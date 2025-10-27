HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Hà Nội

Hà Nội dự kiến có 8 tuyến phố giá đất hơn 700 triệu đồng/m2

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo bảng giá vừa được đề xuất, trong khu vực 1 ở Hà Nội, giá đất có mức cao nhất là hơn 700 triệu đồng/m2.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội vừa hoàn thiện dự thảo tờ trình bảng giá đất mới trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1-1 đến ngày 31-12-2026.

Giá đất Hà Nội dự kiến tăng cao với 8 tuyến phố vượt 700 triệu đồng / m2 - Ảnh 1.

Khu vực quanh hồ Gươm được định giá đất cao nhất TP Hà Nội hiện nay.

Theo tờ trình, bảng giá đất mới được đề xuất chia thành 17 khu vực, trong đó khu vực 1 có 424 tuyến đường, phố tại 9 phường: Tây Hồ, Ngọc Hà, Ba Đình, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Hoàn Kiếm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Cửa Nam, Hai Bà Trưng.

Trong khu vực 1, giá đất ở có mức cao nhất là hơn 700 triệu đồng/m2, áp dụng cho thửa giáp mặt tiền tại 8 tuyến đường phố, gồm: Bà Triệu (đoạn từ Hàng Khay đến Trần Hưng Đạo), Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng (đoạn từ Lê Thánh Tông đến Quán Sứ), Hàng Đào, Hàng Khay, Hàng Ngang, Lê Thái Tổ, Lý Thường Kiệt, Nhà Thờ và Trần Hưng Đạo (đoạn Trần Thánh Tông đến Lê Duẩn).

Trong khu vực 1, giá đất thấp nhất ở đường Đồng Cổ là hơn 82 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở tại 9 phường trung tâm thủ đô theo bảng giá mới đề xuất là 255,3 triệu đồng/m2.

Ở khu vực 2 (gồm các phường: Hồng Hà, Vĩnh Tuy, Bạch Mai, Kim Liên, Đống Đa, Láng) với 111 tuyến đường, phố, giá đất ở mức cao nhất là ở đường Láng Hạ (đoạn từ phố Thái Hà - đường Láng) có giá gần 320 triệu đồng/m2. Giá đất thấp nhất là ở đường Lĩnh Nam (đoạn Tam Trinh - Tân Khai) và đường Tân Khai với giá gần 70 triệu đồng/m2.

Đáng chú ý, giá đất ở được đề xuất áp dụng trong năm 2026 có sự tăng mạnh tại các xã ngoại thành Hà Nội. Trong đó, khu vực 9 (gồm 7 xã: Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh) có nơi được đề xuất tăng cao nhất với 26%. Mức giá mới cao nhất trong nhóm này là tại quốc lộ 32 đoạn từ giáp phường Xuân Phương đến ngã ba đường vào khu đô thị Kim Chung Di Trạch với giá 64,7 triệu đồng/m2. Bình quân giá đất ở vị trí 1 tại khu vực 9 khoảng 30,4 triệu đồng/m2, trong khi theo bảng giá hiện tại là 26,8 triệu đồng/m2.

Theo báo cáo thuyết minh của đơn vị tư vấn, xu hướng đầu tư vào đất nền ven tại các khu vực ngoại thành, đất khu vực có quy hoạch lên quận (trước đây), đất gần các tuyến vành đai... có dấu hiệu tăng nóng trở lại, do thông tin quy hoạch, nâng cấp đơn vị hành chính và xu hướng dịch chuyển dân cư, tạo nên sự phân hóa mạnh giữa các khu vực.

bất động sản giá đất đất giá đất ở Hà Nội
    Thông báo