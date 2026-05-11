HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Xã hội

Hà Nội lùi thời hạn thông qua việc cấm xe máy xăng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Do chưa đảm bảo điều kiện, thông tin, HĐND TP Hà Nội chưa xem xét thông qua đề án về việc cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố theo khung giờ.

Sáng 11-5, tại kỳ họp thứ 2 (kỳ 3 họp chuyên đề) của HĐND TP Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026 - 2031, 100% đại biểu có mặt đã biểu quyết thông qua 15 nội dung để xem xét thông qua tại kỳ họp.

Hà Nội lùi thời hạn cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố trong năm 2026 - Ảnh 1.

Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại kỳ họp

Đáng chú ý, 3 nội dung, gồm: Nghị quyết thông qua đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội"; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghiên cứu sinh của TP Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030; phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư tuyến đường tiếp giáp Bệnh viện Nhi và Bệnh viện Thận, chưa xem xét thông qua tại kỳ họp này.

Về lý do, Phó chủ tịch thường trực HĐND TP Hà Nội Trần Thế Cương cho biết là do dự thảo tờ trình, nghị quyết chưa đảm bảo điều kiện, thông tin, hồ sơ trình để HĐND thành phố xem xét thông qua.

Trước đó, ngày 7-5, UBND TP Hà Nội đã trình HĐND thành phố dự thảo Nghị quyết về việc thông qua đề án "Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, TP Hà Nội".

Trong tờ trình, TP Hà Nội tiếp tục đề xuất ở giai đoạn 1 (từ 1-7 đến 31-12-2026) sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp tại vùng lõi và vùng đệm thuộc phường Hoàn Kiếm. Trong đó, vùng lõi gồm 11 tuyến phố: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân, Lý Thái Tổ. Vùng lõi có diện tích 0,5 km2, chu vi 3,5 km và dân số 20.000 người.

Hà Nội lùi thời hạn cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố trong năm 2026 - Ảnh 2.

Phạm vi dự kiến triển khai vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 ở Hà Nội

Ở vùng lõi, xe mô tô, xe gắn máy xăng hoạt động kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải bị cấm. Riêng xe máy xăng bị cấm lưu thông từ 18 - 24 giờ thứ sáu, từ 6 - 24 giờ thứ bảy và chủ nhật.

Trong giai đoạn 1 (1-7 đến 1-10), người dân trong khu vực thí điểm sẽ đăng ký online với chính quyền địa phương về lộ trình chuyển đổi xe máy sử dụng nhiên liệu hóa thạch (xăng, dầu).

Đối với ô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch trên và dưới 16 chỗ muốn hoạt động trong vùng lõi phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4 theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Các loại xe ô tô tải thông dụng có khối lượng toàn bộ của xe từ 2 tấn đến dưới 3,5 tấn phải đáp ứng quy chuẩn khí thải mức 4, và chỉ được phép hoạt động trong vùng lõi từ 21 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

Hà Nội lùi thời hạn cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố trong năm 2026 - Ảnh 3.

Hà Nội quyết định lùi thời hạn xem xét, thông qua vùng phát thải thấp

Các loại xe ô tô tải có khối lượng toàn bộ trên 3,5 tấn bị cấm hoàn toàn. Riêng xe ưu tiên và phương tiện giao thông có giấy phép lưu thông của cơ quan có thẩm quyền được lưu thông trong vùng phát thải thấp.

Ở vùng đệm, gồm các phố bao quanh như Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật trở vào trong khu vực phố cổ sẽ cấm ô tô trên 16 chỗ từ 6 - 9 giờ và 16 - 19 giờ 30 hàng ngày.

Ở giai đoạn 2 (1-1-2027 đến 31-12-2027), Hà Nội đề xuất mở rộng khu vực thí điểm tại vùng lõi phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, gồm 14 tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam, Lê Duẩn.

Ở giai đoạn 3 (1-1-2028 đến 31-12-2029) sẽ mở rộng vùng phát thải thấp trong Vành đai 1, gồm 9 phường, được bao quanh bởi các tuyến phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi, Cầu Giấy.

Tin liên quan

Vì sao chọn Hoàn Kiếm thí điểm cấm xe chạy xăng?

Vì sao chọn Hoàn Kiếm thí điểm cấm xe chạy xăng?

(NLĐO)- Theo chính quyền Hà Nội, việc lựa chọn phường Hoàn Kiếm là nơi cấm xe máy chạy xăng do hạ tầng phục vụ chuyển đổi sẵn có.

Chi tiết các khu vực Hà Nội cấm xe máy xăng từ ngày 1-7

(NLĐO)- Giai đoạn 1 từ ngày 1-7, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố, sau đó sẽ mở rộng các khu vực trong Vành đai 1.

Hà Nội sẽ cấm xe chạy xăng dầu theo giờ trong Vành đai 1 từ ngày 1-7-2026

(NLĐO)- Theo Nghị quyết mới, Hà Nội sẽ cấm xe máy, xe mô tô sử dụng nhiên liệu hóa thạch tham gia hoạt động kinh doanh đi vào vùng theo khung giờ.

Hà Nội cấm xe máy Hà Nội cấm xe máy xăng cấm xe máy xăng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo