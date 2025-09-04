Hài cốt người 1,8 triệu tuổi ở Tây Á định hình lại lịch sử nhân loại

Theo Live Science, mảnh hài cốt hóa thạch ở Orozmani là một chiếc xương hàm của người Homo erectus, được xác định niên đại là khoảng 1,8 triệu năm trước.

Được gọi là "người đứng thẳng", Homo erectus là một bước nhảy vọt tiến hóa trong lịch sử nhân loại nói chung và chi Người (Homo) nói riêng. Đây là chi bao gồm loài chúng ta.

Mảnh hài cốt hóa thạch 1,8 triệu tuổi ở di chỉ Orozmani - Ảnh: Cơ quan Bảo tồn di sản văn hóa quốc gia Georgia

Homo erectus ra đời khoảng 2 triệu năm trước, thực sự trút bỏ lốt vượn nhân hình, bước đi như chúng ta và có công nghệ chế tạo công cụ mang những nét đặc trưng.

Một số phân tích còn cho rằng loài này có thể chính là tổ tiên trực tiếp của loài người hiện đại Homo sapiens chúng ta.

Homo erectus cũng được cho là loài người đầu tiên rời khỏi châu Phi để đi khai phá lục địa Á - Âu.

Xương hàm ở Orozmani là mảnh hài cốt xưa nhất về loài người cổ đại này được xác nhận niên đại cụ thể, lại nằm ở vị trí then chốt là Georgia - một quốc gia Tây Á, khu vực đóng vai trò "cửa ngõ" trong cuộc di cư vĩ đại.

Vì vậy, không chỉ làm sáng tỏ thêm quá trình tiến hóa của chi Người, phát hiện này dự kiến còn tiết lộ lý do khiến tổ tiên chúng ta rời châu Phi, theo Cơ quan Bảo tồn di sản văn hóa quốc gia Georgia.

Gần Orozmani còn có một di chỉ cổ đại khác là Dmanisi, nơi một số mảnh hài cốt bị nghi ngờ là của người Homo erectus cũng được tìm thấy.

Mặc dù vậy, các hóa thạch từ Dmanisi vẫn chưa được làm sạch và chưa tiến hành phân tích cụ thể để xác nhận loài. Các nhà khoa học hy vọng rằng họ sẽ hoàn thành được công việc vào cuối năm nay.