Hai cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng được giảm án

Ngày 27-5, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội tuyên án phúc thẩm đối với 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng 32 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm và một số đơn vị liên quan.



Bị cáo Nguyễn Thanh Phong cùng các bị cáo khác tại phiên phúc thẩm

Theo đó, Toà cấp phúc thẩm tuyên phạt cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong 16 năm 6 tháng tù về tội Nhận hối lộ, giảm 3 năm 6 tháng so với mức án sơ thẩm 20 năm tù. Bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên 12 năm tù cùng về tội danh trên, giảm 3 năm so với mức án sơ thẩm 15 năm tù. Bị cáo Lê Hoàng, cựu Cục phó Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế (chồng bị cáo Nga), bị tuyên 3 năm tù về tội Nhận hối lộ, giảm 2 năm so với mức án sơ thẩm 5 năm tù.

Hội đồng xét xử cũng tuyên giảm án cho các bị cáo còn lại, với mức án phải chấp hành từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 9 năm 6 tháng tù. Ngoài ra, 6 bị cáo không kháng cáo vẫn được cấp phúc thẩm xem xét, tuyên giảm từ 3 đến 6 tháng tù.

Theo bản án phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga là những người có vai trò cao nhất trong vụ án, quyết định việc nhận tiền của cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình giải quyết hồ sơ tại Cục An toàn thực phẩm. Tuy nhiên, quá trình xét hỏi tại phiên phúc thẩm cho thấy vai trò của bị cáo Nga thấp hơn bị cáo Phong. Đây là một trong những căn cứ để hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình đối với từng bị cáo.

Hội đồng xét xử đánh giá sai phạm của các bị cáo là rất đáng tiếc, nhất là sau quá trình dài học tập, công tác, phấn đấu. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành y tế và niềm tin của người dân.

Tuy nhiên, tại giai đoạn phúc thẩm, các bị cáo tiếp tục cung cấp thêm nhiều tài liệu mới, thể hiện thái độ ăn năn hối cải, ý thức khắc phục hậu quả và các tình tiết giảm nhẹ khác.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đã khắc phục toàn bộ hậu quả và tự nguyện nộp thêm 70 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước để khắc phục hậu quả thay cho bị cáo khác. Nhiều bị cáo cũng xuất trình thêm tài liệu thể hiện quá trình công tác có thành tích, gia đình có truyền thống cách mạng, có đóng góp trong xây dựng, phát triển đất nước.

Theo cáo buộc, Cục An toàn thực phẩm là đơn vị chuyên ngành thuộc Bộ Y tế thực hiện chức năng tham mưu, giúp Bộ trưởng quản lý nhà nước và tổ chức thực thi trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, từ 2018 - 2025, một số lãnh đạo, chuyên viên của cục đã lợi dụng các quy định pháp luật để tạo cơ chế "xin, cho", đưa và nhận hối lộ.

Các sai phạm này diễn ra trong quá trình thẩm định cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp giấy chứng nhận GMP (Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt). Thông qua việc thẩm định xét hồ sơ cấp giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm, một số cá nhân, doanh nghiệp làm dịch vụ đã thống nhất với chuyên viên của cục về việc "chi tiền để xong việc".

Cáo trạng thể hiện: Các quy định về đăng ký, công bố sản phẩm với nhóm thực phẩm bảo vệ sức khỏe vẫn mang tính chung chung, chưa cụ thể. Quy định cũng chưa kèm theo hướng dẫn chi tiết về quy trình, tiêu chí kỹ thuật và thành phần hồ sơ. Điều này dẫn đến việc doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, lúng túng khi thực hiện thủ tục công bố sản phẩm.

Trên cương vị là Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, tháng 9-2018, bị cáo Nguyễn Thanh Phong chủ trì cuộc họp cấp ủy, lãnh đạo cục và thống nhất giao cho Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo An toàn thực phẩm và Phòng Quản lý Tiêu chuẩn và Kiểm nghiệm thực hiện nhiệm vụ của Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm trong việc thẩm xét hồ sơ đăng ký bản công bố sản phẩm.

Sau cuộc họp trên và sau khi trao đổi với lãnh đạo các đơn vị, bị cáo Nguyễn Thanh Phong thống nhất chủ trương cho các chuyên viên nhận tiền, ngoài lệ phí quy định trong quá trình thẩm xét đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm. Mức tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng/bộ hồ sơ và trung bình 7 triệu đồng/hồ sơ.

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong đồng ý chủ trương cho chuyên viên nhận tiền để giúp đỡ người nộp hồ sơ, song kèm theo đó là cơ chế ăn chia rõ ràng. Cục trưởng nhận từ 2,5 - 3 triệu đồng một bộ hồ sơ; còn lại chia theo các cấp, từ lãnh đạo phòng đến chuyên viên thụ lý.

Cơ quan tố tụng cho rằng lợi dụng quyền hạn, bị cáo Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga cùng 32 cấp dưới đã nhận hối lộ của 21 bị cáo là cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, tổng tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là 93,7 tỉ đồng, cấp giấy xác nhận quảng cáo là 12,7 tỉ đồng và cấp GMP là 1 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định cùng vai trò chỉ đạo, bị cáo Nguyễn Thanh Phong được hưởng lợi 43,9 tỉ đồng; bị cáo Nga hưởng lợi cá nhân 8 tỉ đồng. Cựu cục phó Nguyễn Hùng Long hưởng lợi 8,6 tỉ đồng, cựu cục phó Đỗ Hữu Tuấn hưởng 4,3 tỉ đồng.