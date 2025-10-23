Gương mặt H'hen Niê biến dạng, trấn an fan bớt lo

H’hen Niê “biến dạng” sau sinh

H'hen biến dạng vì bệnh mề đay

Cụ thể, hoa hậu hoàn vũ H'hen Niê cho biết gương mặt của nàng hậu phù nề, sưng đỏ; nhiều vị trí khác trên cơ thể cũng có biểu hiện tương tự. Những biểu hiện cho thấy H'hen Niê bị nổi mề đay sau sinh.

H'hen Niê cho biết những ngày đầu cô "nổi hết gai óc, thẫn thờ", nhưng sau khi tự chăm bằng nước đậu xanh, thuốc đỏ và dầu tràm, tình trạng của nàng hậu đã cải thiện.

Những chia sẻ của H'hen Niê nhận được nhiều động viên của khán giả, đặc biệt những bà mẹ bỉm sữa. Cư dân mạng cho biết, nhiều mẹ bỉm sau sinh cũng mắc bệnh này giồng hoa hậu.

Đáng nói, H'hen tự giễu chính mình khiến cư dân mạng một phen vui vẻ. "Lôi Chấn Tử là phim, còn Hen thì nổi mề đay sau sanh, tỉ lệ thống kê là 1/10 mẹ bỉm sẽ không may bị.

Mới nổi lên là Hen nổi hết cả gai óc và thẫn thờ luôn cả nhà ạ. Xong rồi bình tĩnh lại, nấu nước đậu xanh uống, rồi chỗ bị ngứa và sưng thì lau với nước muối sinh lý rồi bôi thuốc đỏ lên, bôi dầu tràm ở các huyệt thì có giảm. Và cứ đúng buổi chiều nó lại lên thì Hen vẫn cứ tiếp tục, sau 4 ngày thì nó giảm dần, cứ có nổi 1 cục là Hen bôi lẹ thuốc đỏ lên nên giờ cũng ổn hết rồi".

Bệnh nổi mề đay sau sinh

Gương mặt H'hen biến dạng

Tuy không phải bệnh nguy hiểm, nhưng nếu để kéo dài hoặc tự xử lý sai cách, mề đay có thể gây ra nhiều hệ lụy khó lường cho sức khỏe của mẹ và cả em bé. Thông thường, triệu chứng khởi phát bằng những mảng da đỏ, ngứa rát, có thể lan ra toàn thân. Nhiều mẹ mô tả cảm giác "nổi hết gai óc", ngứa dữ dội hơn vào ban đêm, khiến họ khó ngủ, mệt mỏi, thậm chí trầm cảm.

Mề đay (hay mày đay) là phản ứng dị ứng của cơ thể khi các mao mạch nhỏ dưới da bị giãn nở, gây nên hiện tượng sẩn đỏ, ngứa, phù nhẹ. Ở phụ nữ sau sinh, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi nội tiết tố, suy giảm miễn dịch, stress, chế độ ăn uống, nghỉ ngơi thất thường.

Theo thống kê y học, cứ khoảng 10 mẹ bỉm thì có 1 người bị nổi mề đay sau sinh. Ảnh minh họa. Khi cơ thể người mẹ đang phục hồi, việc xuất hiện phản ứng dị ứng cho thấy hệ miễn dịch đang mất cân bằng. Nếu không chăm sóc đúng cách, có thể dẫn đến viêm da, nhiễm trùng hoặc mề đay mạn tính kéo dài".