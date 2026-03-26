Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Long Biên trong 60 ngày

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện qua cầu Long Biên trong 60 ngày

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hà Nội sẽ cấm toàn bộ các phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên 60 ngày, từ 28-3 đến 27-5, để phục vụ thi công dự án sửa chữa.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông tạm thời trên cầu Long Biên phục vụ thi công dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường xe máy và xe thô sơ (phần đường bộ hai bên) cầu để đảm bảo an toàn, tuyến đường sắt Hà Nội - Đồng Đăng.

Sở Xây dựng cho biết thời gian thực hiện điều chỉnh tổ chức giao thông từ 9 giờ ngày 28-3 đến hết ngày 27-5 (60 ngày).

Theo đó, cơ quan chức năng cấm toàn bộ phần đường bộ trên cầu hướng từ cả hai hướng phường Bồ Đề và phường Hoàn Kiếm trong thời gian thi công.

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo hướng Long Biên 1, Long Biên 2 => đi dọc đường Long Biên - Xuân Quan => rẽ lên cầu Chương Dương.

Các phương tiện (xe máy và xe thô sơ) có nhu cầu qua cầu Long Biên đi theo 2 hướng. Hướng từ Yên Phụ, Hàng Đậu, các phương tiện đi đường Trần Nhật Duật => đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => đi lên cầu Chương Dương.

Với các phương tiện đi từ Trần Quang Khải, Đê 401, các phương tiện đi đường Trần Quang Khải, Đê 401 => đi lên vòng xuyến đầu cầu Chương Dương => đi lên cầu Chương Dương.

Cơ quan chức năng cho phép các phương tiện xe đạp lưu thông 2 chiều trên làn hỗn hợp của cầu Chương Dương.

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị liên quan tổ chức theo dõi phương án phân luồng và công tác đảm bảo an toàn giao thông trong thời gian rào chắn thi công công trình, đồng thời tiếp thu các ý kiến đóng góp về bất cập trong quá trình rào chắn thi công để kịp thời điều chỉnh tổ chức giao thông phù hợp.

Kỹ sư dầm mình trong mưa lạnh để sửa chữa Cầu Long Biên

(NLĐO) - Trước tình trạng nút dàn thép bị hư hỏng nghiêm trọng, cầu Long Biên đã tạm dừng tàu qua cầu để bảo đảm an toàn và triển khai sửa chữa khẩn cấp.

Cấm mọi phương tiện, người qua cầu Long Biên khi nước lũ sông Hồng lên mức báo động

(NLĐO) - Lực lượng chức năng ở Hà Nội bắt đầu cấm người đi bộ và các loại phương tiện đi lại cả hai hướng trên cầu Long Biên khi nước lũ dâng cao, chảy xiết trên sông Hồng

Từ chiều 13-9, tàu hỏa chạy trở lại qua cầu Long Biên và cầu Đuống

(NLĐO) - Tổng công ty Đường sắt Việt Nam thông báo, từ 13 giờ ngày 13-9 bắt đầu thông tuyến đường sắt cho các tàu chạy qua cầu Long Biên và cầu Đuống.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo