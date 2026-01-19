Hai anh em ruột ở Thanh Hóa mở "công xưởng" sản xuất pháo hoa trái phép

Ngày 19-1, tin từ Công an xã Hoằng Tiến, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này vừa đấu tranh làm rõ, triệt xóa một điểm sản xuất pháo hoa trái phép trên địa bàn do hai anh em ruột đứng ra chế tạo, sản xuất để bán cho người dân.

Các nguyên liệu, dụng cụ chế tạo pháo hoa trái phép được công an triệt xóa

Theo Công an xã Hoằng Tiến, khoảng 21 giờ ngày 15-1, trong quá trình phối hợp với lực lượng biên phòng tổ chức tuần tra nhân dân, tuần tra vũ trang tại thôn Khang Đoài, lực lượng này đã phát hiện và bắt quả tang Nguyễn Văn Lĩnh (SN 1991; ngụ thôn Tiền Thôn, xã Hoằng Tiến) đang tàng trữ trái phép 9,5 kg pháo nổ.

Từ nguồn pháo hoa trái phép này, Công an xã Hoằng Tiến đã truy nguồn gốc và triệu tập, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Văn Đăng (SN 1992; ngụ thôn Văn Phong, xã Hoằng Tiến).

Qua khám xét, lực lượng công an đã phát hiện tại khu vực nhà bếp phía sau nhà có cất giấu nhiều nguyên vật liệu, công cụ phục vụ cho việc sản xuất pháo, gồm: Khoảng 30 kg các loại chất bột tạo màu và hạt tạo màu cho pháo đã hoàn thiện; 50 kg ống pháo bằng giấy; 7,7 kg pháo thành phẩm; 3 cân điện tử; 1 máy tự chế; nhiều mét dây cháy chậm cùng nhiều đồ vật, tài liệu khác có liên quan đến hoạt động sản xuất pháo trái phép.

Hai anh em ruột mở "công xưởng" sản xuất pháo (trái) và người mua pháo trái phép. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Tại cơ quan công an, Đăng khai nhận do không có việc làm ổn định nên đã lên mạng xã hội tìm hiểu, học công thức và cách thức sản xuất pháo hoa nổ. Sau đó, Đăng đặt mua các nguyên liệu như bao bì, vỏ ống pháo, keo dán, các loại hóa chất tạo nổ, chất tạo màu… rồi sử dụng các máy móc tự chế để tạo, sản xuất pháo ngay tại khu vực nhà bếp phía sau nhà.

Khi hoàn thiện, Đăng dán tem nhãn giả giống các loại pháo lậu khác trên thị trường, rồi cùng em trai là Lê Văn Đạt (SN 1997) liên hệ, chào bán cho những người có nhu cầu với giá từ 800.000 đến 1 triệu đồng/hộp.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Hoằng Tiến tiếp tục đấu tranh, làm rõ.