Hà Nội không tổ chức công an cấp huyện từ 1-3

Sáng 27-2, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 cán bộ, lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, Công an cấp huyện. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, chủ trì hội nghị.



Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao quyết định về việc nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí đối với 23 lãnh đạo, chỉ huy cấp phòng, công an cấp huyện. Ảnh Công an

Thực hiện việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Đảng ủy Công an thành phố đã ban hành Kế hoạch số 270-KH/ĐUCA, ngày 31-1-2025 triển khai thực hiện Kế hoạch số 282 của Đảng ủy Công an Trung ương. Kế hoạch số 270 đã xác định nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng, người đứng đầu, thành viên cấp ủy của từng đơn vị; đảm bảo tính thống nhất cao của toàn lực lượng Công an.

Cùng với đó, định ra tổng thể các công việc cần thực hiện xoay quanh vấn đề Việc – Người – Tài chính, tài sản theo 3 giai đoạn. Giai đoạn 1: Rà soát, kiểm đếm, thống kê công việc, hồ sơ, cán bộ, tài chính, tài sản của Công an cấp huyện; Giai đoạn 2: Tiếp nhận nguyên trạng việc, cán bộ, tài chính, tài sản từ Công an cấp huyện về các Phòng chức năng thuộc Công an thành phố theo chức năng, nhiệm vụ; Giai đoạn 3: Chuyển giao việc, cán bộ, tài chính, tài sản giữa các Phòng thuộc Công an thành phố với Công an cấp xã theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức, bộ máy, phân công, phân cấp mới.

Đến nay, Công an Thành phố cơ bản đã hoàn thành các nội dung nhiệm vụ của Giai đoạn 2 Kế hoạch số 270, cũng như hoàn thành các điều kiện cho việc triển khai sắp xếp bộ máy theo mô hình mới, không tổ chức Công an cấp huyện, đi vào hoạt động kể từ ngày 1-3-2025.

Đối với việc không tổ chức công an cấp huyện, Công an thành phố đã thực hiện tốt công tác chính trị, tư tưởng, tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn lực lượng Công an Thủ đô. Việc thực hiện công tác cán bộ tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, khách quan trên cơ sở kết quả nhận xét, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ về phẩm chất, trình độ, năng lực, sở trường, kinh nghiệm, kết quả, thành tích, sản phẩm công tác thực tiễn, uy tín, sức khỏe…

Sau khi tổ Công an TP Hà Nội tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng ủy Công an Trung ương, của Công an thành phố về sắp xếp, tinh gon tổ chức bộ máy; tổ chức gặp gỡ để nắm tâm tư, nguyện vọng đối với các cán bộ. Sau Hội nghị, Công an Thành phố nhận được đề nghị của 25 cán bộ là Trưởng phòng và tương đương, Trưởng Công an cấp huyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi, xin được bố trí giữ chức vụ thấp hơn; 8 cán bộ Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an quận, huyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi.

Trước đó, 11 cán bộ Phó trưởng phòng, Phó Công an cấp huyện cũng tự nguyện có đơn xin nghỉ công tác trước hạn tuổi kể từ tháng 1-2025 để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác cán bộ của Công an thành phố.

Như vậy, tổng số đã có 15 cán bộ Trưởng phòng và tương đương, Trưởng Công an cấp huyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi; 19 Phó trưởng phòng, Phó trưởng Công an quận, huyện xin nghỉ công tác trước hạn tuổi (Trong đó, cán bộ cao tuổi nhất còn 7 tháng công tác; cán bộ ít tuổi nhất còn 12 năm 6 tháng công tác); 10 sĩ quan Trưởng phòng, Trưởng Công an cấp huyện xin được bố trí giữ chức vụ thấp hơn.