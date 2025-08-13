Ngày 13-8, tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa phối hợp với các lực lượng chức năng, phát hiện, xử lý nhiều vụ việc nghiêm trọng. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần làm sạch môi trường kinh doanh mà còn bảo vệ đa dạng sinh học và quyền lợi chính đáng của người dân.

Các đối tượng vận chuyển động vật nguy cấp, quý hiếm (Ảnh Công an Hà Tĩnh)

Theo đó, vào ngày 17-7, tại một kho hàng tại phường Hà Huy Tập, tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, kiểm tra xe tải mang BKS: 38E-006.95 do Trần Hậu Thái (59 tuổi, ngụ xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh) điều khiển, đang bốc dỡ 77 bao tải quần áo đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, với tổng khối lượng 6.195 kg. Số hàng này được vận chuyển cho Đ.T.V.A. (25 tuổi, ngụ tại phường Thành Sen).

Cơ quan chức năng xác định, chị V.A. thu mua quần áo đã qua sử dụng trôi nổi trên thị trường để vận chuyển về Hà Tĩnh bán kiếm lời. Ngày 22-7, lực lượng chức năng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 45 triệu đồng, buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa với tổng giá trị gần 310 triệu đồng.

Tiếp đó, vào ngày 26-7, tại km37+700 Quốc lộ 8A (đoạn qua địa phận xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an xã Sơn Giang, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo kiểm tra xe ô tô khách mang BKS Lào của nhà xe Sáu Hoa, do Phan Duy Sinh (40 tuổi, ngụ xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An) điều khiển, chở theo 3 phụ xe là Chu Văn Lâm (36 tuổi), Ngô Sỹ Bắc (37 tuổi, cùng ngụ xã Đức Châu) và Nguyễn Trọng Hùng (46 tuổi, ngụ xã Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong khoang tự chế trên nóc xe có một con hổ và một bộ xương hổ.

Lực lượng chức năng kiểm tra số quần áo đã qua sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ tại kho hàng hóa ở phường Hà Huy Tập (Hà Tĩnh).

Tới ngày 29-7, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam Chu Văn Lâm, Ngô Sỹ Bắc và Nguyễn Trọng Hùng về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm".

Tiếp đó, vào ngày 9-8, tại khu vực thôn Lộc Nội (xã Thạch Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng của bà N.T.T. (60 tuổi, ngụ phường Thành Sen) phát hiện 7.150 kg quần áo đã qua sử dụng, không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp. Kết quả xác minh bước đầu cho thấy, toàn bộ số hàng này được bà T. thu mua trôi nổi trên thị trường để bán lại kiếm lời, tổng giá trị vi phạm khoảng 220 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được lập hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

Theo thống kê, từ ngày 29-5 đến nay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường cùng công an các địa phương đã phát hiện, xử lý 27 vụ với 29 đối tượng vi phạm. Trong đó, 13 vụ với 17 cá nhân bị xử phạt vi phạm hành chính, tổng số tiền phạt hơn 618 triệu đồng; tịch thu hàng hóa có tổng giá trị khoảng 4 tỷ đồng, khởi tố 2 vụ với 4 bị can về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả", 1 vụ với 3 bị can về tội "Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm" và chuyển 4 vụ cho các đơn vị khác xử lý.