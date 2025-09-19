HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, xã và đặc khu đã mang lại kết quả rõ rệt

QUỐC ANH

(NLĐO) - Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, cho rằng TP HCM cải cách hành chính phải sáng tạo và bám sát thực tiễn.

Chiều 19-9, UBND TP HCM tổ chức hội nghị "Giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn TP HCM trong tình hình mới". Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, xã và đặc khu đã mang lại kết quả rõ rệt - Ảnh 1.

UBND TP HCM tổ chức hội nghị "Giải pháp nâng cao chất lượng cải cách hành chính trên địa bàn TP HCM trong tình hình mới".

Chủ trì hội nghị có ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ; ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND TP HCM Nguyễn Trường Nhật Phượng.

Tại hội nghị, lãnh đạo 8 xã, phường, đặc khu đã báo cáo công tác cải cách hành chính trong thời gian qua. Đồng thời, giới thiệu những mô hình, giải pháp mới cũng như tiếp tục duy trì những mô hình thành công giai đoạn trước đây để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tốt hơn trong tình hình mới – thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp (từ 1-7).

Trong đó, UBND phường Bình Tiên cho biết đã ứng dụng mạnh mẽ chuyển đổi số, qua đó có nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến được thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường đã mang lại kết quả rõ rệt: giải quyết hồ sơ nhanh chóng, giảm chi phí xã hội, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, xã và đặc khu đã mang lại kết quả rõ rệt - Ảnh 3.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, trao đổi với đại biểu tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, một số địa phương cũng nêu những khó khăn, hạn chế về cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ thông tin cần được quan tâm, hỗ trợ tốt hơn. Ngoài ra, dữ liệu chưa đồng bộ và phần mềm còn trục trặc cũng ảnh hưởng đến kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đã trao đổi, chia sẻ và hướng dẫn một số nội dung đến các địa phương đã kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Tại hội nghị, ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính - Bộ Nội vụ, đánh giá cao những kết quả thành phố đạt được trong thời gian qua. Ông cũng ấn tượng với mô hình sở, ngành (Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường) cử cán bộ xuống 168 xã, phường, đặc khu để trực tiếp hỗ trợ, hướng dẫn địa phương giải quyết công việc cho người dân, doanh nghiệp.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, xã và đặc khu đã mang lại kết quả rõ rệt - Ảnh 4.

Giám đốc Sở Nội vụ TP HCM Phạm Thị Thanh Hiền phát biểu tại hội nghị.

Đồng thời, ông cũng chia sẻ những khó khăn một số địa phương đang gặp phải, đây là tình hình chung chứ không riêng TP HCM.

Ông Phạm Minh Hùng cho biết công tác cải cách hành chính vô cùng quan trọng, đặc biệt là trong cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy. Vì vậy, thành phố cần tìm giải pháp để bộ máy vận hành trơn tru, hiệu lực, hiệu quả; phải vụ vụ tốt hơn giai đoạn trước 1-7.

Một địa phương có đặc thù riêng nên cần phải bám sát thực tiễn để có cơ sở thông tin, tham mưu theo lĩnh vực quản lý để phục vụ cải cách hành chính tốt hơn. Đồng thời, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nhân rộng những mô hình, giải pháp hay, hiệu quả trong cải cách hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, xã và đặc khu đã mang lại kết quả rõ rệt - Ảnh 5.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường đề nghị các, sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND xã, phường, đặc khu triển khai nhiều nhiệm vụ cải cách hành chính.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Mạnh Cường, qua khảo sát bước đầu tại nhiều địa phương cho thấy, từ khi sáp nhập đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, dù còn nhiều khó khăn, bộ máy chính quyền cấp xã đã nhanh chóng ổn định, không để gián đoạn công việc.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, phục vụ người dân và doanh nghiệp trong hơn 2 tháng qua. 

Tin liên quan

Kỳ vọng lớn từ chính quyền địa phương 2 cấp

Kỳ vọng lớn từ chính quyền địa phương 2 cấp

(NLĐO) - Dư luận TP HCM quan tâm tới quá trình sáp nhập 3 địa phương và các chính sách mới sau thời gian chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM: Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc

(NLĐO)- Thủ tướng giao Bộ Nội vụ đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM.

Tháo gỡ vướng mắc khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp tại TP HCM

Sau gần 2 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP HCM đã đạt được một số kết quả tích cực, song vẫn còn khó khăn cần tiếp tục tháo gỡ

