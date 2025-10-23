HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hà Nội lắp hàng ngàn camera AI tự động "soi" lỗi vi phạm

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- CSGT Hà Nội sẽ lắp 1.873 camera AI với nhiều tính năng hiện đại, tự động xử lý các lỗi vi phạm giao thông trước khi đưa vào vận hành từ tháng 12 tới.

Ngày 23-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT Công an Hà Nội) tiếp tục triển khai lắp đặt camera tích hợp AI tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến.

CSGT Hà Nội lắp đặt hàng ngàn camera AI tự động giám sát vi phạm giao thông - Ảnh 1.

Phòng CSGT Hà Nội camera tích hợp AI tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến. Ảnh: N.Hưởng

Theo kế hoạch, Công an Hà Nội sẽ lắp 1.873 camera AI và đưa vào vận hành từ tháng 12 tới.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, hệ thống camera AI được triển khai với nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách xa đến 700 m; hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt. 

Bên cạnh đó, hệ thống camera AI sẽ tự động xử lý và phân tích dữ liệu hình ảnh về các lỗi vi phạm giao thông, an ninh trật tự và gửi về trung tâm giám sát để đọc dữ liệu và đối chiếu với cơ sở dữ liệu của hệ thống. Qua đó giúp tăng độ chính xác phát hiện vi phạm, giảm độ trễ và giảm tài nguyên của hệ thống máy chủ tại trung tâm, dễ dàng mở rộng số lượng camera.

CSGT Hà Nội lắp đặt hàng ngàn camera AI tự động giám sát vi phạm giao thông - Ảnh 2.

CSGT kiểm tra hoạt động của camera AI

Ngoài ra, camera AI sẽ tự động đo đếm lưu lượng tại các nút giao thông gửi thông tin thực tế để tự động điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực, tối ưu hóa lưu lượng giao thông tại nút, giảm tắc nghẽn, thời gian chờ đèn đỏ của các phương tiện giao thông.

Điểm đặc biệt là hệ thống này sẽ tự động phát hiện các hành vi vi phạm giao thông và hành vi liên quan đến an ninh trật tự, qua đó xử lý được triệt để các trường hợp vi phạm.

CSGT Hà Nội lắp đặt hàng ngàn camera AI tự động giám sát vi phạm giao thông - Ảnh 3.

Hệ thống camera AI được triển khai với nhiều tính năng hiện đại

Trung tá Đào Việt Long, Phó phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết so với hệ thống camera thông thường, camera AI có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh và chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như các tình huống liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

CSGT Hà Nội lắp đặt hàng ngàn camera AI tự động giám sát vi phạm giao thông - Ảnh 4.

Các camera sẽ được kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy

Ngoài ra, hệ thống camera AI còn giúp nhận dạng biển số, hỗ trợ truy tìm phương tiện liên quan đến các vụ việc an ninh trật tự, tai nạn giao thông, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.

Tin liên quan

Camera AI ở TP HCM đang hoạt động và xử lý vi phạm rao sao?

Camera AI ở TP HCM đang hoạt động và xử lý vi phạm rao sao?

(NLĐO) - 31 camera AI ở TP HCM chủ yếu tập trung ở 8 đường chính, có thể xử phạt nhiều lỗi cùng lúc.

Camera AI: Lập lại trật tự giao thông

Hệ thống camera AI tại TP HCM đang từng bước thay đổi ý thức người tham gia giao thông, góp phần kiến tạo văn hóa giao thông

Camera AI phát hiện hàng ngàn trường hợp vi phạm giao thông ở TP HCM

(NLĐO) - Camera AI giúp TP HCM phát hiện hàng ngàn vi phạm giao thông, ý thức người dân chuyển biến rõ rệt

CSGT phạt nguội xử phạt vi phạm giao thông camera AI
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo