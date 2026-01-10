HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Hai cơ sở massage nổi tiếng ở Đà Nẵng bị phát hiện hoạt động mại dâm

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - 2 cơ sở massage này tổ chức chứa mại dâm với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động khép kín tại các tầng cao khách sạn

Ngày 9-1, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Thanh Khê đồng loạt kiểm tra, triệt xoá 2 tụ điểm mại dâm tại cơ sở spa - massage Hoa Sứ (tầng 7, khách sạn Mường Thanh, số 270 Võ Nguyên Giáp, phường Ngũ Hành Sơn) và khu kinh doanh dịch vụ spa - massage tại các tầng 5, 6, 7 khách sạn Samdi (số 331–339 Nguyễn Văn Linh, phường Thanh Khê).

Công an đã đưa hơn 40 đối tượng liên quan về trụ sở để đấu tranh, làm rõ.

Hai cơ sở massage nổi tiếng tại Đà Nẵng bị phát hiện mại dâm - Ảnh 1.

Lực lượng công an triệu tập các đối tượng liên quan

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tại 2 cơ sở nêu trên có dấu hiệu tổ chức chứa mại dâm với phương thức, thủ đoạn tinh vi, hoạt động khép kín tại các tầng cao khách sạn nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Rạng sáng 9-1, các tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Ngũ Hành Sơn và Công an phường Thanh Khê kiểm tra, bắt quả tang nhiều cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm.

Tại cơ sở spa - massage Hoa Sứ, công an phát hiện 1 cặp nam nữ đang mua bán dâm với giá 1 triệu đồng. Kiểm tra các phòng liên quan, công an phát hiện nhiều nhân viên nữ chờ bán dâm cho khách.

Tiến hành khám xét khẩn cấp, lực lượng công an tạm giữ 1 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 2 bao cao su đã qua sử dụng, 200 bao cao su chưa sử dụng, 290.000 won Hàn Quốc, hơn 27 triệu đồng, 5 tập vé xông hơi – massage, 4 ĐTĐD cùng nhiều tài liệu liên quan. 

Bước đầu, công an xác định Ngô Thị Dúp (SN 1982, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) cùng đồng bọn tổ chức chứa mại dâm từ tháng 5-2025, thu lợi bất chính hơn 1,4 tỉ đồng.

Tại khu kinh doanh dịch vụ spa - massage khách sạn Samdi, lực lượng công an phát hiện nhiều phòng VIP có hành vi mua bán dâm theo các “gói dịch vụ” được công khai tại quầy lễ tân, giá từ 1,8 triệu - 4,8 triệu đồng/lần. 

Khám xét khu vực lễ tân, công an tạm giữ 1 sổ theo dõi việc mua bán dâm, 1 bộ máy tính để bàn, 1 máy quẹt thẻ, 1 ĐTDĐ và hơn 20 triệu đồng.

Bước đầu, công an xác định mỗi tháng, các đối tượng này thu lợi hàng trăm triệu đồng từ hoạt động chứa mại dâm. 

Phòng Cảnh sát hình sự đã ra quyết định tạm giữ hình sự Ngô Thị Dúp, Nguyễn Đức Vũ, Trần Thị Hưởng, Trương Thị Thuỳ Dung, Nguyễn Hữu Huy và Trần Lâm Huy để điều tra về hành vi “chứa mại dâm”. 

Công an cũng đang truy xét Lê Long Việt ((SN 1991; ngụ phường Thanh Khê, TP Đà Nẵng; kẻ trực tiếp quản lý hoạt động spa, massage tại khách sạn Samdi) và tiếp tục làm việc với các đối tượng liên quan nhằm mở rộng điều tra, xử lý vụ án. 

Phòng Cảnh sát hình sự yêu cầu Lê Long Việt khẩn trương ra trình diện để phối hợp làm việc.

