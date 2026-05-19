Thời sự Xã hội

Hà Nội thông tin tiến độ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng tổng đầu tư hơn 736 ngàn tỉ đồng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Theo UBND TP Hà Nội, dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng dự kiến triển khai từ năm 2026 đến năm 2038, tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 736.963 tỉ đồng.

Ngày 19-5, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng đã thông tin về dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Hà Nội thông tin tiến độ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - Ảnh 1.

Dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng triển khai trên địa bàn 16 xã, phường

Theo ông Trương Việt Dũng, theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là một trong 9 trục động lực phát triển của Hà Nội, giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị dọc hai bên sông Hồng.

Theo chủ trương đầu tư đã được HĐND TP Hà Nội thông qua, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha, gồm 5 nhóm dự án thành phần. Dự án triển khai trên địa bàn 16 xã, phường gồm Hồng Hà, Ô Diên, Thượng Cát, Đông Ngạc, Phú Thượng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Nam Phù, Hồng Vân, Mê Linh, Thiên Lộc, Vĩnh Thanh, Đông Anh, Bồ Đề, Long Biên và Bát Tràng.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038. Trong đó, giai đoạn 2026-2030 ưu tiên đầu tư các công trình hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, các công trình kè và chỉnh trị lòng - bờ sông, Công viên công cộng phường Phú Thượng, Công viên tại bãi sông phường Hồng Hà, các khu đô thị định cư và các dự án giải phóng mặt bằng độc lập. Giai đoạn 2030-2038 tiếp tục hoàn thiện các dự án thành phần còn lại.

"Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án khoảng 736.963 tỉ đồng. Quỹ đất thanh toán sơ bộ được bố trí tại các khu đất phát triển đô thị nằm trong phạm vi dự án với diện tích khoảng 2.655,8 ha; phần quỹ đất còn lại sẽ được rà soát, xác định tại một phần quỹ đất thu hồi của các dự án chậm triển khai và quỹ đất dự kiến thanh toán cho các dự án BT trên địa bàn thành phố. Việc quản lý, sử dụng quỹ đất thanh toán và tổ chức triển khai dự án sẽ được thực hiện theo đúng quy định pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, phòng ngừa thất thoát, lãng phí tài sản công"- ông Dũng nói.

Theo lãnh đạo UBND TP Hà Nội, trong thời gian tới, thành phố sẽ tập trung hoàn thiện các thủ tục quy hoạch của dự án. Cùng với đó, Hà Nội sẽ triển khai thi công Công viên công cộng phường Phú Thượng; ưu tiên xây dựng khu đô thị định cư tại phường Long Biên và hoàn thiện thủ tục để khởi công Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, huyện Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và ổn định sinh kế cho người dân.

Hà Nội thông tin tiến độ dự án Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng - Ảnh 2.

Khoảng 247.431 người với hơn 70.474 hộ dân nằm trong phạm vi dự án. Ảnh minh hoạ

Ông Trương Việt Dũng cho biết khoảng 247.431 người với hơn 70.474 hộ dân nằm trong phạm vi dự án. Thành phố xác định đây là dự án có quy mô lớn, tác động trực tiếp đến đời sống người dân tại nhiều khu vực ven sông Hồng.

"Quan điểm xuyên suốt của thành phố là bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời ưu tiên triển khai các dự án tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Việc rà soát, xác định phạm vi ảnh hưởng, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, phù hợp quy hoạch và điều kiện thực tế của từng khu vực, hạn chế tối đa tác động đến đời sống người dân"- ông Dũng nhấn mạnh.

Về công tác tái định cư, ông Dũng cho biết việc bố trí tái định cư được thực hiện theo nguyên tắc bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ, dự kiến tại các khu đô thị định cư, tái thiết gồm Long Biên, Lĩnh Nam và Bát Tràng.

Trong đó, khu đô thị định cư tại phường Long Biên có quy mô khoảng 201 ha, đáp ứng 40.000-42.000 căn hộ; khu đô thị định cư tại phường Lĩnh Nam rộng khoảng 98 ha, đáp ứng 15.000-16.000 căn hộ.

Ngoài ra, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, huyện Đông Anh quy mô khoảng 700 ha hiện đang hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500, dự kiến đáp ứng 16.000-18.000 lô đất định cư.

"Tổng số căn hộ và lô đất tái định cư dự kiến khoảng 79.000-85.000, cơ bản đáp ứng nhu cầu tái định cư của các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án"- ông Dũng thông tin.

(NLĐO)- Hà Nội ưu tiên đầu tư các công trình, hạ tầng chính của dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng như trục đại lộ cảnh quan, kè và chỉnh trị lòng bờ sông.

