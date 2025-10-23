Ngày 23-10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT Công an Hà Nội) tiếp tục triển khai lắp đặt camera tích hợp AI tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến.



Phòng CSGT Hà Nội camera tích hợp AI tại nút giao Phạm Hùng - Khuất Duy Tiến. Ảnh: N.Hưởng

Theo kế hoạch, Công an Hà Nội sẽ lắp 1.873 camera AI và đưa vào vận hành từ tháng 12 tới.

Theo Phòng CSGT Công an Hà Nội, hệ thống camera AI được triển khai với nhiều tính năng hiện đại như quay quét 360 độ, nhận diện rõ sự vật, hiện tượng, đối tượng ở khoảng cách xa đến 700 m; hoạt động được trong mọi điều kiện thời tiết, môi trường khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, hệ thống camera AI sẽ tự động xử lý và phân tích dữ liệu hình ảnh về các lỗi vi phạm giao thông, an ninh trật tự và gửi về trung tâm giám sát để đọc dữ liệu và đối chiếu với cơ sở dữ liệu của hệ thống. Qua đó giúp tăng độ chính xác phát hiện vi phạm, giảm độ trễ và giảm tài nguyên của hệ thống máy chủ tại trung tâm, dễ dàng mở rộng số lượng camera.

CSGT kiểm tra hoạt động của camera AI

Ngoài ra, camera AI sẽ tự động đo đếm lưu lượng tại các nút giao thông gửi thông tin thực tế để tự động điều khiển chu kỳ đèn tín hiệu giao thông theo thời gian thực, tối ưu hóa lưu lượng giao thông tại nút, giảm tắc nghẽn, thời gian chờ đèn đỏ của các phương tiện giao thông.

Điểm đặc biệt là hệ thống này sẽ tự động phát hiện các hành vi vi phạm giao thông và hành vi liên quan đến an ninh trật tự, qua đó xử lý được triệt để các trường hợp vi phạm.

Hệ thống camera AI được triển khai với nhiều tính năng hiện đại

Trung tá Đào Việt Long, Phó phòng CSGT Công an Hà Nội, cho biết so với hệ thống camera thông thường, camera AI có khả năng phân tích, xử lý hình ảnh ngay tại thiết bị, giúp phát hiện nhanh và chính xác các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông cũng như các tình huống liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Các camera sẽ được kết nối trực tiếp với trung tâm chỉ huy

Ngoài ra, hệ thống camera AI còn giúp nhận dạng biển số, hỗ trợ truy tìm phương tiện liên quan đến các vụ việc an ninh trật tự, tai nạn giao thông, góp phần xây dựng đô thị thông minh, giao thông an toàn, văn minh và hiện đại.