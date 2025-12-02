HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hai cán bộ thuế bị bắt

Như Quỳnh

(NLĐO) - Nhận hối lộ 4,3 tỉ đồng từ doanh nghiệp, 2 cán bộ thuế bị bắt giữ.

Ngày 2-12, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết mở rộng điều tra vụ án tham ô tài sản xảy ra tại Công ty H. có địa chỉ tại xã Hợp Thịnh (tỉnh Bắc Ninh), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bà Nguyễn Thị Hoa và Nguyễn Thị Phương, 2 cán bộ thuộc cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ. Các quyết định và lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh phê chuẩn.

Bắt 2 cán bộ thuế nhận hối lộ 4,3 tỉ đồng - Ảnh 1.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đọc Lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Hoa (áo đen, đứng giữa). Ảnh: Công an cung cấp

Kết quả điều tra xác định ngày 23-8-2024, Đoàn kiểm tra của Cục Thuế tỉnh Bắc Giang (nay là Thuế tỉnh Bắc Ninh) do bà Nguyễn Thị Phương làm Trưởng đoàn, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế tại Công ty H..

Giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra là bà Nguyễn Thị Hoa, Trưởng Phòng Thanh tra - Kiểm tra 3.

Trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện một số sai phạm liên quan đến hoạt động kê khai thuế của doanh nghiệp.

Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, bà Nguyễn Thị Hoa đã có hành vi yêu cầu Công ty H. phải chi số tiền 15 tỉ đồng thì đoàn kiểm tra sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm lớn.

Sau nhiều lần trao đổi trực tiếp, bà Hoa đã đồng ý để Công ty H. chi cho Đoàn kiểm tra 4,3 tỉ đồng.

Bắt 2 cán bộ thuế nhận hối lộ 4,3 tỉ đồng - Ảnh 2.

Cơ quan Cảnh sát điều tra đọc lệnh bắt bị can Nguyễn Thị Phương (áo trắng). Ảnh: Công an cung cấp

Theo thỏa thuận đó, trong các ngày 28 và 30-9-2024, đại diện Công ty H. đã đưa cho bà Hoa và bà Phương tổng số tiền 4,3 tỉ đồng.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, bà Nguyễn Thị Hoa khai nhận đã hai lần nhận tổng cộng 4,3 tỉ đồng từ Công ty H. Trong đó bà Hoa trực tiếp nhận 2 tỉ đồng, bà Phương nhận 2,3 tỉ đồng sau đó chuyển lại cho bà Hoa.

Hiện, vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc tiếp tục điều tra, mở rộng.

Tin liên quan

Chánh án TAND ở Gia Lai hối lộ 350 triệu đồng "giải cứu" vợ thẩm phán

Chánh án TAND ở Gia Lai hối lộ 350 triệu đồng "giải cứu" vợ thẩm phán

(NLĐO) - Để lo việc cho vợ là thẩm phán trong một vụ án, Chánh án TAND ở Gia Lai đã đưa hối lộ 350 triệu đồng cho cán bộ TAND Cấp cao tại Đà Nẵng

Để kiểm sát viên nhận hối lộ, lãnh đạo Viện KSND một huyện ở Đồng Nai bị yêu cầu rút kinh nghiệm

(NLĐO)- Viện trưởng, phó viện trưởng Viện KSND huyện Nhơn Trạch bị yêu cầu rút kinh nghiệm sau khi để kiểm sát viên "nhận hối lộ" trong một vụ án

Bắt một phó chánh án TAND cấp huyện ở Gia Lai nhận hối lộ

(NLĐO) - Một Phó Chánh án TAND cấp huyện ở tỉnh Gia Lai vừa bị cơ quan điều tra VKSND Tối cao bắt giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

cơ quan Cảnh sát điều tra khởi tố vụ án khởi tố bị can công an tỉnh Bộ luật Hình sự cơ quan thuế tỉnh Bắc Ninh nhận hối lộ
