Haaland nhạt nhòa, Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Haaland nhạt nhòa, Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham

Đông Linh (theo Premier League)

(NLĐO) - Man City tiếp tục chuỗi trận đáng quên khi để West Ham cầm hòa 1-1 tại London, rơi lại phía sau đội đầu bảng Arsenal khá xa trong cuộc đua vô địch.

Dù HLV Pep Guardiola phải theo dõi trận đấu từ khán đài do án phạt truất quyền chỉ đạo, Man City vẫn nhanh chóng áp đặt thế trận với thời lượng kiểm soát bóng vượt trội. Đội khách dồn ép ngay sau tiếng còi khai cuộc, buộc West Ham phải lùi sâu phòng ngự số đông.

Haaland nhạt nhòa, Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham - Ảnh 1.

West Ham kiên cường, sòng phẳng trước Man City

Tuy nhiên, trước hàng thủ thi đấu kỷ luật của đội chủ nhà, các pha phối hợp của Man City thiếu đi sự sắc bén cần thiết. Phải đến phút 31, cơ hội rõ ràng đầu tiên mới xuất hiện — và ngay lập tức được chuyển hóa thành bàn thắng. Bernardo Silva nhận đường chuyền của Omar Marmoush rồi khống chế tinh tế trước khi lốp bóng qua đầu thủ môn Mads Hermansen, mở tỉ số cho đội khách.

Haaland nhạt nhòa, Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham - Ảnh 2.

Bernardo Silva và đồng đội phấn khích sau bàn mở tỉ số

West Ham không hề nao núng sau bàn thua. Chỉ bốn phút sau, đội bóng thành London đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Từ quả phạt góc của Jarrod Bowen, trung vệ Konstantinos Mavropanos bật cao đánh đầu hiểm hóc. Bóng dội xà ngang rồi đi qua vạch vôi trong khi thủ môn Gianluigi Donnarumma hoàn toàn lỡ nhịp vì đã lao ra cản phá thiếu chính xác.

Haaland nhạt nhòa, Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham - Ảnh 3.

West Ham đáp trả với pha ghi bàn của trung vệ Konstantinos Mavropanos

Hiệp hai chứng kiến thế trận một chiều khi Man City gia tăng sức ép nhằm tìm bàn thắng quyết định. Erling Haaland có cơ hội thuận lợi nhưng dứt điểm chệch cột dọc trong gang tấc, trong khi các cú sút xa của Jeremy Doku hay Matheus Nunes đều bị hàng thủ đội chủ nhà hóa giải.

Haaland nhạt nhòa, Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham - Ảnh 4.

Haaland nhạt nhòa, Man City trở nên vô hại với các đối thủ

HLV Guardiola lần lượt tung thêm vào sân những quân bài tấn công như Phil Foden và Tijjani Reijnders, song hàng thủ West Ham thi đấu đầy quả cảm. Thủ môn Hermansen trở thành chốt chặn vững chắc khi liên tiếp cứu thua, nổi bật là pha đẩy bóng trúng xà ngang sau cú sút phạt hiểm hóc của Reijnders.

TIN LIÊN QUAN

Ở những phút cuối, Man City dốc toàn lực tấn công nhưng vẫn bất lực trước "bức tường" phòng ngự của đội chủ nhà. Trung vệ Mavropanos — người ghi bàn gỡ hòa — còn nhiều lần lăn xả cản phá, bảo toàn tỉ số hòa quý giá cho West Ham.

Haaland nhạt nhòa, Man City đánh rơi chiến thắng trước West Ham - Ảnh 5.

Man City bất lực trước hàng thủ chắc chắn của West Ham

Kết quả này giúp West Ham chấm dứt chuỗi thất bại kéo dài và có thêm điểm số quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng. Trong khi đó, Man City có trận hòa thứ hai liên tiếp, bị đội đầu bảng Arsenal bỏ xa 9 điểm dù vẫn còn một trận chưa đấu, khiến cơ hội đua tranh ngôi vô địch càng trở nên khó khăn.

Thắng nhọc Leeds United, Man City bám đuổi ngôi đầu Ngoại hạng Anh

(NLĐO) - Pha lập công duy nhất của Antoine Semenyo giúp Man City đánh bại chủ nhà Leeds United 1-0 ngay tại sân Elland Road.

"Cạm bẫy" Elland Road chờ Man City

Man City hành quân đến sân Elland Road ở vòng 28 Ngoại hạng Anh rạng sáng 1-3 với mục tiêu đánh bại Leeds United để tiếp tục bám đuổi ngôi đầu với Arsenal.

Sao trẻ bùng nổ, Man City vượt ải Newcastle trận đại chiến vòng 27

(NLĐO) – Cú sẩy chân của đội đầu bảng Arsenal hồi giữa tuần là động lực để Man City quyết tâm thu hẹp cách biệt điểm số ở cuộc đua vô địch đang đến hồi hấp dẫn.

Pep Guardiola Man City Bernardo Silva vòng 30 Ngoại hạng Anh West Ham 1-1 Man City Mavropanos
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo