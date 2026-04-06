Hai “bà trùm” đang chữa bệnh tâm thần vẫn mua bán hàng chục kg ma tuý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai “bà trùm” đang chữa bệnh tâm thần vẫn mua bán hàng chục kg ma tuý

Nguyễn Hưởng

(NLĐO) - Theo Công an, việc kết luận giám định sai lệch đã giúp 2 “bà trùm” dù đang nằm chữa bệnh tâm thần bắt buộc vẫn tiếp tục mua bán hàng chục kg ma tuý.

Chiều nay 6-4, Công an TP Hà Nội tổ chức hội nghị thông tin báo chí về tình hình, kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quý I/2026 và một số vụ án, vụ việc điển hình trên địa bàn.

Công an Hà Nội thông tin về vụ án Tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương 2026 - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chủ trì hội nghị

Tại Hội nghị, đại diện Công an TP Hà Nội đã thông tin về vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, làm sai lệch hồ sơ vụ án và đánh bạc, phát hiện ngày 7-6-2025 tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương và một số đơn vị liên quan.

Đại diện Công an TP Hà Nội cho biết trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 66 bị can về các tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Làm sai lệch hồ sơ vụ án, Đánh bạc. 

Trong đó, khởi tố 43 bị can là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, cán bộ tại Viện pháp y tâm thần Trung ương; 2 bị can thuộc Viện pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa; Trung tâm giám định pháp y tâm thần miền núi phía Bắc 3 bị can (cả 3 đều là giám định viên và là lãnh đạo trung tâm); 4 bị can là cán bộ cơ quan tư pháp (Công an, kiểm sát viên)…

Hai “bà trùm” đang chữa bệnh tâm thần vẫn mua bán hàng chục kg ma tuý - Ảnh 1.

Bùi Thị Thanh Thủy tại cơ quan điều tra. Ảnh: Ngọc Bích

Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đang tiếp tục rà soát gần 1.300 hồ sơ giám định tâm thần có dấu hiệu nghi vấn trên toàn quốc (tại Viện Pháp y Tâm thần Trung ương, Trung tâm miền núi phía Bắc và Trung ương Biên Hòa). Qua đó, đến nay đã chứng minh làm rõ có rất nhiều trường hợp kết luận giám định sai lệch không khách quan, giúp đưa các đối tượng phạm tội thực sự về đúng vị trí để xử lý theo pháp luật (trong đó đặc biệt có một số bị can trong quá trình chữa bệnh bắt buộc tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng như Bùi Thị Thanh Thủy, Nguyễn Thị Hồng Vân tiếp tục phạm tội mua bán trái phép chất ma túy với số lượng hàng chục kg ma túy khi đang chữa bệnh bắt buộc tại Viện pháp y tâm thần Trung ương). Cùng với đó, công tác thu hồi tài sản được thực hiện triệt để với hơn 10 tỉ đồng tiền mặt, gần 60.000 USD cùng nhiều bất động sản và phương tiện giá trị.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cảnh sát xác định: Lợi dụng chính sách miễn, giảm trách nhiệm hình sự đối với những người có bệnh tâm thần, các đối tượng vi phạm pháp luật đã móc nối với một số đối tượng là lãnh đạo, bác sĩ công tác tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm giám định pháp y tâm thần Khu vực miền núi phía Bắc để làm kết luận giám định pháp y bị tâm thần sai sự thật để không bị xử lý hình sự và không phải thi hành án. Các đối tượng đã có sự bàn bạc, thống nhất với nhau cùng thực hiện hành vi để phạm tội.

"Đây là vụ án tổng hợp có nhiều hành vi phạm tội với nhiều chủ thể vi phạm thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó nổi lên nhất là tội phạm tham nhũng, chức vụ liên quan lĩnh vực quản lý, giám định tâm thần và chữa bệnh tâm thần bắt buộc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Hành vi vi phạm pháp luật, buông lỏng quản lý của các công chức, lãnh đạo tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Trung tâm pháp y tâm thần khu vực miền núi phía Bắc trong công tác khám chữa bệnh tâm thần là một trong những nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc các đối tượng lợi dụng để làm giả hồ sơ bệnh án tâm thần, làm sai lệch kết luận giám định tâm thần cho các bị can, bị cáo, bị án"- đại diện Công an TP Hà Nội thông tin.

Trong thời gian tới, với tinh thần thượng tôn pháp luật và kiên quyết xử lý tội phạm với phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", Công an TP Hà Nội sẽ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để kịp thời xử lý triệt để các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; và quyết tâm đưa các đối tượng "tâm thần giả" có hành vi phạm tội đã được kết luận giám định pháp y tâm thần không đúng thực trạng bệnh, không khách quan trở lại hiện trạng ban đầu, buộc các đối tượng phải chịu trách nhiệm và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Tin liên quan

Bắt giữ nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa

Bắt giữ nguyên Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa

(NLĐO) - Những người ở Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa bị bắt giữ do liên quan việc giám định sức khỏe bệnh nhân, một số hồ sơ kết quả giám định, điều trị bệnh nhân liên quan các vụ án

Bộ Công an bắt thêm Viện trưởng, Phó viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

(NLĐO)-Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bắt giữ thêm 2 lãnh đạo Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa

Khởi tố thêm 14 bị can trong vụ án Viện Pháp y tâm thần Trung ương

(NLĐO)- Mở rộng điều tra vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Cơ quan điều tra khởi tố thêm 14 bị can, nâng lên 54 bị can với 8 tội danh.

công an hà nội nhận hối lộ ma tuý tâm thần Viện Pháp y tâm thần Trung ương
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo