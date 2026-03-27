Hà Nội xử lý 5 điểm nghẽn

TP Hà Nội xác định 5 điểm nghẽn trọng tâm hiện nay gồm: ùn tắc giao thông; ô nhiễm môi trường, đặc biệt là ô nhiễm không khí; ngập úng đô thị; vi phạm trật tự xây dựng, quản lý đất đai; an toàn thực phẩm.

Phân công, phân cấp rõ ràng

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc, để giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn này, thành phố đã phân công, phân cấp rõ ràng cho từng cơ quan, đơn vị.

Cụ thể, Sở Xây dựng giải quyết chống ngập; Sở Nông nghiệp và Môi trường xử lý ô nhiễm; Sở Y tế đảm nhận về an toàn thực phẩm; Công an TP Hà Nội phụ trách trật tự đô thị, giao thông... Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn được giao chỉ đạo trực tiếp, toàn diện cả 5 lĩnh vực, với cơ chế giao ban hằng tuần để kiểm điểm tiến độ và kết quả thực hiện.

Cách làm này nhằm bảo đảm sự chỉ đạo xuyên suốt, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, đồng thời tạo áp lực thực thi đối với từng cấp, ngành. Nguyên tắc đặt ra là việc nào thuộc cấp xã phải giải quyết ngay tại cơ sở; việc nào thuộc cấp thành phố phải xử lý dứt điểm; còn vấn đề liên vùng thì cần có sự phối hợp chặt chẽ với trung ương và địa phương lân cận. Đây được xem là điều kiện tiên quyết để nâng cao hiệu quả quản lý và điều hành đô thị.

Công an TP Hà Nội ra quân xử lý tình trạng chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm lòng đường, vỉa hè

Không dừng lại ở giải pháp trước mắt, lãnh đạo TP Hà Nội còn nhấn mạnh yêu cầu xử lý các điểm nghẽn phải đặt trong chiến lược dài hạn, gắn với quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm. Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số nhằm xây dựng hệ thống quản lý hiện đại, đồng bộ, tránh lãng phí nguồn lực.

Trong các điểm nghẽn nêu trên, ô nhiễm không khí là vấn đề nổi cộm và phức tạp. Nguyên nhân được xác định đến từ nhiều nguồn: hoạt động đốt rơm rạ, khí thải công nghiệp, phương tiện giao thông, rác thải sinh hoạt...

Trên cơ sở đó, TP Hà Nội đã xây dựng lộ trình xử lý cụ thể, yêu cầu dừng hoạt động các cơ sở gây ô nhiễm như nghiền đá, trộn bê-tông trong khu vực nội đô; kiểm soát chặt việc đốt rơm rạ; đồng thời phối hợp với các tỉnh xung quanh để di dời nhà máy ra ngoài bán kính 100 km. Đây là giải pháp mang tính căn cơ, nhằm giảm nguồn phát thải ngay từ gốc.

Với tình trạng ngập úng, TP Hà Nội cũng triển khai nhiều giải pháp đồng bộ. Khai thác không gian ngầm theo hướng đa mục tiêu được xem là hướng đi mới, kết hợp giữa phát triển hạ tầng kỹ thuật với việc tối ưu hóa không gian đô thị. Ngoài ra, thành phố tập trung xử lý 10 công trình cấp bách, trong đó đào mới 7 hồ điều hòa, cải tạo hệ thống trạm bơm và đường ống liên thông.

Trong lĩnh vực giao thông và trật tự đô thị, việc ứng dụng công nghệ vào khâu giám sát và xử lý vi phạm đã mang lại những chuyển biến tích cực. Hệ thống camera, xử phạt "nguội" và nền tảng số giúp nâng cao hiệu quả quản lý, giảm phụ thuộc vào lực lượng trực tiếp, đồng thời hạn chế tiêu cực.

Siết chặt kỷ cương, đề cao trách nhiệm

Có thể thấy dù cơ quan chức năng đã có nhiều nỗ lực song thực tế, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, buôn bán tự phát gây cản trở giao thông hay rác thải... vẫn tồn tại. Đáng chú ý là tình trạng trông giữ xe trái phép, vi phạm trật tự xây dựng, nhất là hiện tượng "nhờn luật" tại một số cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng. Nhiều trường hợp vi phạm tái diễn ngay sau khi lực lượng chức năng rút đi, cho thấy sự thiếu bền vững trong công tác quản lý.

Những tồn tại này đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận, từ xử lý theo "chiến dịch ra quân" sang quản lý thường xuyên, liên tục và có chiều sâu. Nếu không có giải pháp căn cơ, các điểm nghẽn vẫn sẽ tiếp tục tồn tại, làm giảm hiệu quả của những nỗ lực trước đó.

Hà Nội quyết tâm xử lý ô nhiễm không khí. Ảnh: BÍCH NGUYỄN

Trước thực trạng trên, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, đã yêu cầu lực lượng công an thành phố xử lý nghiêm các vi phạm, với tinh thần "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Cơ chế giám sát chặt chẽ đã được thiết lập: chấm điểm thi đua hằng tháng đối với từng địa bàn; nếu vi phạm tái diễn quá 3 lần, trưởng công an phường - xã sẽ bị đánh giá "không hoàn thành nhiệm vụ". Đây là bước đi mạnh mẽ nhằm gắn trách nhiệm cá nhân với hiệu quả quản lý.

Không chỉ lực lượng công an, chính quyền cơ sở cũng được yêu cầu phải vào cuộc một cách thực chất. Chủ tịch UBND các phường - xã phải rà soát, phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn". Mỗi tuyến phố, mỗi khu vực đều phải có người chịu trách nhiệm cụ thể.

Nguyên tắc "3 không" cũng được lãnh đạo TP Hà Nội nhấn mạnh: Không làm theo phong trào; không để vi phạm tái diễn trên các tuyến đã xử lý và không để phát sinh điểm ùn tắc mới. Đây không phải là khẩu hiệu mà là thước đo về hiệu quả quản lý đô thị trong thời gian tới.

Trong Quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, việc giải quyết các điểm nghẽn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách. Không chỉ xử lý những vấn đề trước mắt, việc giải quyết các điểm nghẽn còn là bước chuẩn bị quan trọng cho tương lai phát triển của thủ đô.

Nhiều chuyên gia đô thị nhìn nhận TP Hà Nội đã có cách tiếp cận đúng đắn, xác định rõ trọng tâm và triển khai các giải pháp vừa toàn diện vừa cụ thể. Để đạt được mục tiêu đề ra, yếu tố quyết định vẫn là khâu tổ chức thực hiện. Trong đó, điều quan trọng là sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân. Khi trách nhiệm được phân định rõ ràng, kỷ cương được siết chặt và công nghệ được ứng dụng hiệu quả, những "nút thắt" lâu nay hoàn toàn có thể được tháo gỡ.

KTS Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường vụ Hội Kiến trúc sư TP Hà Nội, cho rằng thành phố cần nhìn thẳng vào những hạn chế, tồn tại nhiều năm qua, từ đó xây dựng mô hình phát triển bền vững. Những đồ án quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi nhận diện đúng thực trạng và các điểm nghẽn của đô thị, đồng thời áp dụng phương pháp tiếp cận tích hợp. "Cần phải nêu được những thuận lợi và thách thức của hiện trạng kinh tế - xã hội, nhận diện rõ lĩnh vực thiếu hụt hay bão hòa để lựa chọn giải pháp xử lý phù hợp" - ông Ánh góp ý.



