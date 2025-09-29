Hai du khách nước ngoài bị lạc tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai du khách nước ngoài bị lạc tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Như Quỳnh

(NLĐO) - Lực lượng cứu hộ của xã đã tìm thấy 2 du khách nước ngoài bị lạc tại khu vực rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Chiều 29-9, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai cho biết khoảng 11 giờ ngày 29-9, lực lượng cứu hộ của xã đã tìm thấy 2 du khách nước ngoài bị lạc tại khu vực rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên (thuộc thôn Sín Chải, xã Tả Van).

Hai du khách nước ngoài bị lạc tại Vườn quốc gia Hoàng Liên - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 du khách. Ảnh: TTXVN

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 28-9, UBND xã Tả Van nhận được báo cáo về việc có 2 du khách quốc tịch Đức là: Ông Moritz Wolfram (SN 1989) và bà Kathrin Sophie (SN 1994) bị lạc tại khu vực rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tả Van đã chỉ đạo, huy động lực lượng Công an, quân sự tham gia phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên tìm kiếm 2 khách du lịch bị lạc.

Do ảnh hưởng của bão số 10 nên việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, lực lượng cứu hộ của xã đã tìm thấy 2 du khách tại điểm cách Trạm dừng nghỉ ở vị trí 2.200 m (đường leo núi Fansipan) khoảng 3 km đường rừng.

Các lực lượng chức năng sau đó đã đưa 2 du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Tin liên quan

CLIP: Người mẹ vỡ òa cảm xúc khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng

CLIP: Người mẹ vỡ òa cảm xúc khi tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng

(NLĐO)- Tìm thấy con trai 3 tuổi đi lạc trong đêm, giữa rẫy vắng, người mẹ khóc nức nở, gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng và người dân đã hỗ trợ tìm kiếm.

Bé gái 7 tuổi đi lạc trong rừng 2 ngày được tìm thấy như thế nào ?

(NLĐO) - Bé gái 7 tuổi bị lạc trong rừng hơn 2 ngày đã được lực lượng chức năng tìm thấy trong tình trạng đang nằm úp mặt xuống đất tại một bụi cây.

Hai nữ du khách đi lạc trên bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

(NLĐO) - Ngày 13-10, Đồn Biên phòng Sơn Trà, TP Đà Nẵng cho biết đã phối hợp với lực lượng chức năng, giải cứu hai nữ du khách đi lạc trên bán đảo Sơn Trà.

vườn quốc gia khu vực nguy hiểm tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài lực lượng cứu hộ
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo