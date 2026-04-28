[Infographic] - Chi tiết điểm gửi xe, trạm sạc xe điện xung quanh khu vực cấm xe xăng ở Hà Nội

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

[Infographic] - Chi tiết điểm gửi xe, trạm sạc xe điện xung quanh khu vực cấm xe xăng ở Hà Nội

Theo Vietnamnet - Tiền phong; đồ họa: Vệ Loan

(NLĐO) - Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1-7 tại khu vực lõi Hoàn Kiếm.

Từ 1-7, Hà Nội cấm xe xăng ở vùng lõi thủ đô Người dân gửi xe ở đâu? - Ảnh 1.

Nhiều trạm sạc, tủ đổi pin xuất hiện ở trung tâm TP Hà Nội

Theo Đề án "Vùng phát thải thấp" khu vực vành đai 1, TP Hà Nội dự kiến triển khai cấm xe xăng theo 3 giai đoạn: Từ ngày 1-7 đến 31-12, thí điểm tại khu vực lõi phường Hoàn Kiếm. Năm 2027, mở rộng ra phường Cửa Nam với 14 tuyến phố bao quanh. Từ năm 2028 - 2029, áp dụng trên toàn bộ khu vực vành đai 1.

Để phục vụ người dân và hạn chế phương tiện phát thải vào trung tâm, thành phố đã công bố danh mục nhiều điểm đỗ xe xung quanh khu vực này.

Cụ thể, tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm, các điểm đỗ xe tập trung trên phố Đinh Tiên Hoàng (đoạn từ đài phun nước đến rạp Thăng Long), phố Lý Thái Tổ (từ Lò Sũ đến Trần Nguyên Hãn), phố Ngô Quyền (đoạn trước số 16-22 và khu vực Lê Lai - Lê Thạch), cùng khu vực vườn hoa Diên Hồng (phố Lê Phụng Hiểu).

Khu vực Nhà hát Lớn và Tràng Tiền có các điểm tại vườn hoa Bảo tàng Cách mạng (số 25 Tông Đản, phố Phan Chu Trinh), phố Cổ Tân gần Nhà hát Lớn và khu vực khách sạn Melia (44B Lý Thường Kiệt, không nhận gửi qua đêm).

Trên các trục đường chính, nhiều điểm đỗ xe được bố trí tại phố Quang Trung (đoạn Trần Hưng Đạo - Tràng Thi, phục vụ 24/24 giờ), khu vực Cung Văn hóa Việt Xô (91 Trần Hưng Đạo), phố Lý Thường Kiệt, phố Hai Bà Trưng với các điểm đỗ xe dưới lòng đường được cấp phép.

Bên cạnh các điểm đỗ xe truyền thống, Hà Nội cũng đưa vào khai thác hệ thống bãi đỗ xe cao tầng và thông minh.

Đáng chú ý là bãi đỗ xe cao tầng tại số 502 Trần Nhật Duật (gầm cầu dẫn Chương Dương) với sức chứa lớn, hoạt động cả ngày đêm. Ngoài ra còn có các bãi đỗ xe thông minh trên phố Trần Hưng Đạo và Lý Thường Kiệt, sử dụng công nghệ đỗ xe tự động.

Tại các khu chợ và trung tâm thương mại, người dân có thể gửi xe tại chợ Đồng Xuân, tầng hầm trung tâm thương mại Hàng Da hoặc bãi xe tại khu vực Chương Dương Độ.

Đối với xe máy, hầu hết các tuyến phố tại Hoàn Kiếm đều có vỉa hè được cấp phép trông giữ. Một số khu vực tập trung gồm phố Phủ Doãn, Triệu Quốc Đạt (gần các bệnh viện lớn), phố Bà Triệu, Hàng Bài và các điểm tạm trong khu vực phố đi bộ vào cuối tuần.

Theo Đề án "Vùng phát thải thấp" khu vực vành đai 1, Hà Nội dự kiến bố trí 80 bến xe, bãi đỗ trong vành đai 1. Đồng thời, bổ sung khoảng 30-35 trạm/điểm cho thuê xe đạp, xe đạp điện và số lượng phương tiện khoảng 250-300.

Bên cạnh đó, bố trí vị trí tủ đổi pin, trạm sạc trong vành đai 1 và lắp đặt trạm sạc, tủ đổi pin xung quanh khu vực này.


Tin liên quan

Thông tin chính thức về "nơi đầu tiên ở Hà Nội cấm xe xăng trước khi nhân rộng"

Thông tin chính thức về "nơi đầu tiên ở Hà Nội cấm xe xăng trước khi nhân rộng"

(NLĐO)- UBND phường Cửa Nam (Hà Nội) khẳng định không có việc phường là "nơi đầu tiên thí điểm cấm xe xăng trước khi nhân rộng".

Hà Nội tổng rà soát toàn bộ ô tô, xe máy để chuyển đổi xe xăng

(NLĐO)- Sở Xây dựng Hà Nội đề nghị UBND 126 xã phường, xã rà soát các vị trí có thể lắp đặt trạm sạc xe điện trên các loại hình đất.

Chi tiết các khu vực Hà Nội cấm xe máy xăng từ ngày 1-7

(NLĐO)- Giai đoạn 1 từ ngày 1-7, Hà Nội dự kiến triển khai thí điểm cấm xe máy xăng tại 11 tuyến phố, sau đó sẽ mở rộng các khu vực trong Vành đai 1.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo