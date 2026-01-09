HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Bắt giữ quản lý và nhân viên cơ sở massage Ayaru vì hoạt động mại dâm

Cao Nguyên

(NLĐO) - Quản lý và một nhân viên cơ sở massage Ayaru ở Đắk Lắk đã tạo điều kiện để 7 nữ nhân viên bán dâm cho khách khi có nhu cầu.

Ngày 9-1, tin từ VKSND khu vực 11 - tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Nguyễn Đức Thiên (SN 1982), Bùi Quang Huy (SN 2000; cùng ngụ phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi chứa mại dâm.

Bắt giữ Quản lý và nhân viên Massage Ayaru vì tiếp tay nhân viên Massage bán dâm - Ảnh 1.

Quản lý và nhân viên cơ sở massage Ayaru bị khởi tố để điều tra về hành vi chứa mại dâm

Trước đó, đêm 2-1, lực lượng công an kiểm tra đột xuất tại cơ sở massage Ayaru (đường Ngô Văn Sở, phường Tuy Hòa). Tại đây, cơ quan công an bắt quả tang 1 cặp nam nữ đang có hành vi mua bán dâm.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Đức Thiên (quản lý cơ sở massage Ayaru) cùng Bùi Quang Huy (nhân viên) đã tạo điều kiện cho người khác thực hiện hành vi mua bán dâm. 

Làm việc với công an, 7 nhân viên massage khai nhận khi khách có nhu cầu sẽ bán dâm với giá từ 1 triệu đến 2,4 triệu đồng/lượt. Trong đó, nhân viên bán dâm phải trích lại 10% cho cơ sở. 

Các nữ nhân viên khai nhận đã nhiều lần bán dâm cho khách tại cơ sở massage Ayaru dưới sự quản lý, điều hành của Thiên, Huy và một số đối tượng khác.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra.

