Hà Nội thông qua quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Đại Thắng vừa ký Quyết định phê duyệt Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.



Phạm vi quy hoạch gồm toàn bộ địa giới hành chính Thủ đô Hà Nội, với 126 đơn vị hành chính cấp xã (51 phường, 75 xã). Quy mô lập quy hoạch: khoảng 3.359,84 km2 (335.984 ha).

Cùng với đó, quy hoạch còn tính đến phạm vi nghiên cứu không gian vùng: Mở rộng nghiên cứu kết nối với Vùng Thủ đô Hà Nội (gồm Hà Nội và 5 tỉnh: Phú Thọ, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình), Vùng Đồng bằng sông Hồng, Vùng Trung du và miền núi phía Bắc và các tuyến hành lang kinh tế quốc gia, quốc tế để xác lập cấu trúc chùm đô thị Vùng, trong đó Hà Nội đóng vai trò hạt nhân dẫn dắt toàn vùng.

Quy hoạch được phê duyệt trên quan điểm xây dựng và phát triển Thủ đô "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc"; lấy con người làm trung tâm, chủ thể; phát triển Thủ đô nhanh, bền vững, thông minh, hiện đại; ổn định theo không gian phát triển mở, cấu trúc đô thị "đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm", lấy sông Hồng làm trục cảnh quan sinh thái - văn hoá chủ đạo…

Mục tiêu đến năm 2035, Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị xanh, thông minh, hiện đại; hình thành một số trung tâm giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao thuộc nhóm dẫn đầu trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương; trung tâm dịch vụ tài chính, thương mại và đổi mới sáng tạo quan trọng cấp quốc gia, khu vực và quốc tế...

Đến năm 2045, Hà Nội trở thành một trung tâm đổi mới sáng tạo quan trọng của khu vực châu Á - Thái Bình Dương; hạ tầng, quản trị đô thị hiện đại; người dân có chất lượng sống cao; xã hội văn minh, an toàn, đáng sống, hạnh phúc. Đến năm 2065: Thủ đô Hà Nội là thành phố toàn cầu, có trình độ phát triển cao và bền vững; thuộc nhóm các thủ đô có chất lượng sống và hạnh phúc cao trên thế giới.

Về các chỉ tiêu phát triển xã hội, môi trường và đô thị… theo lộ trình, Quy hoạch nêu rõ, giai đoạn đến năm 2035, dự báo dân số của Hà Nội khoảng 14-15 triệu người, đến năm 2045 khoảng 15-16 triệu người, đến năm 2065 khoảng 17-19 triệu người, sau đó giữ ổn định và khống chế quy mô dân số tối đa không quá 20 triệu người.

Đến năm 2035, tỷ lệ đất xây dựng đô thị tại Hà Nội chiếm khoảng 40% - 45% tổng diện tích tự nhiên; đến năm 2045 nâng tỷ lệ đất xây dựng đô thị lên khoảng 45% - 50% tổng diện tích tự nhiên, phát triển theo mô hình "nén – xanh"; đến năm 2065 nâng tỷ lệ này lên khoảng 55% - 60% sau đó giữ phát triển ổn định.

Về các chỉ tiêu phát triển kinh tế theo lộ trình, Quy hoạch nêu rõ giai đoạn 2026-2035: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân của Hà Nội đạt trên 11%/năm; quy mô GRDP năm 2035 đạt khoảng 200 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 18.800 USD. Năm 2035, kinh tế số chiếm 50% trong GRDP; công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 10% trong GRDP của thành phố; đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt 60%.

Giai đoạn 2036-2045: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2036-2045 đạt trên 11%/năm; quy mô GRDP năm 2045 đạt khoảng 640 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 42.000 USD. Năm 2045, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 12% trong GRDP của thành phố.

Giai đoạn 2046-2065: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân trên 5%/năm; quy mô GRDP năm 2065 đạt khoảng 1.920 tỉ USD; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 95.000 USD. Năm 2065, công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 15-20% trong GRDP của Thành phố.

Giai đoạn 2066-2085: Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 4-5%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt tối thiểu 200.000 USD…

Tầm nhìn đến 100 năm (sau năm 2085), Thủ đô Hà Nội là thành phố Thịnh vượng - Hài hòa - Văn hiến - Bản sắc, đô thị kết nối toàn cầu đặt nền tảng trên giá trị nghìn năm; hội tụ các dòng chảy thương mại, tri thức và đổi mới sáng tạo, với khả năng tiếp cận nhanh chóng tới các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Hoàn chỉnh cấu trúc Đô thị đa tầng - đa lớp và nền kinh tế không gian.

Quy hoạch cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm và 4 đột phá chiến lược để có thể biến các mục tiêu, chỉ tiêu thành hiện thực. Trong đó, Hà Nội sẽ tập trung giải quyết 5 điểm nghẽn đã được chỉ ra (an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và xử lý úng ngập, trật tự đô thị và ùn tắc giao thông…); xác lập mô hình tăng trưởng mới tập trung hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa trước năm 2030; thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; tập trung tái cấu trúc đô thị; xác lập mô hình quản trị Thủ đô thông minh, hiện đại, dựa trên dữ liệu và theo thời gian thực; xây dựng cấu trúc không gian đô thị đa tầng, đa lớp theo hướng đô thị lập thể (ngầm - mặt đất - trên cao)…