Hai cô gái lãnh án tù vì đưa thuốc không rõ nguồn gốc lên "chợ mạng"

TAND TP HCM vừa tuyên án đối với nhóm 11 bị cáo trong đường dây sản xuất, mua bán thuốc giả do Quách Ngọc Giao (57 tuổi; ngụ TP HCM) cầm đầu. Bị cáo Giao bị tuyên phạt 16 năm 6 tháng tù về tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".



Đáng chú ý, 2 bị cáo trong vụ án này là Lê Thị Nhi (31 tuổi) và Lê Trần Thị Ý Nhi (24 tuổi) dù không trực tiếp tham gia sản xuất thuốc giả nhưng vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Lý do, cả 2 đã mua thuốc giả từ các đầu mối trong đường dây này là Trần Văn Nghĩa (bị tuyên án 9 năm 6 tháng tù) và Quách Ngọc Giao, dù không biết rõ nguồn gốc, rồi tiếp tục kinh doanh qua nền tảng trực tuyến.

Các bị cáo tại toà

Nhằm tạo lòng tin và thuận lợi trong việc kinh doanh, các bị cáo đã lập các tài khoản mạng xã hội mang tên gợi nhắc đến dược phẩm, như "Duoc Pham SG", "Duoc Nhi"…

Cụ thể, từ năm 2019, bị cáo Lê Thị Nhi đã buôn bán thuốc tân dược qua tài khoản Zalo "Lê Nhi". Nguồn hàng được thu mua từ nhiều nơi, trong đó có chợ thuốc quận 10, một số cá nhân ở phía Bắc và từ chính các bị cáo trong đường dây sản xuất thuốc giả. Giao dịch, mua bán đều được thực hiện qua mạng xã hội; hàng hóa được chuyển bằng dịch vụ giao hàng tiết kiệm, xe khách đi tỉnh; thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Cùng thời gian, bị cáo Lê Trần Thị Ý Nhi (sống cùng nhà với Lê Thị Nhi tại phường Tây Thạnh, quận Tân Phú) cũng hoạt động kinh doanh tương tự. Ý Nhi bán thuốc tân dược qua các trang Facebook có tên "Duoc Pham SG" và "Duoc Nhi", tuy nhiên nguồn hàng, giao dịch và lợi nhuận đều được quản lý độc lập, tách biệt với Lê Thị Nhi.

Các loại thuốc mà 2 bị cáo này kinh doanh là Becozyme (thuốc bổ sung vitamin nhóm B); Neo-Tergynan (viên đặt âm đạo); Asmacort (điều trị hen suyễn); Laroscorbine (vitamin C); Fugacar (thuốc tẩy giun). Cơ quan tố tụng xác định, Lê Thị Nhi thu lợi bất chính 15 triệu đồng, còn Lê Trần Thị Ý Nhi là 10 triệu đồng.

TAND TP HCM đã tuyên phạt Lê Thị Nhi và Lê Trần Thị Ý Nhi, mỗi bị cáo 5 năm tù về tội "Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".

Bị xử lý hình sự vì nhận in bao bì, tờ hướng dẫn giả

Ngoài 2 bị cáo trên, nhiều người khác liên quan đến khâu in ấn bao bì, nhãn mác, hướng dẫn sử dụng thuốc giả cũng bị xử lý. Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Xuyên, chủ một cơ sở in tại quận Bình Tân, khai nhận đã in các loại nhãn thuốc như Laroscorbine, Becozyme, Neo-Tergynan, Terneurine, theo đơn đặt hàng của Võ Công Nghiệp và nhận thanh toán gần 45 triệu đồng.

Hai bị cáo khác là Trần Đình Sinh và Phạm Tiến Dũng đã cùng tham gia in 16.000 vỏ hộp và 36.500 toa thuốc hiệu Fugacar theo yêu cầu của Võ Công Nghiệp. Dù chưa kịp nhận tiền từ khách hàng, cả Sinh và Dũng cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì hành vi tiếp tay, giúp sức cho đường dây thuốc giả này.

Xem xét hành vi, TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Bảo Xuyên 5 năm 6 tháng tù; Trần Đình Sinh 5 năm tù; Phạm Tiến Dũng 5 năm tù cùng về tội "Sản xuất hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh".