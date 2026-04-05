Haaland vượt Messi, Ronaldo, Mbappe ở thống kê "săn" hat-trick

Haaland vừa ghi cú hat-trick đầu tiên cho Man City sau hơn 1 năm, góp công lớn giúp đội nhà vùi dập Liverpool 4-0 tại tứ kết FA Cup hôm 5-4 (giờ Hà Nội).

Đây là cú hat-trick thứ 12 trên mọi đấu trường kể từ khi Haaland gia nhập Man City, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác tại 5 giải quốc gia hàng đầu châu Âu trong cùng giai đoạn.

Trước cập bến Man City hè 2022, chân sút sinh năm 2000 cũng đã có 10 cú hat-trick cho các CLB khác, cùng 6 cú hat-trick riêng ở đội tuyển Na Uy.

Nếu chỉ tính sự nghiệp tại Man City, cú hat-trick thứ 12 của Haaland đến ở trận đấu thứ 190 cho CLB. Dù cho Halaand không ghi 3 bàn trong một trận kể từ màn trình diễn trước West Ham hồi tháng 8-2024, tần suất lập hat-trick của chân sút này vẫn rất đáng kinh ngạc.

Cụ thể, cứ trung bình khoảng 15,8 trận thì Haaland lại lập nên cú hat-trick cho Man City. Tính trên toàn bộ sự nghiệp, anh đạt trung bình ghi 1 hat-trick sau 17,7 trận.

Trong khi đó, chân sút nổi bật khác cùng thế hệ là Kylian Mbappe hiện có 5 hat-trick cho Real Madrid. Trung bình, ngôi sao người Pháp cần 18,8 trận để lập 1 hat-trick cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Nếu tính toàn bộ sự nghiệp cấp CLB, Mbappe có trung bình 1 hat-trick sau 22,6 trận. Điều đó đồng nghĩa Haaland ghi các cú hat-trick thường xuyên hơn, một phần cũng vì anh luôn chơi như một trung phong thực thụ, trong khi Mbappe đôi khi đá dạt cánh.

Vậy tiền đạo số 9 của Man City đứng ở đâu nếu so với 2 tay săn bàn thượng thặng Lionel Messi và Cristiano Ronaldo, vốn định hình cả một kỷ nguyên trước khi anh vươn lên?

Messi có tổng cộng 50 hat-trick ở cấp CLB, còn Ronaldo là 56. Trung bình, Messi lập 1 hat-trick sau 18,9 trận, còn Ronaldo là 19,4 trận - đều chưa thể sánh bằng với Haaland.

Haaland hiện ở đúng độ tuổi mà Messi từng chạm mốc hat-trick thứ 22 trong sự nghiệp cấp CLB, tức khi 25 tuổi, dù Messi trẻ hơn đúng 1 tháng.

Trong khi đó, siêu sao Ronaldo khi đạt tới cột mốc này đã 28 tuổi.