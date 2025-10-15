HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Phó Thủ tướng: Xác định giá đất theo vùng giá trị và thửa đất chuẩn

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà định hướng áp dụng một phương pháp định giá dựa trên dữ liệu, xác định giá đất theo vùng giá trị và thửa đất chuẩn.

Sáng 15-10, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) báo cáo tình hình triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và giải pháp đẩy nhanh tiến độ, kết nối trực tuyến với UBND các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Phó Thủ tướng: Xác định giá đất theo vùng giá trị và thửa đất chuẩn - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Theo báo cáo của Bộ NN-MT, trên cả nước, 34/34 tỉnh, thành phố đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính của 2.342/3.321 đơn vị hành chính cấp xã; hoàn thành cơ sở dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai (hiện trạng sử dụng đất); xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Tuy nhiên, Bộ NN-MT đánh giá việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai còn chậm. Nguyên nhân là do địa phương chưa dành nguồn lực tương xứng; chất lượng thông tin dữ liệu thấp, nhiều biến động…

Dữ liệu đất đai phải "đúng, đủ, sạch, sống"

Theo Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, ngân sách nhà nước đã đầu tư rất lớn cho công tác đo đạc, thống kê, nhưng vẫn chưa đầy đủ và chính xác, chưa đáp ứng được yêu cầu "sạch", "sống" và cập nhật. Do đó, cần tách riêng phần đo đạc, kiểm đếm, đồng thời tập trung vào xây dựng cơ sở dữ liệu và các công cụ quản lý dựa trên ứng dụng công nghệ và số hóa.

Cụ thể, dữ liệu đất đai chưa đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu như theo dõi biến động giá đất, quản lý mục đích sử dụng đất hay cập nhật dữ liệu đo đạc, bản đồ...

Phó Thủ tướng nêu định hướng sắp tới là áp dụng thống nhất một phương pháp định giá dựa trên dữ liệu, xác định giá đất theo vùng giá trị và thửa đất chuẩn, sử dụng số liệu giao dịch thực tế để xác định giá đất khách quan cho mọi mục đích, từ thuế, phí đến bồi thường, hỗ trợ, tuy nhiên, đến nay việc này vẫn chưa thực hiện được.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà khẳng định cơ sở dữ liệu đất đai là một trong các cơ sở dữ liệu quốc gia, nhưng việc xây dựng, quản lý, vận hành còn hạn chế, lỏng lẻo do thiếu dữ liệu, số liệu. Do vậy, dự án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phải xác định rõ mục tiêu, thu thập dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống", bao gồm thửa đất, mục đích sử dụng, người quản lý, tình trạng sử dụng, chất lượng đất, rừng và các thông tin liên quan.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đất giá đất dữ liệu đất đai cơ sở đất đai phải đúng, đủ, sạch, sống
