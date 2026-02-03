Thí sinh Hưng Yên là Thủ khoa thi đánh giá tư duy của ĐH Bách khoa Hà Nội

Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội được tổ chức trong ngày 24 và 25-1 với gần 17.000 thí sinh đăng ký dự thi.

Thí sinh tham dự Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 của ĐH Bách khoa Hà Nội

Kỳ thi được tổ chức cùng thời gian tại 28 điểm thi, trong đó 15 điểm thi tại khu vực Hà Nội và 13 điểm thi ở các địa phương gồm: Hưng Yên (2 điểm thi), Hải Phòng (2 điểm thi), Quảng Ninh, Thái Nguyên, Lào Cai, Ninh Bình (2 điểm thi), Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đà Nẵng. Đợt thi đã diễn ra thành công tốt đẹp với tỉ lệ thí sinh dự thi đạt trên 98%. Công tác chấm thi đã được triển khai khẩn trương ngay sau đó. Tóm tắt kết quả chấm thi của đợt 1 như sau:

Điểm cao nhất của đợt 1 năm 2026 là 96,10/100. Thủ khoa của của đợt 1 năm 2026 đến từ Trường THPT Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên.

Có 5 thí sinh đạt trên 90 điểm; 59 thí sinh đạt trên 80 điểm; 564 thí sinh đạt trên 70 điểm.

Điểm trung bình của đợt 1 năm 2026 là 54.01/100

Top 6 của đợt 1 là các thí sinh đến từ các trường THPT sau:

STT Tên trường Tỉnh 1 THPT Hưng Nhân Hưng Yên 2 THPT chuyên Bắc Giang Bắc Ninh 3 THPT Liên Hà Hà Nội 4 THPT An Dương Hải Phòng 5 THPT chuyên Hưng Yên Hưng Yên 6 THPT Lê Lợi Thanh Hóa





Thí sinh truy cập tài khoản đã đăng ký tại địa chỉ https://tsa.hust.edu.vn để xem kết quả thi đợt 1 của mình. ĐHBK Hà Nội sẽ cấp Giấy chứng nhận kết quả thi cho thí sinh dạng ký số điện tử và được gửi trực tiếp vào tài khoản đăng ký dự thi của thí sinh trên hệ thống. Thí sinh có thể sử dụng Giấy chứng nhận điện tử này để làm hồ sơ đăng ký xét tuyển đại học. Nếu thí sinh muốn nhận Giấy chứng nhận bản in giấy thì phải đăng ký trên Hệ thống.

Phổ điểm TSA đợt 1 năm 2026

Kết quả Kỳ thi Đánh giá tư duy được sử dụng trong công tác xét tuyển đại học mùa tuyển sinh 2026 với gần 50 trường sử dụng. Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) năm 2026 còn 2 đợt thi tiếp theo, cụ thể: Đợt 2: Ngày thi 14 và 15-3; Ngày mở hệ thống đăng ký 5 đến 15-2. Đợt 3: Ngày thi 16 và 17-5; Ngày mở hệ thống đăng ký 5 đến 15-4.