Với mục tiêu xây dựng 100% xã, phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, sáng nay 13-12, tất cả các địa bàn 126 xã, phường tại TP Hà Nội đồng loạt ra quân đẩy mạnh tuyên truyền, tập trung giải tỏa, chỉnh trang lòng đường, hè phố, bảo đảm diện mạo đô thị khang trang sạch sẽ.

Lực lượng công an nhắc nhở một hộ kinh doanh ở phường Đống Đa thu dọn bàn ghế, ô che, trả lại vỉa hè

Tại phường Đồng Đa, phát biểu tại lễ ra quân, ông Nguyễn Ngọc Việt, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, nhấn mạnh hôm nay là thời điểm đánh dấu một cách làm mới, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc với tinh thần trách nhiệm, để phường Đống Đa văn minh sạch đẹp hơn. Ông yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu việc giữ gìn không gian trước cửa nhà chính là giữ gìn bộ mặt chính mình.

Ngay sau lễ phát động, các lực lượng của phường Đống Đa, Ô Chợ Dừa,.. đồng loạt kiểm tra, tháo dỡ mái tre, bảng hiệu sai quy định, hỗ trợ người dân thu dọn hàng hoá, trả lại sự thông thoáng cho vỉa hè. Nhiều tuyến phố được được giải tỏa ngay trong buổi sáng.

Theo ghi nhận của Báo Người Lao Động tại phường Đống Đa, lực lượng công an nhắc nhở một hộ kinh doanh thu dọn hàng ghế ô che, trả lại vỉa hè.

Tại phường Giảng Võ, đợt ra quân tập trung xử lý 1 trong 5 "điểm nghẽn" trọng tâm mà địa phương xác định, gồm: cảnh quan, giao thông, hạ tầng và nếp sống văn minh đô thị. Các tổ công tác đã đồng loạt ra quân tổng vệ sinh trên địa bàn, xử lý các chân rác, rác tồn đọng, phế thải xây dựng; làm sạch tuyến phố, ngõ xóm, trường học; đồng thời tháo dỡ mái che, mái vẩy và biển hiệu lắp sai quy định.

Tại phường Cầu Giấy, lực lượng chức năng tập trung xử lý tình trạng "chợ cóc", "chợ tạm" cùng các trường hợp lắp đặt bục bệ, cầu dẫn, mái che vi phạm quy định. Theo ông Vũ Trung Kiên, Trưởng phòng kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường, chiến dịch này nằm trong kế hoạch trung tâm của năm, nhằm tạo chuyển biến rõ nét, bền vững trong công tác quản lý lòng đường vỉa hè và bảo vệ môi trường đô thị.

Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy Lương Mậu Hùng cho biết đợt ra quân lần này có nhiều điểm mới, trong đó nhấn mạnh việc gắn trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị với kết quả chuyển hóa trật tự đô thị trên từng địa bàn phụ trách. Trường hợp để xảy ra tình trạng tái lấn chiếm hoặc mất vệ sinh môi trường kéo dài, cá nhân liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm trực tiếp trước lãnh đạo phường.

Trước đó, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Dương Đức Tuấn đã ký ban hành Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10-12-2025 về giải quyết điểm nghẽn về "Trật tự đô thị" và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội

Kế hoạch nhằm tập trung nguồn lực, nhân lực, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc giải quyết triệt để điểm nghẽn về trật tự đô thị.

UBND TP đưa ra bộ tiêu chí đối với công tác đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị gồm 4 nhóm về: hạ tầng đô thị, trật tự đô thị, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. Trong đó yêu cầu hè phố được lát bằng phẳng, sạch đẹp; hệ thống biển báo hiệu đường bộ đầy đủ.

Lực lượng chức năng TP Hà Nội ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị

Không tồn tại các điểm "chợ cóc", "chợ tạm"; xe cộ trên hè phố được sắp xếp gọn gàng theo đúng quy định (xe đạp, xe máy sắp xếp thành hàng, thống nhất trên từng tuyến đường, phố; đảm bảo phần hè phố dành cho người đi bộ...).

Các điểm trông giữ xe (ô tô, xe máy, xe đạp) phải được cấp phép, có kẻ vạch, niêm yết giá và hoạt động đúng diện tích được cấp phép.

Xe dừng, đỗ, đón, trả khách phải được sắp xếp, bố trí, tập kết tại các khu vực, vị trí phù hợp, đúng quy định.

Biển hiệu, biển quảng cáo, bảng chỉ dẫn được lắp đặt đúng kích thước, đúng vị trí, đảm bảo mỹ quan đô thị. Hạ ngầm toàn bộ dây điện lực và dây cáp viễn thông; hạ cột điện trên bốt điện toàn thành phố...