Thời sự

Hà Tĩnh: Xả nước thải vượt quá quy chuẩn, 3 cơ sở bị phạt gần 150 triệu đồng

Vĩnh Gia

(NLĐO) - 3 cơ sở vi phạm môi trường vừa bị cơ quan chức năng Hà Tĩnh xử phạt gần 150 triệu đồng về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật.

Chiều 14-8, tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu và môi trường - Công an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 3 đơn vị do vi phạm về môi trường.

Hà Tĩnh: Xả nước thải vượt quá quy chuẩn, 3 cơ sở bị phạt gần 150 triệu đồng- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xử phạt bổ sung 65 triệu đồng đối với Hợp tác xã Hà Phi do hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường (ảnh Công an Hà Tĩnh)

Cụ thể gồm: Hợp tác xã (HTX) Gia Phúc (xã Xuân Lộc), Hợp tác xã Hà Phi (xã Cẩm Hưng) và Công ty TNHH NH (xã Cẩm Hưng) bị xử phạt về hành vi xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, với tổng số tiền là 82,5 triệu đồng.

Hà Tĩnh: Xả nước thải vượt quá quy chuẩn, 3 cơ sở bị phạt gần 150 triệu đồng- Ảnh 2.

Nước thải của HTX Hà Phi thải ra môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật

Ngoài ra, HTX Hà Phi còn bị xử phạt bổ sung 65 triệu đồng do hoạt động khi chưa có giấy phép môi trường.

Hà Tĩnh: Xả nước thải vượt quá quy chuẩn, 3 cơ sở bị phạt gần 150 triệu đồng- Ảnh 3.

Lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra vi phạm tại một cơ sở

Được biết, chỉ trong một thời gian ngắn, lực lượng Công an đã phát hiện, xử lý 7 đơn vị vi phạm với tổng số tiền phạt lên tới 893,5 triệu đồng.

