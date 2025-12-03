Hà Nội thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi, kiểm soát ô nhiễm không khí

UBND TP Hà Nội mới có Công văn chỉ đạo các đơn vị về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn.



"Pháo xa sương mù" dập bụi mịn tại TP Hà Nội. Ảnh: M.T.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì cập nhật thông tin về chất lượng không khí, theo dõi chỉ số VN_AQI tại các trạm quan trắc không khí trên địa bàn tại website:https://moitruongthudo.vn/; Phối hợp với các đơn vị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường tăng cường sử dụng hệ thống theo dõi, giải pháp công nghệ và năng lực kỹ thuật giám sát từ xa để kiểm soát và xử lý nghiêm hoạt động đốt mở (đốt rác, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp) trên địa bàn.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, giám sát các gói thầu duy trì vệ sinh môi trường theo phân cấp đảm bảo chất lượng vệ sinh tại các tuyến trọng điểm. Tăng cường kiểm tra hoạt động xử lý chất thải tại các khu xử lý chất thải rắn tập trung, đảm bảo vận hành ổn định, không để phát sinh bụi, mùi trong quá trình tiếp nhận, xử lý;

Phối hợp với UBND các phường, xã và lực lượng chức năng trong công tác tuyên truyền và kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo quy định. Phối hợp với các cơ quan báo chí, truyền hình đăng tải thông tin hiện trạng, dự báo chất lượng môi trường không khí và các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường không khí.

UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở Xây dựng có văn bản yêu cầu và giám sát các chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình: Tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu 100% các công trường thi công xây dựng phải có biện pháp kiểm soát bụi nghiêm ngặt (che chắn, rửa xe khi ra khỏi công trường, phun sương giảm bụi...);

Phế thải xây dựng dạng rời phải được bao phủ, che kín hoặc đóng túi kín tại nơi tập kết trong công trường và trong quá trình vận chuyển; đảm bảo không phát tán bụi ra môi trường; bổ sung vật liệu che phủ (cây xanh hoặc vật liệu chuyên dụng) cho 100% các bề mặt đất đang thi công (bao gồm cả gốc cây dọc vỉa hè, khuôn viên trường học, cơ sở hành chính, công ích và các công trình công cộng khác); xây dựng hệ thống giám sát bụi (cảm biến, camera, AI...) tại 100% công trình lớn (trên 10.000 m2);

Nghiên cứu và thí điểm công nghệ phun sương giảm bụi tại khu dân cư, công viên và đường giao thông; đình chỉ thi công (nếu cần thiết) đối với các công trình không đảm bảo quy định về bảo vệ môi trường, làm phát sinh bụi bẩn, để bùn đất phát tán ra đường; Không cấp phép thi công đào lòng lề đường, vỉa hè (trừ các trường hợp xử lý sự cố khẩn cấp) trong giai đoạn cuối năm khi chất lượng không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng...

Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo, hướng dẫn các trường học hạn chế các hoạt động ngoài trời cho học sinh trong các khung giờ và ngày có chất lượng không khí ở mức "Xấu" trở lên. Trường hợp chất lượng môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng (VN_AQI ≥ 301), chỉ đạo các trường học tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc, học tập.

UBND TP giao Công an TP chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý các phương tiện chở vật liệu xây dựng không che chắn, làm rơi vãi vật liệu; phương tiện quá niên hạn sử dụng, xả khói đen khi tham gia giao thông gây ô nhiễm môi trường; Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường và công an xã, phường tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi đốt chất thải rắn công nghiệp, đốt rác thải sinh hoạt trái phép, không đúng quy định, đặc biệt là tại các làng nghề, làng có nghề và khu vực giáp ranh;

Đồng bộ hạ tầng kỹ thuật với hệ thống camera an ninh, camera giám sát giao thông tích hợp AI để phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về việc không che chắn kỹ, làm rơi vãi vật liệu, phế thải, đất thải gây phát tán bụi ra đường; phối hợp giám sát, theo dõi các hoạt động thu gom, vận chuyển, đổ thải, xử lý, tái chế chất thải xây dựng không đúng quy định trên toàn địa bàn; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi, đối tượng vi phạm.

UBND các xã, phường, Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý chất lượng môi trường không khí đối với các nguồn phát thải bụi, khí thải trên địa bàn, xử lý kịp thời hoặc có báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan để phối hợp xử lý theo thẩm quyền; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố nếu để xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường không khí nghiêm trọng trên địa bàn được giao quản lý.

Công an cấp xã, phường làm nòng cốt, phối hợp với các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với hành vi đốt chất thải rắn sinh hoạt, đốt rơm rạ, phụ phẩm nông nghiệp không đúng quy định, và chấm dứt hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong; Tổ chức việc tổng vệ sinh môi trường định kỳ hàng tuần (Thứ 7, Chủ nhật) và nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường trên địa bàn.

Căn cứ tình hình thực tiễn về mức độ ô nhiễm không khí trên địa bàn, chủ động quyết định kịp thời việc chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường thực hiện các biện pháp tăng cường vệ sinh môi trường tại các địa phương: tăng cường tần suất quét đường, hút bụi;

Sử dụng xe chuyên dụng phun nước rửa đường, dập bụi tại các trục giao thông chính, cửa ngõ đô thị. Hoạt động rửa đường, hút bụi cần được ưu tiên thực hiện vào khung giờ thấp điểm (đêm và sáng sớm, trước 6 giờ sáng hàng ngày) để đảm bảo hiệu quả, giảm nồng độ bụi tích tụ trước giờ cao điểm giao thông và tránh gây ùn tắc…