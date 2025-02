Ngày 27-2, thông tin từ Văn phòng Bộ Giao thông vận tải cho biết dự kiến ngày 28-2, Bộ Giao thông vận tải sẽ bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không sang Bộ Công an.

Bộ Giao thông vận tải sẽ bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không sang Bộ Công an ngày 28-2. Ảnh minh họa: Phan Công

Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo Cục Hàng không Việt Nam chủ trì, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và 3 Cảng vụ miền: Bắc, Trung, Nam phối hợp bàn giao đầy đủ tài liệu, danh sách nhân sự...; đồng thời cung cấp hệ thống quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ liên quan đến an ninh hàng không cho lực lượng công an.

Trước đó, tại Hội nghị toàn quốc triển khai công tác năm 2025 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia chiều 25-2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Giao thông vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp khẩn trương rà soát, đánh giá mức độ bảo đảm an toàn, an ninh của các hệ thống thông tin, dữ liệu hàng không hiện tại; tình hình trang thiết bị, hạ tầng, kỹ thuật, nhân lực hiện có và nhu cầu đầu tư trong thời gian tới… ở tất cả các khâu, bộ phận có liên quan; hoàn thiện quy trình xử lý, tổ chức diễn tập định kỳ ứng phó các tình huống gây mất an toàn, an ninh hàng không...

"Quá trình chuyển giao cho Bộ Công an phải theo đúng tiến độ, đầy đủ, toàn diện từ hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách, trang thiết bị, con người để công tác an ninh hàng không được thực hiện liên tục, không gây đứt quãng, gián đoạn hoạt động hàng không dân dụng"- Phó Thủ tướng nói.

Ông lưu ý Bộ Công an chủ động rà soát, làm rõ những trang thiết bị, hạ tầng kỹ thuật đầu tư bằng vốn doanh nghiệp hay ngân sách nhà nước; thiết lập cơ sở dữ liệu thông tin an ninh hàng không dùng chung, có khả năng kết nối, chia sẻ trên cả nước và quốc tế để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Theo Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng, việc bàn giao nhiệm vụ bảo đảm an ninh hàng không từ Bộ Giao thông vận tải sang Bộ Công an được thực hiện trên tinh thần khẩn trương, trách nhiệm cao nhất với nguyên tắc sẽ bàn giao nguyên trạng về các nhiệm vụ quản lý nhà nước về an ninh hàng không…, với phương châm không làm rối loạn, đứt gãy hoạt động vận tải hàng không trong nước và quốc tế.