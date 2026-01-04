Hai ga metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức cho gửi xe qua đêm

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Hai ga metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức cho gửi xe qua đêm

Ngọc Quý

(NLĐO) - Các bãi giữ xe tại Metro số 1 có quy định khác nhau về thời gian gửi trong ngày và qua đêm, người dân cần nắm rõ để tránh vi phạm, phát sinh chi phí.

Các bãi giữ xe phục vụ hành khách Metro số 1 hiện được tổ chức với khung thời gian và phạm vi áp dụng khác nhau, tùy theo từng nhà ga. Công tác quản lý, vận hành do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong đảm nhiệm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng ngày càng tăng của người dân.

Hai ga metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức cho gửi xe qua đêm - Ảnh 1.

Bãi giữ xe metro số 1 thường xuyên kín chỗ - Ảnh: QUỐC ANH

Theo thông tin từ đơn vị quản lý, chỉ một số điểm được phép gửi xe qua đêm. Cụ thể, ga Bến Thành và ga Công viên Văn Thánh hiện đang hỗ trợ hình thức này. Với các ga Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long và Bình Thái, việc gửi xe qua đêm chỉ được áp dụng tại khu vực bãi xe bố trí ở đầu cầu bộ hành, phía đường Võ Nguyên Giáp – nơi đáp ứng yêu cầu về mặt bằng và an ninh.

Trong khi đó, phần lớn các nhà ga còn lại chỉ tổ chức giữ xe trong ngày, từ 6 giờ đến trước 23 giờ. Nhóm này bao gồm các ga Tân Cảng, An Phú, Thủ Đức, Đại học Quốc gia, cùng các bãi xe nằm ngay dưới mặt đất tại Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long và Bình Thái. Sau khung giờ quy định, các phương tiện để lại sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Hai ga metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức cho gửi xe qua đêm - Ảnh 2.

Bảng giá giữ xe do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong ban hành

Theo thông báo từ sau 23 giờ, toàn bộ trách nhiệm xử lý các trường hợp gửi xe qua đêm không đúng quy định sẽ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thực hiện. Việc siết chặt thời gian nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực nhà ga.

Trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, lượng xe gửi tại các ga metro tăng mạnh khi nhiều người dân lựa chọn metro làm phương tiện di chuyển. Ghi nhận tại ga Bến Thành cho thấy tình trạng quá tải cục bộ, hành khách phải xếp hàng chờ gửi xe trong thời gian dài. Các đơn vị liên quan khuyến cáo người dân nắm rõ quy định từng điểm giữ xe để chủ động sắp xếp lịch trình, tránh phát sinh rắc rối ngoài ý muốn.

Tin liên quan

Lắng nghe người dân hiến kế: Metro - TOD giúp TP HCM thoát "bẫy hạ tầng"

Lắng nghe người dân hiến kế: Metro - TOD giúp TP HCM thoát "bẫy hạ tầng"

Từ bỏ tư duy phát triển "vết dầu loang", TP HCM cần xác định việc phát triển metro - TOD là giải pháp phù hợp

Chủ tịch UBND TPHCM đi Metro đến dự lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

(NLĐO) - Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM được thành lập với mục tiêu tạo bước đột phá thực chất trong công tác phục vụ người dân

TPHCM miễn vé xe buýt, metro trong ngày đầu năm 2026

(NLĐO) - Dịp Tết Dương lịch 2026, TPHCM miễn vé xe buýt và metro số 1, đồng thời tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại, vui chơi tăng cao của người dân.

metro số 1 TPHCM giao thông công cộng Metro giữ xe qua đêm tại metro
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo