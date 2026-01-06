HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Hà Nội sẽ phối hợp với công an dùng camera AI giám sát vùng phát thải thấp

Thùy Linh

(NLĐO) - Hà Nội sẽ phối hợp với lực lượng công an, áp dụng camera AI giám sát phương tiện giao thông ở vùng phát thải thấp.

Đây là thông tin được bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội chia sẻ tại Hội thảo Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội: Thách thức và Hành động do Báo Tiền Phong phối hợp với Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội, Sở Xây dựng TP Hà Nội tổ chức sáng ngày 6-1.

Hà Nội áp dụng camera AI giám sát vùng phát thải thấp để kiểm soát ô nhiễm - Ảnh 1.

Bà Lê Thanh Thủy, Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

Theo ông Trương Mạnh Tuấn - Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng môi trường, Cục Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong giai đoạn tới ưu tiên là thí điểm xây dựng vùng phát thải thấp (LEZ) tại Hà Nội và TPHCM. Tại các vùng này, các phương tiện giao thông và nguồn phát sinh ô nhiễm sẽ bị kiểm soát chặt chẽ, kết hợp với các chính sách ưu đãi chuyển đổi sang xe năng lượng sạch.

Thông tin chi tiết về vùng phát thải thấp, bà Thủy chia sẻ Hà Nội đã có nghị quyết, quy định thực hiện Vùng phát thải thấp trên địa bàn Hà Nội (LEZ - Low Emission Zone) tại trung tâm Hà Nội.

Về lộ trình thực hiện vùng phát thải thấp: Thành phố triển khai từng bước đến 2031. Giai đoạn 2026-2027 triển khai thí điểm tại vành đai 1 và một số phường trọng điểm để đánh giá hiệu quả (mỗi phường chọn 1 khu vực đáp ứng các tiêu chí vùng phát thải thấp).

Hà Nội áp dụng camera AI giám sát vùng phát thải thấp để kiểm soát ô nhiễm - Ảnh 2.

Các chuyên gia, diễn giả tham gia tọa đàm trong khuôn khổ Hội thảo Kiểm soát ô nhiễm không khí Hà Nội

Từ 1-1-2028 sẽ áp dụng cho toàn bộ vành đai 1 và một số khu vực thuộc vành đai 2. Từ 1-1-2030 sẽ triển khai từ vành đai 3 trở vào, bao phủ phần lớn trung tâm thành phố. Từ 2031 trở đi sẽ áp dụng cho tất cả các khu vực đáp ứng tiêu chí.

Đáng chú ý, bà Thủy lưu ý vùng phát thải thấp sẽ cấm xe tải trên 3.500 kg, hạn chế ô tô và xe máy không đạt chuẩn khí thải, cấm xe mô tô kinh doanh trên ứng dụng vận tải.

Hà Nội sẽ giám sát vùng phát thải thấp thông qua hệ thống camera AI, hệ thống giám sát chất lượng không khí, phần mềm quản lý phương tiện, đường dây nóng…

"Chúng tôi sẽ phối hợp với lượng lượng công an để áp dụng camera AI giám sát phương tiện giao thông ở vùng phát thải thấp. Do vậy, chúng tôi đã bắt tay với các đơn vị liên quan để quy định tại vùng phát thải thấp nhằm thực hiện ngay lập tức khi đề án có hiệu lực thực thi" – bà Thủy nhấn mạnh.

Hà Nội sắp hỗ trợ chuyển đổi xe xăng sang xe xanh để thực hiện vùng phát thải thấp

Ông Nguyễn Tuyển - Trưởng phòng Quản lý vận tải, Sở Xây dựng TP Hà Nội, cho hay khi TP Hà Nội xác định đến 1-7-2026 thí điểm vùng phát thải thấp ở một số khu vực, Sở xác định đây là thách thức, cũng là cơ hội để phát triển vận tải hành khách công cộng. Cùng với đó, Sở sẽ phối hợp với Công an nghiên cứu xử lý các trường hợp không tuân thủ. Nếu không có chế tài không thực hiện được.

Về việc hỗ trợ cho người dân chuyển đổi xe xăng sang xe sử dụng nguyên liệu sạch, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã lấy ý kiến chuyên gia để xây dựng cơ chế hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khi chuyển đổi, hay đầu tư trạm sạc, tủ đổi pin cho xe máy. Các giải pháp sẽ được đưa ra trong quý I-2026.

Trong khi đó, ông Khuất Việt Hùng, Chủ tịch HĐTV Hanoi Metro, nhấn mạnh vai trò của lực lượng công an trong việc giám sát đảm bảo an toàn giao thông. "Kinh nghiệm từ việc bắt buộc đội mũ bảo hiểm hay xử lý vi phạm nồng độ cồn cho thấy, khi chế tài được áp dụng nghiêm minh, thói quen giao thông sẽ thay đổi" - ông Hùng chia sẻ.

