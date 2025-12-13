HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Hà Nội

Hà Nội vận hành mô hình Trung tâm hành chính công một cấp

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Hà Nội bắt đầu vận hành mô hình Trung tâm hành chính công một cấp, đánh dấu bước thay đổi lớn trong cách thức phục vụ người dân và doanh nghiệp.

UBND Hà Nội vừa quyết định tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố bằng việc điều chuyển toàn bộ 126 điểm phục vụ hành chính công cấp xã, phường về trực thuộc Trung tâm.

Hà Nội vận hành mô hình Trung tâm hành chính công một cấp - Ảnh 1.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội phục vụ người dân. Ảnh: Hữu Hưng

Theo đó, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội sẽ tiếp nhận nguyên trạng nhân sự, hồ sơ, tài liệu, tài sản của các điểm phục vụ hành chính công thuộc xã, phường. Cùng với đó, bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý theo đúng thẩm quyền, bố trí, sắp xếp công chức và người lao động đảm bảo đúng quy định.

Chủ tịch UBND các xã, phường được yêu cầu rà soát nhân sự, hồ sơ và tài sản, hoàn thành bàn giao trong vòng 30 ngày. Các địa phương vẫn chịu trách nhiệm về hoạt động của các điểm phục vụ hành chính công cấp xã, phường cho đến thời điểm quyết định có hiệu lực.

Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội là cơ quan hành chính thuộc UBND thành phố (cơ quan ngang sở), có chức năng tham mưu và giúp UBND kiểm soát, cải cách thủ tục hành chính, tổ chức cơ chế một cửa và một cửa liên thông.

Trung tâm đóng vai trò đầu mối cung cấp thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, phối hợp và thực hiện giải quyết một số thủ tục được ủy quyền, đồng thời trả kết quả cho người dân, doanh nghiệp. Đơn vị cũng tham mưu và triển khai các nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số theo chỉ đạo của thành phố.

Sau hơn một năm hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công Hà Nội được đánh giá đã chứng minh vai trò đầu mối tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, hoàn thành vượt tiến độ nhiều chỉ tiêu được giao. Trung tâm cũng chủ động đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, tạo nền tảng để Hà Nội đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện tử và chính quyền số.

Điểm thay đổi quan trọng nhất trong mô hình một cấp là nguyên tắc quản lý tập trung và vận hành phân cấp. Trung tâm trực thuộc UBND thành phố, hoạt động độc lập với các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính như sở, ngành hay UBND các xã, phường. Việc tách bạch này được xem là bước đi cần thiết để xây dựng nền hành chính minh bạch, hướng đến mô hình không tiếp xúc và không giấy tờ -yêu cầu cốt lõi trong Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về hiện đại hóa nền hành chính.

Nhờ tính độc lập, đội ngũ tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm sẽ được chuyên biệt hóa, nâng cao tính chuyên nghiệp khi hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục. Bên cạnh đó, việc có một cơ quan chuyên trách tái cấu trúc quy trình và thúc đẩy dịch vụ công trực tuyến trên phạm vi toàn thành phố giúp giảm sự phân tán về chức năng, tránh trùng lặp và nâng cao hiệu quả vận hành.

Hà Nội kỳ vọng mô hình một cấp sẽ tạo nền tảng thuận lợi cho chuyển đổi số toàn diện. Khi hoạt động tập trung, các nền tảng số dễ tích hợp hơn, việc tập huấn và triển khai công nghệ mới được thực hiện đồng bộ, hạn chế tình trạng mỗi cơ quan một hệ thống riêng lẻ. Điều này giúp tăng tính liên thông và giảm thời gian xử lý hồ sơ.

Theo đánh giá của thành phố, mô hình Trung tâm hành chính công một cấp không chỉ giúp quản lý thống nhất mà còn kéo gần khoảng cách giữa chính quyền với người dân, đồng thời tinh giản bộ máy theo hướng hiệu quả, hiện đại và phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, xã và đặc khu đã mang lại kết quả rõ rệt

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, xã và đặc khu đã mang lại kết quả rõ rệt

(NLĐO) - Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, cho rằng TP HCM cải cách hành chính phải sáng tạo và bám sát thực tiễn.

TP HCM: Chấn chỉnh tình trạng "cò làm giấy tờ" tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công

(NLĐO) - UBND TP HCM yêu cầu kiểm tra, chấn chỉnh việc để xảy ra tình trạng "cò làm giấy tờ" tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công, Bộ phận Một cửa

Địa điểm của 168 Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã tại TP HCM

(NLĐO)- UBND TP HCM thông tin địa điểm, đường dây nóng của 168 Trung tâm Phục vụ Hành chính công cấp xã để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp

