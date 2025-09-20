HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giải trí

H'Hen Niê sinh con gái

Thùy Trang

(NLĐO) - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê đang hạnh phúc vỡ òa.

Hoa Hậu H’Hen Niê chào đón con gái đầu lòng: Harley

H'Hen Niê sinh con gái- Ảnh 1.

Hoa hậu H'Hen Niê sinh con gái đầu lòng

Hoa hậu H'Hen Niê vừa thông báo đã sinh con đầu lòng. Con gái đầu lòng của hoa hậu H'Hen Niê có tên gọi thân mật là Harley. "Con biết ơn vì cuộc đời đã cho con được trải qua khoảnh khắc kỳ diệu này. Khoảnh khắc sao mà thiêng liêng quá, Hen chỉ biết nói lời biết ơn và cảm ơn. Cảm ơn mẹ đã sinh ra con, để con thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh, vất vả của mẹ ngày ấy. Cảm ơn con yêu đã cho mẹ được làm mẹ của con. Cảm ơn chồng đã luôn ở bên cạnh" - H'Hen Niê chia sẻ.

Khoảnh khắc H'Hen Niê trong phòng sinh được cô chia sẻ trọn vẹn. Chồng cô, nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi, không giấu được nước mắt tại phòng sinh.

Anh nhắn vợ: "Anh đã thấy được sự mạnh mẽ, kiên cường và phi thường của em. Em đã chịu đựng những cơn đau tưởng chừng không thể vượt qua, đã dồn hết sức lực và sự dũng cảm của mình để mang thiên thần nhỏ đến với thế giới này.

Cảm ơn em vì đã ban cho anh món quà quý giá nhất trên đời. Khoảnh khắc được nhìn thấy con, được nghe tiếng khóc đầu đời của con anh đã vỡ òa cảm xúc".

Chồng hoa hậu H’Hen Niê: cực yêu chiều vợ

H'Hen Niê sinh con gái- Ảnh 2.

Tuấn Khôi, chồng hoa hậu khóc nấc vì cơn đau của vợ

Nói về chồng mình, hoa hậu H'Hen Niê từng cho hay: "Anh bình thường như bao người khác. Anh quan tâm gia đình tôi và rất thương tôi". Nàng hậu cũng cho biết ông xã luôn ủng hộ mình theo đuổi nghệ thuật. Trong suốt thai kỳ, cô luôn có chồng đồng hành, chăm sóc tận tình.

Người đẹp chia sẻ ông xã không giấu được sự háo hức khi chuẩn bị chào đón thành viên mới của gia đình. "Suốt thời gian này, anh có nhiều hành động đáng yêu như đọc sách cho con, xoa chân tay cho tôi, cùng tôi lựa đồ cho em bé, nấu ăn và cùng tìm hiểu về dinh dưỡng để tốt cho mẹ lẫn bé".

Cô cho biết: "Hen đang hạnh phúc vỡ òa" Ba và mẹ hạnh phúc chào đón con đến với gia đình nhỏ của mình - nơi con đến trong yêu thương". Những chia sẻ của hoa hậu H'hen Niê nhận về hơn hai trăm ngàn tương tác và hàng chục ngàn lời chúc mừng.

Hoa hậu H'Hen Niê khoe "quà đặc biệt" khi thực hiện MV ở quê nhà

Hoa hậu H'Hen Niê khoe "quà đặc biệt" khi thực hiện MV ở quê nhà

(NLĐO)- Hoa hậu H'Hen Niê ra mắt MV, huy động toàn bộ gia đình làm diễn viên, chồng cầm máy quay cho vợ.

Trà Ngọc Hằng thần thái cuốn hút cùng con gái

(NLĐO) - Người mẫu Trà Ngọc Hằng cùng con gái Sophia trình diễn tại show thời trang "Thanh âm tự nhiên và hơi thở đại dương".

Quán quân Rap Việt Seachains gây sốc với "30 The Album"

(NLĐO) -Từ một rapper từng mang hình ảnh nổi loạn, Seachains - Quán quân Rap Việt mùa 2 - vừa có màn "lột xác" khiến fan bất ngờ.

