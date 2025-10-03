HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Vùng miền Miền Trung - Tây Nguyên

Hải đội 202 mang Tết Trung thu đến học sinh vùng biển

Đ.Nghĩa

(NLĐO)- Chương trình đã mang đến niềm vui, động viên tinh thần cho các cháu thiếu nhi, đặc biệt là con em gia đình khó khăn ở vùng biển

Chiều 3-10, tại xã Nam Cửa Việt (tỉnh Quảng Trị), Hải đội 202 Cảnh sát biển đã phối hợp với Đồn Biên phòng Triệu Vân và Trường Mầm non Triệu An tổ chức Chương trình “Vui Tết Trung thu” cho 342 em thiếu nhi Trường Mầm non Triệu An. 

img

Trung tá Trần Quang Vững, Chính trị viên Hải đội 202, tặng quà cho các cháu thiếu nhi Trường Mầm non Triệu An

img

Ngay từ sớm, 20 cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 và Đồn Biên phòng Triệu Vân cùng các cô giáo tất bật trang trí sân khấu, bày mâm cỗ Trung thu, chuẩn bị quà tặng, đèn ông sao... để tổ chức các trò chơi dân gian cho các cháu. 

Lần đầu đón Tết Trung thu cùng các chú bộ đội, cháu Lê Ngọc Bảo Châu (lớp Mẫu giáo lớn, Trường Mầm non Triệu An), chia sẻ: “Cả tuần nay, cháu và các bạn đều háo hức khi biết Tết Trung thu sẽ được vui chơi, phá cỗ với các chú bộ đội. Ngày nào chúng con cũng đếm ngược, mong mau đến ngày hội Trung thu”. 

Chị Trần Thị Thủy, phụ huynh học sinh, bày tỏ: “Là gia đình hộ nghèo, quanh năm đi làm thuê, việc mua bánh ngon, lồng đèn đẹp cho con chỉ là niềm mơ ước. Năm nay là lần đầu tiên bọn trẻ được đón Tết Trung thu đông vui, ấm áp như thế này. Cảm ơn các chú Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và nhà trường đã đem đến niềm vui trọn vẹn cho các cháu”. 

Trung tá Trần Quang Vững, Chính trị viên Hải đội 202, cho biết đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm động viên tinh thần cho các cháu thiếu nhi, đặc biệt là con em gia đình khó khăn ở vùng biển, đảo. Chương trình cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ Hải đội 202 và Đồn Biên phòng Triệu Vân gắn bó hơn với nhân dân, cùng chăm lo cho thế hệ tương lai của đất nước.

img

Màn múa lân sôi động trong chương trình “Vui Tết Trung thu” mang đến niềm vui và tiếng cười rộn ràng cho các em học sinh

Trước đó, Hải đội 202 cũng đã phối hợp với Trung tâm hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Trị tổ chức Đêm hội Trăng rằm “Lồng đèn thắp sáng ước mơ”. Trong chuỗi hoạt động Tết Trung thu năm 2025, Hải đội 202 đã trao tặng 10 suất học bổng (300.000 đồng/ suất) và nhiều phần quà khác cho các em thiếu nhi vượt khó, học giỏi. 

