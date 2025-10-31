Hà Tĩnh: Nhiều hồ chứa nước tăng lưu lượng xả tràn do mưa lớn

Sáng 31-10, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh cho biết vào đêm 30-10. Mực nước hồ Kẻ Gỗ ở cao trình 31,15/32,5m, tương đương dung tích 303,75/345 triệu m3.

Trước tình hình mưa lớn nhiều hồ chứa trên địa bàn Hà Tĩnh tăng lưu lượng xả tràn.

Trước dự báo mưa lớn, trong khi hồ Kẻ Gỗ đã đạt trên 88% dung tích thiết kế, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh sẽ tăng lưu lượng xả tràn từ 90m3/giây lên 100 - 350m3/giây bắt đầu từ 6 giờ ngày 31-10, tùy vào diễn biến thời tiết.

Việc chủ động điều tiết nước để hạ thấp mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ, đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du khi mưa lớn kéo dài.

Cùng với hồ Kẻ Gỗ, Công ty TNHH Thủy lợi Nam Hà Tĩnh hiện đang xả tràn một số hồ chứa lớn trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình mưa lớn diễn biến phức tạp, đơn vị này cũng tăng lưu lượng xả tràn hồ chứa để hạ thấp mực nước hồ, tăng dung tích phòng lũ.

Mưa lớn khiến nhiều khu vực ở phía Nam Hà Tĩnh bị ngập cục bộ

Cụ thể, hồ Sông Rác xả tràn 353m3/giây, có thể điều chỉnh tăng lưu lượng xả lên tới 800 m3/giây; hồ Thượng Sông Trí xả tràn 50m3/giây, có thể điều chỉnh lên 70 – 400m3/giây. Mức xả tràn sẽ căn cứ theo diễn biến thời tiết.

Bên cạnh đó, Nhà máy Thủy điện Hố Hô cũng điều tiết qua tràn với lưu lượng 150m3/giây.

Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với nhiễu động đới gió đông trên cao, từ chiều tối 30-10 đến hết ngày 1-11, toàn tỉnh có mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Đặc biệt, lượng mưa vùng đồng bằng ven biển phía Nam từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Lực lượng chức năng tiến hành lập chốt tại quốc lộ 8C đoạn gần tràn Bộc Nguyên thuộc địa phận xã Cẩm Duệ bị ngập.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài, Hà Tĩnh yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để chủ động phòng tránh, ứng phó.

Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực đã xảy ra sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn đê điều, hồ chứa thủy lợi, thủy điện và vùng hạ du; bố trí lực lượng thường trực vận hành điều tiết các hồ chứa để đảm bảo an toàn công trình và vùng hạ du, các trục tiêu, đảm bảo thoát lũ và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.