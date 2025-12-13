HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Vùng miền Hà Nội

Hà Nội đồng loạt ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường

Nguyễn Hưởng - Hải Anh

(NLĐO) - Tất cả 126 xã, phường tại TP Hà Nội đồng loạt ra quân đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung giải tỏa, giành lại vỉa hè, lòng đường.

Với mục tiêu xây dựng 100% xã, phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, sáng nay 13-12, tất cả các địa bàn 126 xã, phường tại TP Hà Nội đồng loạt ra quân đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung giải tỏa, chỉnh trang lòng đường, hè phố, bảo đảm diện mạo đô thị khang trang sạch sẽ.

TP Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường - Ảnh 1.

Lực lượng công an nhắc nhở một hộ kinh doanh ở phường Đống Đa thu dọn bàn ghế, ô che, trả lại vỉa hè

Tại phường Đồng Đa, phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, nhấn mạnh hôm nay là thời điểm đánh dấu một cách làm mới, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, để phường Đống Đa văn minh sạch đẹp hơn. Ông yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu việc giữ gìn không gian trước cửa nhà chính là giữ gìn bộ mặt chính mình.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng của phường Đống Đa, Ô Chợ Dừa,.. đồng loạt kiểm tra, tháo dỡ mái tre, bảng hiệu sai quy định, hỗ trợ người dân thu dọn hàng hoá, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè. Nhiều tuyến phố được được giải tỏa ngay trong buổi sáng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động tại phường Đống Đa, lực lượng công an nhắc nhở một hộ kinh doanh thu dọn hàng ghế ô che, trả lại vỉa hè.

TP Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường - Ảnh 2.

Lực lượng công an nhắc nhở các hộ kinh doanh ở phường Đống Đa thu dọn bàn ghế, ô che, trả lại vỉa hè

Tại phường Giảng Võ, đợt ra quân tập trung xử lý 1 trong 5 "điểm nghẽn" trọng tâm mà địa phương xác định, gồm: cảnh quan, giao thông, hạ tầng và nếp sống văn minh đô thị. Các tổ công tác đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn, xử lý các chân rác, rác tồn đọng, phế thải xây dựng; làm sạch tuyến phố, ngõ xóm, trường học; đồng thời tháo dỡ mái che, mái vẩy và biển hiệu lắp sai quy định.

Tại phường Cầu Giấy, lực lượng chức năng tập trung xử lý tình trạng "chợ cóc", "chợ tạm" cùng các trường hợp lắp đặt bục bệ, cầu dẫn, mái che vi phạm quy định. Theo ông Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, chiến dịch này nằm trong kế hoạch trung tâm của năm, nhằm tạo chuyển biến rõ nét, bền vững trong công tác quản lý lòng đường vỉa hè và bảo vệ môi trường đô thị.

TP Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tại các phường ở Hà Nội "đội mưa" ra quân lấy lại vỉa hè sáng 13-12

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Lương Mậu Hùng cho biết đợt ra quân lần này có nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị với kết quả chuyển hóa trật tự đô thị trên từng địa bàn phụ trách. Trường hợp để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hoặc mất vệ sinh môi trường kéo dài, cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo phường.

TP Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường - Ảnh 4.

Một hộ kinh doanh chiếm dụng vỉa hè trên phố Ô Chợ Dừa , phường Đống Đa bị lực lượng chức năng thu giữ đồ đạc

Trước đó, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10-12-2025 về giải quyết điểm nghẽn về "Trật tự đô thị" và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch nhằm tập trung nguồn lực, nhân lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết triệt để điểm nghẽn về trật tự đô thị.

UBND TP đưa ra bộ tiêu chí đối với công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gồm 4 nhóm về: hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đó yêu cầu hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo hiệu đường bộ đầy đủ.

TP Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường - Ảnh 5.
TP Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường - Ảnh 6.
TP Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường - Ảnh 7.
TP Hà Nội ra quân lập lại trật tự đô thị, giành lại vỉa hè lòng đường ở 126 xã, phường - Ảnh 8.

Lực lượng chức năng TP Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị

Không tồn tại các điểm "chợ cóc", "chợ tạm"; xe cộ trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định (xe đạp, xe máy sắp xếp thành hàng, thống nhất trên từng tuyến đường, phố; đảm bảo phần hè phố dành cho người đi bộ...).

Các điểm trông giữ xe (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép.

Xe dừng, đỗ, đón, trả khách phải được sắp xếp, bố trí, tập kết tại các khu vực, vị trí phù hợp, đúng quy định.

Biển hiệu, biển quảng cáo, bảng chỉ dẫn được lắp đặt đúng kích thước, đúng vị trí, đảm bảo mỹ quan đô thị. Hạ ngầm toàn bộ dây điện lực và dây cáp viễn thông; hạ cột điện trên bốt điện toàn thành phố...

Tin liên quan

Ngày 13-12, Hà Nội đồng loạt ra quân giành lại toàn bộ vỉa hè, lòng đường

Ngày 13-12, Hà Nội đồng loạt ra quân giành lại toàn bộ vỉa hè, lòng đường

(NLĐO)- UBND TP Hà Nội yêu cầu đúng 7 giờ ngày 13-12, các đơn vị đồng loại triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.

Để xe lấn chiếm vỉa hè tại TPHCM có thể bị trừ điểm giấy phép lái xe

(NLĐO) - TPHCM yêu cầu siết chặt quản lý vỉa hè, lòng đường; xử lý nghiêm mọi trường hợp vi phạm lấn chiếm vỉa hè

Lấn chiếm vỉa hè: TP HCM tung “mắt thần” giám sát 24/7

(NLĐO) - TP HCM sẽ ứng dụng camera, cảm biến và cảnh báo thông minh để giám sát, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường tại các khu vực trọng điểm.

TP Hà Nội Hà Nội dẹp vỉa hè lập lại trật tự đô th
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo