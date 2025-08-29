Dự thảo nghị quyết dự kiến được trình HĐND thành phố xem xét thông qua tại kỳ họp cuối năm 2025 và có hiệu lực từ năm 2026.



Hà Nội đề xuất thực hiện vùng phát thải thấp trong vành đai 1 từ ngày 1-7-2026

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là điều chỉnh lộ trình, phạm vi thực hiện cho phù hợp với Chủ thị số 20 của Thủ tướng về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Dự thảo mới đưa ra lộ trình sớm hơn 5 năm, phạm vi rộng hơn so với Nghị quyết 47 năm 2024 của HĐND TP Hà Nội về việc thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn.

Cụ thể, từ ngày 1-7-2026, Hà Nội thực hiện vùng phát thải thấp trong vành đai 1; từ ngày 1-1-2028 mở rộng tới vành đai 2 và từ ngày 1-1-2030 mở rộng tới vành đai 3 và khuyến khích các xã phường khác lập vùng phát thải thấp.



Từ năm 2031 trở đi, các khu vực trên địa bàn có một trong các tiêu chí quy định tại Điều 4 Nghị quyết phải thực hiện vùng phát thải thấp.

Theo đó, Điều 4 đưa ra ba tiêu chí xác định vùng phát thải thấp như thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải được xác định tại Quy hoạch Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Khu vực thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông từ mức độ D đến F theo TCVN 13592:2022 đường đô thị - yêu cầu thiết kế (mức A là phương tiện giao thông lưu thông tốt, mức B có lượng xe lưu thông trên đường cao hơn, mức E phương tiện bắt đầu ùn ứ và mức F là tắc đường) và tiêu chí thứ 3 là chất lượng không khí trung bình năm đánh giá tối thiểu một năm gần nhất không đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí hiện hành với các thông số chính: SO2, NO2, tổng bụi lơ lửng (TSP), bụi PM10, bụi PM2.5.

Những phương tiện gây ô nhiễm có thể bị cấm

Những khu vực thuộc vùng phát thải thấp sẽ cấm lưu thông xe tải hạng nặng chạy bằng dầu diesel; cấm xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch; không khuyến khích, hạn chế hoặc cấm ôtô không đáp ứng tiêu chuẩn khí thải mức 4 lưu thông vào vùng phát thải thấp theo khung giờ, thời điểm hoặc khu vực.

UBND TP Hà Nội sẽ đề xuất ban hành các loại phí và lệ phí đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có phát thải, hoặc phương tiện giao thông không khuyến khích lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Cùng với đó, UBND TP Hà Nội sẽ nghiên cứu chính sách hỗ trợ người sinh sống và làm việc trong vùng phát thải thấp, các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, phương tiện giao thông không phát thải.

Vùng phát thải thấp (Low Emission Zone - LEZ) là khu vực trong đô thị hoặc vùng nhất định, nơi chính quyền quy định và hạn chế các phương tiện hoặc hoạt động gây phát thải cao(đặc biệt là khí thải từ giao thông, công nghiệp) nhằm giảm ô nhiễm không khí và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Theo đó, phương tiện gây ô nhiễm cao có thể bị cấm lưu thông, hạn chế giờ hoạt động hoặc phải nộp phí cao nếu vào khu vực này.



