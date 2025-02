Hà Nội giảm 6 sở, còn 15 sở sau khi sắp xếp, sáp nhập

Sáng nay 25-2, tại kỳ họp thứ 21, HĐND TP Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP đã thông qua Nghị quyết thành lập cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc thành phố. Nghị quyết trên chính thức sẽ có hiệu lực từ 1-3-2025.



Kỳ họp thứ 21, HĐND TP Hà Nội khóa XVI. Ảnh: V.Th.

Theo nghị quyết, sau sắp xếp, Hà Nội sẽ có 15 sở, giảm 6 sở so với năm 2024. Các sở sau sắp xếp gồm: Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Sở Tài chính; Sở Công Thương; Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Thanh tra TP; Văn phòng UBND TP; Sở Dân tộc và Tôn giáo; Sở Du lịch; Sở Quy hoạch - Kiến trúc. Riêng Trung tâm Phục vụ Hành chính công TP Hà Nội đang thực hiện thí điểm theo quy định của Trung ương.

Theo đó, Hà Nội thành lập Sở Tài chính trên cơ sở hợp nhất Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính. Sở Tài chính mới cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính.

Thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường trên cơ sở hợp nhất Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường. Sở Nông nghiệp và Môi trường kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thành lập Sở Khoa học và Công nghệ (KH-CN) Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) và Sở KH-CN.

Sở Khoa học và Công nghệ kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Sở TT-TT và Sở KH-CN; trừ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về báo chí, xuất bản, truyền thông, thông tin điện tử chuyển sang Sở Văn hóa và Thể thao và nhiệm vụ quản lý Nhà nước về an toàn, an ninh thông tin mạng chuyển sang Công an thành phố.

Thành lập Sở Nội vụ trên cơ sở hợp nhất Sở Nội vụ và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội. Sở Nội vụ cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Sở Nội vụ và tiếp nhận chức năng quản lý Nhà nước về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, người có công, bình đẳng giới từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Tổ chức lại Văn phòng UBND TP Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Sở Ngoại vụ vào Văn phòng UBND thành phố. Văn phòng UBND TP Hà Nội tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Văn phòng UBND thành phố; bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Sở Ngoại vụ (trước sắp xếp) và nhiệm vụ của Trung tâm Báo chí Thủ đô thuộc Sở TT-TT.

Trước sắp xếp, 2 cơ quan có 17 đơn vị trực thuộc, sau sắp xếp Văn phòng UBND TP Hà Nội có 13 đơn vị trực thuộc.

Thành lập Sở Xây dựng trên cơ sở hợp nhất Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải. Sở Xây dựng cơ bản kế thừa chức năng, nhiệm vụ hiện đang giao cho Sở Xây dựng và Sở Giao thông vận tải; trừ chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về sát hạch, cấp Giấy phép lái xe cơ giới đường bộ chuyển sang Công an thành phố.

Trước sắp xếp, 2 sở có 30 đơn vị trực thuộc, sau sắp xếp sở mới có 23 đơn vị trực thuộc (giảm 7 đơn vị).

Thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo trên cơ sở Ban Dân tộc thành phố và tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy tham mưu quản lý Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo từ Sở Nội vụ.

Trước sắp xếp, 2 cơ quan có 7 phòng chuyên môn, sau sắp xếp sở mới có 4 phòng chuyên môn, giảm 3 đơn vị.

Thành lập Ban Quản lý Khu Công nghệ cao và Khu Công nghiệp TP Hà Nội trên cơ sở hợp nhất Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và Ban Quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Theo UBND TP Hà Nội, phương án sắp xếp tổ chức bộ máy của các sở đã được rà soát kỹ theo định hướng của Trung ương và được Ban Thường vụ Thành ủy thông qua.