Ngày 11-8, Trung tâm Cấp cứu 115 (TP HCM) cho hay chưa đầy một tháng, lực lượng cấp cứu ngoại viện TP HCM đã liên tiếp cứu sống 2 trẻ sơ sinh ngưng tim, ngưng thở bị sinh rớt tại nhà.

Điều phối viên tổng đài cấp 115 hướng dẫn cứu người qua điện thoại

Trường hợp đầu tiên xảy ra ngày 23-7 tại phường Chánh Hưng (quận 8 cũ) khi một thai phụ chuyển dạ và sinh rớt tại nhà. Bé sơ sinh sau khi chào đời trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Người gọi cấp cứu là bà ngoại của bé, ban đầu vì hoảng sợ đã không dám tiếp cận.

Nhận được cuộc gọi khẩn cấp, điều phối viên tổng đài 115 đã nhanh chóng trấn an, hướng dẫn bà kiểm tra tình trạng cháu và tiến hành sơ cứu. Nhờ sự hỗ trợ từ xa, bà đã mạnh dạn thực hiện các thao tác ép tim hồi sức cho bé.

Ngay sau đó, 2 ê-kíp cấp cứu ngoại viện từ Trung tâm Cấp cứu 115 đã có mặt, tiến hành hồi sức nâng cao, đặt nội khí quản, bóp bóng thở oxy. Nhờ xử trí kịp thời, bé dần hồng hào trở lại, tim đập rõ và được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 để tiếp tục điều trị. Người mẹ được đưa đến Bệnh viện Từ Dũ.

Theo hồ sơ sản khoa, sản phụ từng được chẩn đoán thai nhi có dây rốn quấn cổ 2 vòng, nước ối ít và được chỉ định sinh vào ngày 21-7. Hiện bé vẫn đang được theo dõi tại bệnh viện.

Trường hợp thứ hai xảy ra vào sáng 9-8 tại phường Cát Lái (TP Thủ Đức cũ) là một thai phụ đang mang thai 31 tuần bất ngờ vỡ ối và sinh rớt khi đang chờ xe cấp cứu. Bé sinh ra trong tình trạng tím tái, mạch yếu. Gia đình ngay lập tức nhận hướng dẫn sơ cứu từ điều phối viên tổng đài 115 và thực hiện ép tim tại nhà.

Hai ê-kíp cấp cứu từ trạm vệ tinh Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn và Bệnh viện Lê Văn Thịnh đã đến hiện trường rất nhanh, tiến hành kẹp dây rốn, truyền dịch và chuyển mẹ con đến các bệnh viện chuyên khoa. Hiện bé đã có mạch trở lại, hô hấp còn yếu và đang được hỗ trợ thở oxy tại Bệnh viện Nhi Đồng 2.

Hãy gọi 115 ! Theo Trung tâm Cấp cứu 115 TP HCM, 2 trường hợp trên là minh chứng rõ ràng cho tầm quan trọng của việc gọi 115 ngay khi có tình huống khẩn cấp. Tổng đài không chỉ điều phối lực lượng y tế đến nhanh nhất mà còn trực tiếp hướng dẫn người dân sơ cứu kịp thời, yếu tố then chốt quyết định sự sống còn của bệnh nhân. "Người dân khi gặp trường hợp nguy hiểm đến tính mạng hãy lập tức gọi 115. Bình tĩnh, tin tưởng và làm theo hướng dẫn có thể cứu sống người thân của mình" - Trung tâm Cấp cứu 115 nhấn mạnh.





