Chiều 30-10, đại diện Báo Người Lao Động đã vượt dòng nước lũ đến với người dân xã Phú Hồ, TP Huế để trao 100 suất quà hỗ trợ của chương trình "Trái tim miền Trung".

100 suất quà từ sự đóng góp của bạn đọc

Để đến được với người dân vùng lũ xã Phú Hồ, chúng tôi phải di chuyển bằng ô tô chở hàng từ trung tâm TP Huế đến cánh đồng Thanh Lam, phường Thanh Thủy; sau đó đi thêm 10 km đường thủy. Con đường từ cánh đồng Thanh Lam đến xã Phú Hồ ngày thường chỉ mất chừng 15 phút chạy xe máy thì nay phải đi gần 10 giờ mới đến nơi. Cánh đồng bị nhấn chìm trong dòng nước đục ngầu, biển báo giao thông chỉ còn là những dấu chấm nổi trên mặt nước.

Chiều muộn ở thôn Trung An, xã Phú Hồ, chúng tôi gặp những gương mặt mệt mỏi, bơ phờ của người dân sau nhiều ngày chống chọi với lũ. Nhận phần quà hỗ trợ, ông Dương Văn Hóa không giấu được nước mắt, gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo Người Lao Động. "Nước xuống rồi lại lên, căn nhà của tôi ngâm nước nhiều ngày, giờ không còn gì nữa" - ông nói.

Mẹ Việt Nam Anh hùng Bùi Thị Hưởng (88 tuổi, ngụ xã Phú Hồ, TP Huế) rưng rưng khi đón nhận món quà từ chương trình “Trái tim miền Trung” của Báo Người Lao Động. Ảnh: ĐỨC NGHĨA

Bà Bùi Thị Hưởng (88 tuổi) cũng rưng rưng khi đón nhận món quà của Báo Người Lao Động. Bà Hưởng là Mẹ Việt Nam Anh hùng, sống một mình trong căn nhà cấp 4 đã xuống cấp. Chồng bà hy sinh khi bà mới 37 tuổi trong một lần địch càn quét, người con gái cũng qua đời vì bệnh khi mới 22 tuổi.

Lũ đến, người cháu chở bà Hưởng sang nhà mình lánh nạn. 4 ngày chưa được trở về nhà, lòng bà như lửa đốt. "Tài sản thì không lo, chỉ lo ướt bàn thờ ông thì tội lắm" - bà ngậm ngùi và nói rằng với món quà của Báo Người Lao Động, bà có thể về nhà thắp cho chồng nén nhang ấm áp.

Bà Lê Thị Siêu (75 tuổi) sống trong căn nhà thấp trũng bậc nhất của xã Phú Hồ. Lũ ập đến, tài sản của gia đình cũng chìm trong nước. "Món quà của Báo Người Lao Động là sự động viên rất lớn cho gia đình chúng tôi" - bà bày tỏ.

Theo ông Nguyễn Văn Chính, Chủ tịch UBND xã Phú Hồ, trong 5.400 hộ dân của xã, có đến 70% bị ngập lụt. Người dân nơi đây hầu hết làm nông nghiệp, cuộc sống vốn đã vất vả, lũ lụt càng khiến họ chật vật hơn. "Những món quà kịp thời của Báo Người Lao Động là sự động viên rất lớn với người dân vùng lũ Phú Hồ, giúp bà con có thêm kinh phí trong những ngày tới" - ông Chính cảm kích.

Những suất quà cuối cùng trong ngày được trao khi màn đêm đã buông xuống. 100 suất quà, mỗi suất gồm 500.000 đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng gồm bánh, sữa, nước suối, thịt hộp... là tấm lòng của bạn đọc Báo Người Lao Động gửi đến đồng bào đang gặp thiên tai thông qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Tặng 20 suất quà cho các bệnh nhân

Đại diện Báo Người Lao Động cũng đã trao 20 phần quà (1 triệu đồng/phần) cho 20 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế. Đây là những bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhà cửa bị ngập sâu trong đợt mưa lớn kéo dài vừa qua.

Đang chăm chồng điều trị ung thư tại bệnh viện, bà Phạm Thị Đánh (68 tuổi, ngụ xã Quảng Điền) bị kẹt lại bệnh viện, không thể về nhà để di dời đồ đạc trước khi nước lũ dâng cao. Nghe tin nhà ngập sâu gần 1 m, vợ chồng bà ruột gan như lửa đốt nhưng đành bất lực. "Mỗi tháng, tiền thuốc của chồng tôi hết 3 triệu đồng nên gia đình rất khó khăn, lũ lụt tới lại càng thêm ngặt nghèo. Món quà của Báo Người Lao Động rất ý nghĩa với chúng tôi" - bà Đánh xúc động.

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà hỗ trợ các bệnh nhân khó khăn, có nhà cửa bị ngập nặng trong đợt mưa lũ kéo dài vừa qua ở TP Huế. Ảnh: QUANG TÁM

Chị Nguyễn Thị Đào (35 tuổi, ngụ xã Lộc An) ở lại Bệnh viện Trung ương Huế nhiều ngày qua để chăm sóc con trai Nguyễn Hải Ph. (4 tuổi, mắc bệnh u nguyên bào thần kinh). Trong đợt mưa lớn vừa qua, nhà chị bị ngập sâu nên chồng và 2 con còn lại phải sơ tán lên nhà bà ngoại tránh lũ. Chị gửi lời cảm ơn sự chia sẻ của bạn đọc Báo Người Lao Động với riêng gia đình chị và nhiều bệnh nhân khác đang điều trị tại đây.

Bà Trần Lê Bảo Trâm, Trưởng Phòng Công tác xã hội - Chăm sóc khách hàng Bệnh viện Trung ương Huế, cho hay 20 bệnh nhân được nhận phần quà của Báo Người Lao Động đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Lũ dữ khiến nhà cửa của họ bị ngập sâu, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng. "Trong lũ lụt, người bình thường vốn đã khó khăn, các bệnh nhân đang điều trị tại đây lại càng khó khăn gấp bội. Bởi vậy, món quà của Báo Người Lao Động rất kịp thời và hết sức ý nghĩa" - bà Trâm nhận định.

Nguồn động viên lớn lao

Tại tỉnh Quảng Ngãi, chiều 30-10, đại diện Báo Người Lao Động cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương đến thăm hỏi, trao hỗ trợ cho 2 gia đình có người tử vong trong đợt mưa lũ vừa qua. Phần hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình là tình cảm của bạn đọc Báo Người Lao Động, nhằm chia sẻ phần nào nỗi đau, mất mát của người ở lại.

Trước đó, chiều tối 29-10, anh Lê Bá Hiếu (25 tuổi), con trai ông Lê Công Hậu (xã Sơn Tịnh), bị nước lũ cuốn trôi khi đi qua cầu Cống Kiến, thôn Lộc Nam, trên đường tan ca trở về nhà. Nghe tiếng kêu cứu, người dân đã báo chính quyền nhưng do đêm tối, nước chảy xiết khiến việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn. Đến khoảng 10 giờ ngày 30-10, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể anh Hiếu cách vị trí gặp nạn khoảng 500 m.

Đại diện Báo Người Lao Động trao hỗ trợ cho gia đình ông Lê Công Hậu (xã Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi). Ảnh: DUNG QUẤT

Ngồi thất thần bên bàn thờ con trai, ông Lê Công Hậu nghẹn ngào: "Nước lớn, Hiếu gọi điện nói chắc ở lại công ty, tôi nghe vậy cũng yên tâm. Ai ngờ thấy người ta lội qua được, con tôi cũng đi theo. Đó là lần cuối cùng tôi được nói chuyện với con".

Ông Tạ Văn Việt, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Tịnh, cho biết gia đình anh Hiếu thuộc diện khó khăn, cha mẹ làm nông, bản thân anh là lao động chính. "Hiếu hiền lành, chịu khó, đi làm xa vẫn gửi tiền về giúp cha mẹ. Mất mát này quá lớn với gia đình" - ông Việt trăn trở.

Cũng trong chiều cùng ngày, đại diện Báo Người Lao Động cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Tường đã đến thăm hỏi, trao 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình bà Đỗ Thị Ngân (64 tuổi, thôn Phú Long 3). Bà Ngân tử vong khi đi đánh cá trên sông Cà Ninh sáng 29-10. Thời điểm đó, gió lớn khiến chiếc thuyền thúng bị lật úp, bà rơi xuống nước mất tích. Khi phát hiện vật dụng của bà trôi dạt trên sông, người dân đã báo chính quyền địa phương. Sau hơn 1 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã vớt được thi thể bà.

Theo ông Nguyễn Đức Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Vạn Tường, gia đình bà Ngân rất khó khăn. Chồng đi biển dài ngày chưa về, bà ở nhà nuôi cháu nhỏ bệnh tật. "Sự hỗ trợ của Báo Người Lao Động là nguồn động viên lớn lao, giúp gia đình vượt qua thời khắc đau thương này" - ông Sơn cảm động.

Phát động chương trình "Trái tim miền Trung" Nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về miền Trung lũ lụt, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Người Lao Động phát động chương trình "Trái tim miền Trung" và tiếp nhận những đóng góp có ý nghĩa từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp. Mọi đóng góp gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua chương trình "Trái tim miền Trung". Bạn đọc cũng có thể trực tiếp gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM) hoặc các văn phòng đại diện của báo trên cả nước: Hà Nội: 16F Phùng Hưng. Điện thoại: (024) 39274484. Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai. Điện thoại: (0236) 3837623. Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3510889. Đông Nam Bộ: F61, đường D3 - Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 8969909.



