Khoa học

“Quái vật Hoa Sơn” dài 12 m lộ diện ở Quảng Tây - Trung Quốc

Anh Thư

(NLĐO) - Các nhà cổ sinh vật học Trung Quốc vừa xác định thêm một loài quái vật kỷ Jura chưa từng được biết đến trên thế giới.

Theo Sci-News, loài quái vật mới được đặt danh pháp là Huashanosaurus qini, lang thang ở khu vực nay là tỉnh Quảng Tây - Trung Quốc vào khoảng 200 đến 162 triệu năm trước.

Một phần bộ xương của 2 con Huashanosaurus qini đã được khai quật tại mỏ đá Huqiu thuộc hệ tầng Wangmen gần làng Dongshi ở tỉnh Quảng Tây.

“Quái vật Hoa Sơn” dài 12 m lộ diện ở Quảng Tây - Trung Quốc- Ảnh 1.

Mô tả về "quái vật Hoa Sơn" khi còn sống - Ảnh đồ họa: TÂN HOA XÃ

Không chỉ là loài mới, Huashanosaurus qini cũng mở ra một chi hoàn toàn mới - Huashanosaurus - của nhánh khủng long chân thằn lằn Eusauropoda.

Huashanosaurus có nghĩa là "thằn lằn Hoa Sơn", bởi khu vực nó được khai quật khá gần núi Hoa Sơn ở tỉnh Quảng Tây, nơi nổi tiếng với di tích tranh đá Hoa Sơn Tả Giang, được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Cũng giống như những con khủng long chân thằn lằn khác, quái vật Hoa Sơn và các loài Eusauropoda sở hữu thân hình đồ sộ, chiếc cổ dài, đuôi dài, 4 chân to khỏe như cột đình.

Nhóm nghiên cứu dẫn đầu bởi TS Jinyou Mo từ Bảo tàng Lịch sử tự nhiên Quảng Tây cho biết những con khủng long thuộc loài này có thể dài đến 12 m khi còn sống.

Đây là một phát hiện đặc biệt. Mặc dù hồ sơ hóa thạch của khủng long chân thằn lằn kỷ Jura được nhiều tỉnh thành ở Trung Quốc như Vân Nam, Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Tân Cương..., chúng lại ít khi hiện diện ở Quảng Tây.

Chủ yếu các mẫu vật thuộc nhóm này ở Quảng Tây thuộc về kỷ Phấn Trắng sau đó.

Riêng nhánh Eusauropoda, quái vật Hoa Sơn mới là loài thứ 2 được khai quật.

Vì vậy, sự xuất hiện của loài này cung cấp thêm rất nhiều chi tiết thú vị cho bức tranh tiến hóa của khủng long chân thằn lằn, theo bài nghiên cứu chi tiết vừa được đăng tải trên tạp chí Acta Geologica Sinica.

Trăng máu cực đẹp xuất hiện tuần này, Việt Nam xem lúc mấy giờ?

Trăng máu cực đẹp xuất hiện tuần này, Việt Nam xem lúc mấy giờ?

(NLĐO) - Trăng tròn cuối cùng của mùa hè, với màu ngả cam đặc trưng, sẽ hóa thành trăng máu màu đỏ nổi bật vào rạng sáng 8-9 tại Việt Nam.

Phát hiện cấu trúc kỳ lạ đang đội dãy Himalaya lên cao

(NLĐO) - Nghiên cứu mới bác bỏ một giả thuyết đã tồn tại 100 năm về những gì đang nâng đỡ Himalaya - dãy núi cao nhất trên Trái Đất.

"Thế lực bí ẩn" đang biến nhiều hành tinh thành lỗ đen

(NLĐO) - Một loại vật chất khiến giới khoa học bối rối có thể đang tồn tại trong lõi các hành tinh lớn và làm chúng mục ruỗng từ bên trong.

