Sáng 11-9, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp nghe báo cáo về kế hoạch hành động quốc gia khắc phục ô nhiễm lưu vực sông, môi trường không khí; tình hình xử lý ô nhiễm môi trường không khí tại TP Hà Nội, TP HCM.



Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp. Ảnh: VGP

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Trọng Đông cho biết TP đã triển khai nhiều giải pháp kiểm soát ô nhiễm không khí và nước, tập trung vào giao thông xanh, mở rộng xe buýt điện, phát triển tàu điện, thiết lập vùng phát thải thấp, hạn chế phương tiện cá nhân tại vành đai 1, 2, 3.



Hà Nội cũng siết chặt vận chuyển vật liệu xây dựng, đầu tư thiết bị rửa đường, hút bụi, phun sương dập bụi và bổ sung trạm quan trắc hiện đại. Thành phố kiến nghị thành lập Ban chỉ đạo liên vùng vì ô nhiễm không khí chịu tác động từ các tỉnh lân cận…

Trong khi đó, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Bùi Minh Thạnh cho biết ô nhiễm không khí chủ yếu từ giao thông, công nghiệp, xây dựng, nông nghiệp và sinh hoạt, trong đó giao thông đường bộ là lớn nhất.

TP HCM tập trung phát triển vành đai, hành lang xanh, di dời cơ sở ô nhiễm khỏi nội đô, đầu tư hạ tầng, hệ thống quan trắc, áp dụng quy chuẩn khí thải, chuyển đổi xe buýt điện từ 2025, giám sát 89 nguồn thải lớn. Đồng thời, vận động người dân giảm xe cá nhân, phát triển trạm sạc, xây dựng lộ trình đến 2028; dự kiến trình HĐND chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện trong tháng 9.

Xây dựng lộ trình chuyển đổi sang phương tiện xanh ở Hà Nội và TP HCM

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công Thương sớm ban hành quy chuẩn trạm sạc điện trước 15-10-2025; đồng thời giao Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương rà soát, ban hành quy chuẩn an toàn phòng cháy chữa cháy cho hệ thống trạm sạc điện.



Bộ Xây dựng phối hợp Hà Nội, TP HCM xây dựng lộ trình phát triển giao thông công cộng trình Chính phủ tháng 10-2025. Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, chia sẻ dữ liệu quan trắc cho Bộ Y tế phục vụ nghiên cứu.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành bám sát tinh thần Chỉ thị 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ cấp bách, quyết liệt ngăn chặn, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, đẩy nhanh tiến độ xây dựng quy chuẩn, kế hoạch, đặc biệt với các nội dung liên quan trạm sạc điện, giao thông công cộng và xử lý nước thải.



"Địa phương làm được thì cả nước mới thành công" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Theo đó, các kế hoạch phải có lộ trình rõ ràng, bắt đầu từ các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM để thử nghiệm, sau đó nhân rộng ra các địa phương khác.