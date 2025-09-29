Hai du khách nước ngoài bị lạc tại Vườn quốc gia Hoàng Liên

Chiều 29-9, UBND xã Tả Van, tỉnh Lào Cai cho biết khoảng 11 giờ ngày 29-9, lực lượng cứu hộ của xã đã tìm thấy 2 du khách nước ngoài bị lạc tại khu vực rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên (thuộc thôn Sín Chải, xã Tả Van).

Lực lượng chức năng tìm kiếm 2 du khách. Ảnh: TTXVN

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 28-9, UBND xã Tả Van nhận được báo cáo về việc có 2 du khách quốc tịch Đức là: Ông Moritz Wolfram (SN 1989) và bà Kathrin Sophie (SN 1994) bị lạc tại khu vực rừng Vườn quốc gia Hoàng Liên.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Tả Van đã chỉ đạo, huy động lực lượng Công an, quân sự tham gia phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn quốc gia Hoàng Liên tìm kiếm 2 khách du lịch bị lạc.

Do ảnh hưởng của bão số 10 nên việc tìm kiếm gặp không ít khó khăn. Sau nhiều giờ nỗ lực xuyên đêm, lực lượng cứu hộ của xã đã tìm thấy 2 du khách tại điểm cách Trạm dừng nghỉ ở vị trí 2.200 m (đường leo núi Fansipan) khoảng 3 km đường rừng.

Các lực lượng chức năng sau đó đã đưa 2 du khách ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn.