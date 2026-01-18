Hà Nội phân luồng giao thông nhiều tuyến đường phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Theo Công an TP Hà Nội, trong các ngày 18, 21, 23 và 24-1, tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (phường Từ Liêm, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động của chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Nhiều tuyến đường sẽ bị cấm tại gần khu vực sân vận động Mỹ Đình

Để bảo đảm an ninh, an toàn giao thông trong thời gian diễn ra các hoạt động của chương trình nghệ thuật, Công an TP Hà Nội đã có phương án phân luồng giao thông cho các phương tiện. Theo đó, thời gian phân luồng từ 16 - 24 giờ ngày 18-1 và từ 18 - 24 giờ các ngày 21, 23, 24-1.



Thời gian trên, Công an Hà Nội tạm cấm toàn bộ các phương tiện hoạt động trên tuyến đường Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Lê Quang Đạo), Lê Quang Đạo (đoạn từ Lê Đức Thọ đến Mễ Trì), Tân Mỹ, Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Trần Hữu Dực đến Hàm Nghi), Trần Hữu Dực (đoạn từ Nguyễn Văn Giáp đến Lê Đức Thọ).

Hạn chế các phương tiện, đặc biệt là xe ô tô hoạt động trên các tuyến Lê Đức Thọ (đoạn từ Nguyễn Hoàng đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Cơ Thạch (đoạn từ Hàm Nghi đến Hồ Tùng Mậu), Nguyễn Hoàng, Hàm Nghi, Trịnh Văn Bô, Lê Quang Đạo (đoạn từ Mễ Trì đến đại lộ Thăng Long), Châu Văn Liêm (bao gồm cầu vượt nút giao Châu Văn Liêm), Mễ Trì.

Trong thời gian diễn ra chương trình nghệ thuật, Công an TP Hà Nội phân luồng cho các phương tiện tham gia giao thông từ Quốc lộ 32 đi đại lộ Thăng Long và ngược lại theo tuyến Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng - đại lộ Thăng Long và ngược lại; Hồ Tùng Mậu - Cầu Diễn - Xuân Phương - Tỉnh lộ 70 - đại lộ Thăng Long và ngược lại.

Công an TP Hà Nội yêu cầu tất cả người tham gia giao thông tự giác, chấp hành nghiêm luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Khi gặp các xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu ưu tiên đi làm nhiệm vụ, khẩn trương chuyển hướng vào các đường ngang, điểm giao cắt gần nhất, tuân thủ theo hướng dẫn của lực lượng chức năng để nhường đường cho đoàn xe ưu tiên.