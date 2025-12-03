Hà Nội ô nhiễm không khí từ sáng tới đêm

Theo ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, nhiều điểm có chỉ số ô nhiễm cao như ở phường Phú Thượng chỉ số AQI đáng báo động lên tới 211, Thạch Thất AQI 197, Tây Hồ AQI 186…



Hà Nội xếp thứ 6 thành phố ô nhiễm nhất thế giới ở thời điểm hơn 11 giờ ngày 3-12. Ảnh: IQAir.com

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm từ 0 đến trên 300, trong đó từ 100 trở lên là mức tác động tới nhóm người có sức khỏe yếu, nhạy cảm; đến mức không lành mạnh, rất không tốt, nguy hiểm tới sức khỏe.

Tình trạng ô nhiễm không khí kéo dài từ sáng tới trưa. Trưa ngày 3-12, Hà Nội nằm trong nhóm 6 thành phố, quốc gia/khu vực ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI ở mức 197, gần mức rất không tốt cho sức khỏe.

Ô nhiễm không khí ở Hà Nội kéo dài nhiều ngày

Gần một tuần nay, tình trạng ô nhiễm không khí ở Hà Nội ở mức rất đáng báo động, nhiều thời điểm thành phố vào top 5 thành phố ô nhiễm không khí nhất thế giới, xếp trong nhóm các thành phố như: Kolkata, Delhi (Ấn Độ), Tashkent (Uzbekistan), Baghdad (Iraq).

Nhiều điểm đo ở Hà Nội cho chỉ số từ mức không lành mạnh đến rất không tốt. Ảnh: IQAir.com

Theo Trung tâm Quan trắc môi trường miền Bắc của Cục Môi trường, một số điểm đo AQI thời điểm 10 giờ sáng 3-12 có chỉ số kém như: Đại học Bách khoa cổng Parabol đường Giải Phóng chỉ số 149, mức kém; 556 Nguyễn Văn Cừ 139, mức kém...



Với tình hình ô nhiễm không khí như hiện nay những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe.

UBND TP Hà Nội mới có công văn chỉ đạo các đơn vị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.

Đáng chú ý, một trong những giải pháp là Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có thể thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức "Xấu" trở lên.

Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN_AQI ≥ 301), chỉ đạo các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập.