Haaland vượt Messi, Ronaldo, Mbappe ở thống kê "săn" hat-trick

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Haaland vượt Messi, Ronaldo, Mbappe ở thống kê "săn" hat-trick

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền đạo Erling Haaland "ăn đứt" các siêu sao hàng đầu thế giới như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi hay Kylian Mbappe về chỉ số ghi hat-trick.

Haaland vừa ghi cú hat-trick đầu tiên cho Man City sau hơn 1 năm, góp công lớn giúp đội nhà vùi dập Liverpool 4-0 tại tứ kết FA Cup hôm 5-4 (giờ Hà Nội).

Đây là cú hat-trick thứ 12 trên mọi đấu trường kể từ khi Haaland gia nhập Man City, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại 5 giải quốc gia hàng đầu châu Âu trong cùng giai đoạn.

Trước cập bến Man City hè 2022, chân sút sinh năm 2000 cũng đã có 10 cú hat-trick cho các CLB khác, cùng 6 cú hat-trick riêng ở đội tuyển Na Uy.

Haaland "ăn đứt" Messi, Ronaldo, Mbappe ở thống kê "săn" hat-trick - Ảnh 1.

Erling Haaland đã có 12 cú hat-trick cho Man City kể từ khi gia nhập đội chủ sân Etihad hè 2022

Nếu chỉ tính sự nghiệp tại Man City, cú hat-trick thứ 12 của Haaland đến ở trận đấu thứ 190 cho CLB. Dù cho Halaand không ghi 3 bàn trong một trận kể từ màn trình diễn trước West Ham hồi tháng 8-2024, tần suất lập hat-trick của chân sút này vẫn rất đáng kinh ngạc.

Cụ thể, cứ trung bình khoảng 15,8 trận thì Haaland lại lập nên cú hat-trick cho Man City. Tính trên toàn bộ sự nghiệp, anh đạt trung bình ghi 1 hat-trick sau 17,7 trận. 

Trong khi đó, chân sút nổi bật khác cùng thế hệ là Kylian Mbappe hiện có 5 hat-trick cho Real Madrid. Trung bình, ngôi sao người Pháp cần 18,8 trận để lập 1 hat-trick cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Nếu tính toàn bộ sự nghiệp cấp CLB, Mbappe có trung bình 1 hat-trick sau 22,6 trận. Điều đó đồng nghĩa Haaland ghi các cú hat-trick thường xuyên hơn, một phần cũng vì anh luôn chơi như một trung phong thực thụ, trong khi Mbappe đôi khi đá dạt cánh.

Vậy tiền đạo số 9 của Man City đứng ở đâu nếu so với 2 tay săn bàn thượng thặng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, vốn định hình cả một kỷ nguyên trước khi anh vươn lên?

Messi có tổng cộng 50 hat-trick ở cấp CLB, còn Ronaldo là 56. Trung bình, Messi lập 1 hat-trick sau 18,9 trận, còn Ronaldo là 19,4 trận - đều chưa thể sánh bằng với Haaland.

Haaland hiện ở đúng độ tuổi mà Messi từng chạm mốc hat-trick thứ 22 trong sự nghiệp cấp CLB, tức khi 25 tuổi, dù Messi trẻ hơn đúng 1 tháng.

Trong khi đó, siêu sao Ronaldo khi đạt tới cột mốc này đã 28 tuổi.

12 cú hat-trick của Haaland cho Man City

Crystal Palace (tháng 8-2022)

Nottingham Forest (tháng 8-2022)

Manchester United (tháng 10-2022)

Wolves (tháng 1-2023)

RB Leipzig (tháng 3-2023)

Burnley (tháng 3-2023)

Fulham (tháng 9-2023)

Luton (tháng 2-2024)

Wolves (tháng 5-2024)

Ipswich (tháng 8-2024)

West Ham (tháng 8-2024)

Liverpool (tháng 4-2026)

Tin liên quan

Haaland nhạt nhòa, Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham

Haaland chạm cột mốc vĩ đại, Man City "phả hơi nóng" vào Arsenal

(NLĐO) - Man City tiếp tục chuỗi trận đáng quên khi để West Ham cầm hòa 1-1 tại London, rơi lại phía sau đội đầu bảng Arsenal khá xa trong cuộc đua vô địch.

Haaland chạm cột mốc vĩ đại, Man City "phả hơi nóng" vào Arsenal

(NLĐO) - Tiền đạo Erling Haaland san bằng thành tích ghi bàn của huyền thoại Colin Bell, tiếp tục tiến sát nhóm chân sút vĩ đại nhất lịch sử Man City.

Hạ Liverpool, cả Haaland lẫn Man City cùng đi vào lịch sử

(NLĐO) – Erling Haaland lần đầu ghi bàn tại Anfield, còn Man City lần đầu sau 89 năm mới thắng Liverpool cả 2 lượt trận trong cùng mùa giải tại Ngoại hạng Anh.

Messi Mbappe Man City Ronaldo Haaland hat-trick
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo