Hà Tĩnh mưa trắng trời, quốc lộ 15 ngập sâu nửa mét

Sáng 30-8, ông Phan Thế Chương, Phó Giám đốc Công ty CP quản lý và xây dựng công trình giao thông Hà Tĩnh, cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài cùng với nước từ thượng nguồn đổ về nhanh và đoạn tuyến Km434+590 - Km434+650 quốc lộ 15 đoạn qua xã Phúc Trạch khá thấp, dẫn tới tình trạng bị ngập sâu từ 30 - 50cm.



Lực lượng chức năng tiến hành cắm biển cấm người và phương tiện qua lại khu vực bị ngập để đảm bảo an toàn

Trước tình hình này, cơ quan quản lý đường bộ cùng với lực lượng chức năng đã tiến hành điều tiết, hướng dẫn, phân luồng giao thông và dựng rào chắn, biển cảnh báo, cấm tất cả các loại phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn giao thông.

Quốc lộ 15 ngập sâu nửa mét

Được biết, cùng với Km434+590 - Km434+650 Quốc lộ 15 đoạn qua xã Phúc Trạch, do ảnh hưởng mưa lớn, một số cầu, ngầm tràn và đoạn tuyến giao thông trên địa bàn tỉnh đã bắt đầu bị ngập khiến giao thông khó khăn, có khu vực bị chia cắt.

Nhiều khu vực tại Hà Tĩnh cũng đã ngập sâu

Hiện tại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang có mưa lớn kéo dài nhiều tiếng đồng hồ do ảnh hưởng của bão số 6 Nongfa.

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, khi tỉnh này vừa hứng chịu sự tàn phá của bão số 5, trong khi công tác khắc phục hậu quả sau bão vẫn chưa xong, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải vừa ký ban hành Công điện số 35/CĐ-UBND về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới.

Ngày 30-8, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ban hành công điện về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, mạnh lên thành bão và mưa lớn trong những ngày tới.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (cơ quan thường trực Ban Chỉ huy Phòng Thủ dân sự tỉnh) chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh, Tiểu ban An toàn nghề cá trên biển, UBND các xã, phường ven biển.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến của áp thấp nhiệt đới; thông báo ngay cho chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh, thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm.

Đặc biệt, đối với các hồ chứa có cửa van, đơn vị quản lý theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, đặc biệt là tình hình mưa lũ từ các cơ quan khí tượng thủy văn, để chủ động vận hành điều tiết sớm, nhằm đảm bảo an toàn công trình, an toàn hạ du và tích đủ nước phục vụ sản xuất; đặc biệt lưu ý không giữ mực nước cao đối với các hồ chứa xung yếu, đang thi công.