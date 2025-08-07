HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Biển đảo

Hải đội 211 thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại

Huy Toàn

(NLĐO) - Hải đội 211 (Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đang tích cực phát động và tổ chức các hoạt động với khí thế thi đua sôi nổi.

Hòa chung khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân lập thành tích xuất sắc chào mừng Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2-9, thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025 - 2030, những ngày này cán bộ, chiến sĩ Hải đội 211, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đang tích cực phát động và tổ chức các hoạt động với khí thế thi đua sôi nổi và quyết tâm cao độ.

Với khẩu hiệu "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", "Những người thi đua là những người yêu nước nhất", cán bộ, chiến sĩ Hải đội 211 luôn vượt qua khó khăn, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ được giao.

Hải đội 211 thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại- Ảnh 1.

Hải đoàn 21 tổ chức dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Núi Thành

Trong thời gian qua, Hải đội 211 đã phát huy tinh thần trách nhiệm của toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để hoàn thành thắng lợi nhiều nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, quán triệt và chỉ đạo các tàu đang thực hiện nhiệm vụ trên biển thực hiện nghiêm nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát và duy trì thực thi pháp luật trên biển.

Đặc biệt, hội thi tàu, xuồng xe tốt cấp Bộ Tư lệnh Vùng vừa qua, Hải đội 211 đã chỉ đạo các tàu làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia thi đạt kết quả cao, với 1 giải Ba tập thể, 1 giải Nhất và 1 giải Nhì cá nhân.

Trong hoạt động đoàn và phong trào thanh niên, Hải đội 211 tiếp tục phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ. Đơn vị đã phối hợp với Đoàn thanh niên đơn vị kết nghĩa tổ chức thành công Diễn đàn thanh niên với chủ đề "Tuổi trẻ Hải đội 211 xung kích, sáng tạo trên nền tảng công nghệ số" kết hợp với đêm sinh nhật đồng đội quý III.

Đây là hoạt động rất thiết thực và ý nghĩa, cụ thể hóa phong trào "Bình dân học vụ số" trong toàn đơn vị. Đồng thời, cũng là cầu nối để gắn kết tình đồng chí, đồng đội, ấm áp tình quân dân và tiếp thêm động lực phấn đấu, bồi đắp và tiếp nối truyền thống vẻ vang của đơn vị.

Hải đội 211 thi đua lập thành tích chào mừng sự kiện trọng đại- Ảnh 2.

Hải đội 211 tổ chức diễn đàn thanh niên chào mừng Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2025-2030

Đặc biệt, trong tháng 7 - tháng tri ân nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, tuổi trẻ Hải đội 211 hòa nhịp cùng tuổi trẻ Hải đoàn 21 tổ chức viếng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Núi Thành, nhằm thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự biết ơn vô hạn đối với công lao của những người đã hy sinh vì độc lập - tự do cho dân tộc.

Hải đội 211 thi đua không ngừng nghỉ

Cùng với đó, Hải đội 211 cũng làm tốt công tác tư tưởng và thông tin, tuyên truyền. Trong tháng, Hải đội đã cho ra mắt chuyên mục "Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa" trên các nhóm Zalo, Messenger và Fanpage Facebook.

Đúng 6 giờ hằng ngày, trên các nhóm Zalo, Messenger chung của cán bộ, nhân viên đơn vị đều xuất hiện nội dung "Lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa".

Đồng thời, đơn vị đã viết và đăng 10 tin, bài trên 25 lượt báo, tạp chí và các nền tảng mạng xã hội, góp phần lan tỏa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ nói chung và người chiến sĩ Cảnh sát biển trong lòng nhân dân nói riêng.

Trung tá Nguyễn Thế Anh – Bí thư Đảng ủy - Chính trị viên Hải đội 211 chia sẻ: Sau khi phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề "Phất cao cờ hồng Tháng Tám – Thi đua giành ba nhất", Đảng ủy, Chỉ huy Hải đội đã tập trung giáo dục cho bộ đội nhận thức sâu sắc các nội dung, chỉ tiêu và triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời, sát yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.

Chính tinh thần thi đua không ngừng nghỉ, thi đua nối tiếp thi đua, các nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị luôn thực hiện thắng lợi. Đó cũng là các hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển lần thứ VI.

Những kết quả nổi bật mà cán bộ, chiến sĩ Hải đội 211 đã đạt được trong thời gian qua chính là minh chứng rõ nét cho tinh thần đoàn kết, bản lĩnh trí tuệ, ý chí quyết tâm cao của toàn đơn vị và là bông hoa tươi thắm dâng lên, chào mừng Đại đội Đại biểu Đảng bộ Cảnh sát biển Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2025 – 2030.

