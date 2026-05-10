Vùng miền Hà Nội

Hà Nội dẫn đầu giải Violympic

Yến Anh

(NLĐO)- 32.303 học sinh đã được vinh danh ở các bộ môn Toán, Toán tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý tại giải Violympic.

Lễ trao giải Violympic năm học 2025-2026 diễn ra ngày 9-5 tại Hà Nội với sự tham gia của 550 học sinh tiêu biểu đại diện cho hàng triệu thí sinh trên toàn quốc.

Hưng Yên lọt Top 5 tỉnh thành dẫn đầu Giải Violympic - Ảnh 1.

BTC tôn vinh và trao giải cho các học sinh top 1

Năm học 2025-2026 tiếp tục ghi dấu sức lan tỏa mạnh mẽ của Violympic khi thu hút hơn 1 triệu lượt học sinh tham gia, với gần 150.000 thí sinh bước vào vòng chung kết quốc gia.

Sau 5 vòng tranh tài, 32.303 học sinh đã được vinh danh ở các bộ môn Toán, Toán tiếng Anh, Tiếng Việt, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lý. Dù mới là năm đầu tiên Violympic tổ chức vòng Quốc gia cho học sinh lớp 1 nhưng ngay lập tức sân chơi đã nhận được sự quan tâm của đông đảo học sinh và phụ huynh.

Trong tổng số học sinh đoạt giải, có 2.595 giải Vàng, 3.896 giải Bạc, 6.512 giải Đồng và 19.300 giải Khuyến khích.

Hà Nội tiếp tục là đơn vị dẫn đầu cả nước với 7.733 học sinh đạt giải, tiếp theo là Hải Phòng với 4.396 học sinh, Phú Thọ với 3.720 học sinh, Ninh Bình với 3.608 học sinh và Hưng Yên với 2.437 học sinh đạt giải.

Năm nay nhiều thí sinh đến từ các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa như Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng hay Lào Cai cho thấy Violympic không chỉ lan tỏa mạnh mẽ tại các đô thị lớn mà còn ngày càng trở thành sân chơi học tập quen thuộc với học sinh ở nhiều địa phương trên cả nước. Tổng giá trị giải thưởng dành cho học sinh xuất sắc trên toàn quốc lên tới gần 2 tỉ đồng.

Sau lễ trao giải tại Hà Nội, Violympic sẽ tiếp tục tổ chức Lễ trao giải tại TPHCM vào ngày 24-5. Đây là năm đầu tiên Violympic tổ chức lễ trao giải lớn tại cả 2 miền.

Tốp 20 học sinh xuất sắc tại vòng quốc gia Violympic từ lớp 1 đến lớp 8 sẽ được ưu tiên vào thẳng vào vòng quốc gia của Vio Global Champion - cuộc thi toán học toàn cầu do Tập đoàn FPT và Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam phối hợp tổ chức. Đây là cơ hội để những gương mặt nổi bật nhất từ Violympic tiếp tục đại diện cho học sinh Việt Nam bước vào hành trình chinh phục sân chơi quốc tế.

(NLĐO)- Sáng 3-2, ĐH Bách khoa Hà Nội công bố điểm thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026. Thủ khoa là thí sinh đến từ Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên.

