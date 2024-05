Tạm dừng sáp nhập 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu

Ngày 25-5, ông Trần Viết Hưng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An, cho biết UBND tỉnh Nghệ An đã đồng ý với đề xuất của sở này tạm dừng việc sáp nhập 2 xã Quỳnh Hậu và Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An trong giai đoạn 2023 - 2025, do chưa thống nhất được tên gọi sau sáp nhập.

Theo kế hoạch, huyện Quỳnh Lưu sẽ có 17 xã sáp nhập thành 8 đơn vị hành chính mới. Tuy nhiên, do còn vướng mắc về tên xã sau sáp nhập nên huyện Quỳnh Lưu đã tổ chức lấy ý kiến cử tri của 15/17 xã sáp nhập, riêng 2 xã Quỳnh Đôi và Quỳnh Hậu chưa thực hiện được việc lấy ý kiến của người dân.

Xã Quỳnh Đôi, quê hương của bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương

Ngày 24-5, tại phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ đã báo cáo UBND tỉnh đề xuất chưa tiến hành sáp nhập xã này trong giai đoạn 2023 - 2025 vì chưa thống nhất được tên gọi của xã. Lãnh đạo tỉnh Nghệ An, đã tán thành đề xuất trên của Sở Nội vụ.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin ngày 9-4-2024, UBND huyện Quỳnh Lưu đã có công văn điều chỉnh tên gọi của đơn vị hành chính sau khi sắp xếp gửi Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An.

Trong công văn, UBND huyện Quỳnh Lưu đề nghị Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp đơn vị hành chính tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023 -2025, UBND tỉnh, Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An cho điều chỉnh tên gọi xã Quỳnh Hậu và xã Quỳnh Đôi thành đơn vị hành chính mới là xã Đôi Hậu. Sau khi có đề nghị trên, đã có nhiều ý kiến không đồng tình.

Theo nhiều người dân, việc đặt tên xã mới là xã Đôi Hậu bỏ tên xã cũ là Quỳnh Đôi là không hợp lý. Bởi xã Quỳnh Đôi có lịch sử là làng khoa bảng nỗi tiếng cả nước mấy trăm năm nay, là nơi nữ sĩ Hồ Xuân Hương (Bà chúa thơ Nôm) được sinh ra.