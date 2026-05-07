Thời sự

Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng: Từng bước di dời, sắp xếp lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng xác định các làng nghề như làng gốm Bát Tràng, trồng hoa đào Nhật Tân sẽ được gìn giữ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội vừa ban hành kết luận buổi làm việc, nghe báo cáo về tính toán thủy lực, an toàn thoát lũ của sông Hồng đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Thông tin quan trọng đối với dân cư liên quan đến Dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng - Ảnh 1.

Các làng nghề như làng gốm Bát Tràng, trồng hoa đào Nhật Tân sẽ được gìn giữ. Ảnh minh họa

Theo đó, hai cơ quan cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất ý tưởng điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng của nhà đầu tư với các nội dung chính về phương án quy hoạch kiến trúc, điều chỉnh tăng tỉ lệ, quy mô diện tích đất xây dựng tại khu vực bãi sông. Việc này để đáp ứng các mục tiêu phát triển trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị, gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng.

Hai cơ quan này cũng kết luận phương án đề xuất điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đã đảm bảo phù hợp với định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và mục tiêu, tiêu chuẩn phòng, chống lũ theo Quy hoạch phòng chống lũ, đê điều.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội thống nhất phương pháp tiếp cận của dự án đáp ứng yêu cầu không gian thoát, an toàn lũ trên cơ sở tính toán mô hình thủy lực đảm bảo đầy đủ các số liệu về thủy văn, thủy lực, an toàn thoát lũ, tính toán cốt cao độ thiết kế.

Cùng với đó, lồng ghép giải pháp chỉnh trị mực nước sông Hồng phù hợp với mùa mưa lũ, mùa khô cạn, đặt sông Hồng trong tổng thể các con sông qua Hà Nội để có phương án chỉnh trị, khôi phục các dòng sông Tích, sông Nhuệ, sông Đáy... Theo đó, nghiên cứu phương án đập dâng trên sông Hồng khu vực phố Hiến và trên sông Đuống phía dưới Long Tửu.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội thống nhất việc từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Theo kết luận, các làng nghề như làng gốm Bát Tràng, Kim Lan, Vân Đức, làng nghề trồng hoa đào Nhật Tân sẽ được gìn giữ và hồi sinh trong cấu trúc không gian phát triển mới trên cơ sở đảm bảo môi trường sống chất lượng và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.

Hà Nội sẽ bảo tồn và phát triển làng nghề gắn với không gian văn hóa du lịch trải nghiệm, công viên chuyên đề. Cùng với đó, cơ quan chức năng sẽ tái thiết không gian ở và hệ thống hạ tầng kỹ thuật, phát triển kinh tế sáng tạo gắn với bản sắc địa phương, cải thiện điều kiện sống của người dân làng nghề gốm Bát Tràng, Kim Lan, Vân Đức... đảm bảo môi trường sống an toàn, văn minh và bền vững.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường và UBND TP Hà Nội thống nhất tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện phương án quy hoạch, thiết kế kiến trúc trong trường hợp bất lợi nhất, đặt trong bối cảnh tác động của biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp, khó lường, các cơn bão lịch sử, các hiện tượng thời tiết cực đoan.

Bên cạnh đó, cần có cảnh báo, chỉ dẫn xây dựng phương án các cốt cao độ xây dựng cụ thể; tính toán trên cơ sở phương án tổng thể an toàn thoát lũ, thủy lợi, đê điều phù hợp, đồng bộ với mật độ đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị…

Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội khởi công dự án đầu tư xây dựng trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Liên danh Đại Quang Minh - Văn Phú - MIK Group - Thaco - T&T Group - Tập đoàn Hòa Phát tổ chức khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục Đại lộ Cảnh quan sông Hồng.

Sắp khởi công dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 855.000 tỉ đồng

(NLĐO)- Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tổng thể khoảng 855.000 tỉ đồng, đi qua địa bàn 16 xã, phường.

Thủ tướng: Khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng vào ngày 19-12

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu phấn đấu khởi công dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng tại Hà Nội vào 19-12.

