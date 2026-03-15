Haaland nhạt nhòa, Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham

Dù HLV Pep Guardiola phải theo dõi trận đấu từ khán đài do án phạt truất quyền chỉ đạo, Man City vẫn nhanh chóng áp đặt thế trận với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Đội khách dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc, buộc West Ham phải lùi sâu phòng ngự số đông.



West Ham kiên cường, sòng phẳng trước Man City

Tuy nhiên, trước hàng thủ thi đấu kỷ luật của đội chủ nhà, các pha phối hợp của Man City thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Phải đến phút 31, cơ hội rõ ràng đầu tiên mới xuất hiện — và ngay lập tức được chuyển hóa thành bàn thắng. Bernardo Silva nhận đường chuyền của Omar Marmoush rồi khống chế tinh tế trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn Mads Hermansen, mở tỉ số cho đội khách.

West Ham không hề nao núng sau bàn thua. Chỉ bốn phút sau, đội bóng thành London đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ quả phạt góc của Jarrod Bowen, trung vệ Konstantinos Mavropanos bật cao đánh đầu hiểm hóc. Bóng dội xà ngang rồi đi qua vạch vôi trong khi thủ môn Gianluigi Donnarumma hoàn toàn lỡ nhịp vì đã lao ra cản phá thiếu chính xác.

Hiệp hai chứng kiến thế trận một chiều khi Man City gia tăng sức ép nhằm tìm bàn thắng quyết định. Erling Haaland có cơ hội thuận lợi nhưng dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc, trong khi các cú sút xa của Jeremy Doku hay Matheus Nunes đều bị hàng thủ đội chủ nhà hóa giải.

HLV Guardiola lần lượt tung thêm vào sân những quân bài tấn công như Phil Foden và Tijjani Reijnders, song hàng thủ West Ham thi đấu đầy quả cảm. Thủ môn Hermansen trở thành chốt chặn vững chắc khi liên tiếp cứu thua, nổi bật là pha đẩy bóng trúng xà ngang sau cú sút phạt hiểm hóc của Reijnders.

Ở những phút cuối, Man City dốc toàn lực tấn công nhưng vẫn bất lực trước "bức tường" phòng ngự của đội chủ nhà. Trung vệ Mavropanos — người ghi bàn gỡ hòa — còn nhiều lần lăn xả cản phá, bảo toàn tỉ số hòa quý giá cho West Ham.

Kết quả này giúp West Ham chấm dứt chuỗi thất bại kéo dài và có thêm điểm số quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng. Trong khi đó, Man City có trận hòa thứ hai liên tiếp, bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 9 điểm dù vẫn còn một trận chưa đấu, khiến cơ hội đua tranh ngôi vô địch càng trở nên khó khăn.