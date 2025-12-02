Cựu Đội trưởng cảnh sát bị cáo buộc nhận hối lộ, làm sai lệch hồ sơ vụ ma túy

Ngày 2-12, TAND TP Hà Nội đưa các bị cáo Nguyễn Đức Nam, cựu trung tá, cựu Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế ma túy, Công an huyện Mỹ Đức cũ (TP Hà Nội) và Đinh Tiến Đạt, cựu Đại úy, cựu cán bộ cấp dưới của Nam, ra xét xử về các tội "Nhận hối lộ" và "Làm sai lệch hồ sơ vụ án". Bị cáo Bùi Xuân Triệu, cựu Đại úy, cựu cán bộ cấp dưới của Nam, hầu tòa về tội "Làm sai lệch hồ sơ vụ án".



Các bị cáo tại tòa trong vụ án. Ảnh: X.A.

Ngoài ra, các bị cáo Vương Văn Thuận và Nguyễn Văn Hùng (cùng ở xã Phúc Sơn, Hà Nội) bị truy tố về tội "Đưa hối lộ".

Theo hồ sơ vụ án, 0 giờ 40 phút ngày 25-6-2023, Tổ công tác của Công an huyện Mỹ Đức cũ gồm Đinh Tiến Đạt và 2 người khác kiểm tra quán Karaoke Royal trên địa bàn, phát hiện 2 cặp nam nữ có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy. Trong đó có Vương Văn Nguyên (em trai bị cáo Vương Văn Thuận) và Lê Minh Cường.

Do vậy, Nguyễn Đức Nam (khi đó là Đội trưởng), Bùi Xuân Triệu cùng một số cán bộ đến chỉ đạo, hỗ trợ giải quyết vụ việc. Vì quen biết với Vương Văn Nguyên, bị cáo Đạt gọi điện cho Vương Văn Thuận, nói Nguyên đang bị giữ ở quán karaoke.

Nhận tin, Thuận gọi điện nhờ Nguyễn Văn Hùng xử lý giúp việc của Nguyên. Cả hai đề nghị Nguyễn Đức Nam không xử lý Nguyên và Lê Minh Cường, hứa sẽ có quà "cảm ơn".

Sau khi đưa tất cả các đối tượng tình nghi "dính" tới ma túy về Công an huyện Mỹ Đức, Nguyễn Đức Nam chỉ đạo bị cáo Đạt "tạo điều kiện" cho họ. Đạt hiểu ý của Nam là "không xử lý" nên nói lại với bị cáo Triệu không phải làm hồ sơ.

Theo cáo trạng, trong quá trình làm việc, mặc dù Vương Văn Nguyên và các đối tượng khác đều khai là có sử dụng ma tuý. Tuy nhiên, Đạt và Triệu không ghi lời khai, không cho viết bản tự khai mà chỉ lập 4 phiếu Lý lịch cá nhân, 4 biên Bản kiểm tra người đồng thời cho các đối tượng ký khống vào 4 Phiếu kiểm tra ma túy không có que test dán kèm. Sau đó, bị cáo Đạt báo cáo bị cáo Nam "phòng này không sử dụng ma túy" và không làm báo cáo, không chuyển tài liệu, giao nộp vật chứng để tổng hợp vào hồ sơ vụ việc.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Đinh Tiến Đạt gọi điện cho Vương Văn Thuận yêu cầu chuẩn bị 200 triệu đồng để "cảm ơn". Do không có tiền, Thuận gọi điện cho Nguyễn Trung Lập (trú ở huyện Mỹ Đức cũ), bảo chuẩn bị 200 triệu đồng để lo cho cả Nguyên và Cường. Lập đồng ý vì có "quan hệ thân thiết" với cả Nguyên và Cường.

Chiều cùng ngày, Nguyễn Đức Nam gọi điện cho Vương Văn Thuận thông báo việc của Nguyên đã xử lý xong, sẽ cho về, đồng thời thông báo cho bị cáo Đạt biết việc bị cáo Thuận muốn gặp để gửi "quà cảm ơn". Do đó, bị cáo Đạt đã chở Nguyên, Cường đi đến nhà của bị cáo Nguyễn Văn Hùng, nhận từ người đàn ông này túi nilon màu đen chứa 300 triệu đồng.

Ngày 29-6-2023, bị cáo Đạt báo cáo với bị cáo Nguyễn Đức Nam mình đã nhận 200 triệu đồng từ việc xử lý vụ việc và chuyển khoản cho bị cáo Nam 100 triệu đồng. Số tiền còn lại, Đạt khai chia cho một số người và bản thân chi tiêu hết.

Ngày 15-11-2023, lãnh đạo Công an huyện Mỹ Đức cũ yêu cầu báo cáo vụ việc nêu trên. Do vậy, Nguyễn Đức Nam chỉ đạo Đinh Tiến Đạt khắc phục hồ sơ theo hướng các đối tượng không sử dụng ma túy.

Bị cáo Đạt sau đó đã tìm và cho các đối tượng trong phòng hát ký khống vào các biên bản ghi lời khai chưa có nội dung và đưa que test cho các đối tượng tự test ma túy có kết quả "âm tính". Sau đó, Đạt tự viết lời khai thay cho Nguyên, Cường.

Dù bị chỉnh sửa, hồ sơ vụ việc vẫn chuyển lên công an TP Hà Nội, kèm tang vật gồm đĩa sứ. Công an Hà Nội giám định tinh thể màu trắng trên những đĩa này, xác định là ma túy nên khởi tố Vương Văn Nguyên về tội "Tổ chức sử dụng trái phép ma túy".