị nổi mề đay sau sinh.

H'hen Niê cho biết những ngày đầu cô "nổi hết gai óc, thẫn thờ", nhưng sau khi tự chăm bằng nước đậu xanh, thuốc đỏ và dầu tràm, tình trạng của nàng hậu đã cải thiện. 

 Những chia sẻ của H'hen Niê nhận được nhiều động viên của khán giả, đặc biệt những bà mẹ bỉm sữa. Cư dân mạng cho biết, nhiều mẹ bỉm sau sinh cũng mắc bệnh này giồng hoa hậu. 

Đáng nói, H'hen tự giễu chính mình khiến cư dân mạng một phen vui vẻ. "Lôi Chấn Tử là phim, còn Hen thì nổi mề đay sau sanh, tỉ lệ thống kê là 1/10 mẹ bỉm sẽ không may bị. 

Mới nổi lên là Hen nổi hết cả gai óc và thẫn thờ luôn cả nhà ạ. Xong rồi bình tĩnh lại, nấu nước đậu xanh uống, rồi chỗ bị ngứa và sưng thì lau với nước muối sinh lý rồi bôi thuốc đỏ lên, bôi dầu tràm ở các huyệt thì có giảm. Và cứ đúng buổi chiều nó lại lên thì Hen vẫn cứ tiếp tục, sau 4 ngày thì nó giảm dần, cứ có nổi 1 cục là Hen bôi lẹ thuốc đỏ lên nên giờ cũng ổn hết rồi".

Bệnh nổi mề đay sau sinh  

H'hen Niê mắc bệnh sau sinh - Ảnh 2.

Gương mặt H'hen biến dạng

Tuy không phải bệnh nguy hiểm, nhưng nếu để kéo dài hoặc tự xử lý sai cách, mề đay có thể gây ra nhiều hệ lụy khó lường cho sức khỏe của mẹ và cả em bé. Thông thường, triệu chứng khởi phát bằng những mảng da đỏ, ngứa rát, có thể lan ra toàn thân. Nhiều mẹ mô tả cảm giác "nổi hết gai óc", ngứa dữ dội hơn vào ban đêm, khiến họ khó ngủ, mệt mỏi, thậm chí trầm cảm.

Mề đay (hay mày đay) là phản ứng dị ứng của cơ thể khi các mao mạch nhỏ dưới da bị giãn nở, gây nên hiện tượng sẩn đỏ, ngứa, phù nhẹ. Ở phụ nữ sau sinh, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi nội tiết tố, suy giảm miễn dịch, stress, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi thất thường.

Theo thống kê y học, cứ khoảng 10 mẹ bỉm thì có 1 người bị nổi mề đay sau sinh. Ảnh minh họa. Khi cơ thể người mẹ đang phục hồi, việc xuất hiện phản ứng dị ứng cho thấy hệ miễn dịch đang mất cân bằng. Nếu không chăm sóc đúng cách, có thể dẫn đến viêm da, nhiễm trùng hoặc mề đay mạn tính kéo dài".

Tin liên quan

H'Hen Niê sinh con gái

H'Hen Niê sinh con gái

(NLĐO) - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đang hạnh phúc vỡ òa.

hoa hậu H'hen Niê H'hen Niê H'hen Niê bị biến dạng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo