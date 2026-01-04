Hai ga metro Bến Thành - Suối Tiên chính thức cho gửi xe qua đêm

Các bãi giữ xe phục vụ hành khách Metro số 1 hiện được tổ chức với khung thời gian và phạm vi áp dụng khác nhau, tùy theo từng nhà ga. Công tác quản lý, vận hành do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong đảm nhiệm nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại bằng phương tiện công cộng ngày càng tăng của người dân.

Bãi giữ xe metro số 1 thường xuyên kín chỗ - Ảnh: QUỐC ANH

Theo thông tin từ đơn vị quản lý, chỉ một số điểm được phép gửi xe qua đêm. Cụ thể, ga Bến Thành và ga Công viên Văn Thánh hiện đang hỗ trợ hình thức này. Với các ga Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long và Bình Thái, việc gửi xe qua đêm chỉ được áp dụng tại khu vực bãi xe bố trí ở đầu cầu bộ hành, phía đường Võ Nguyên Giáp – nơi đáp ứng yêu cầu về mặt bằng và an ninh.

Trong khi đó, phần lớn các nhà ga còn lại chỉ tổ chức giữ xe trong ngày, từ 6 giờ đến trước 23 giờ. Nhóm này bao gồm các ga Tân Cảng, An Phú, Thủ Đức, Đại học Quốc gia, cùng các bãi xe nằm ngay dưới mặt đất tại Thảo Điền, Rạch Chiếc, Phước Long và Bình Thái. Sau khung giờ quy định, các phương tiện để lại sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.

Bảng giá giữ xe do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong ban hành

Theo thông báo từ sau 23 giờ, toàn bộ trách nhiệm xử lý các trường hợp gửi xe qua đêm không đúng quy định sẽ do Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Thanh niên Xung phong thực hiện. Việc siết chặt thời gian nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu vực nhà ga.

Trong dịp Tết Dương lịch vừa qua, lượng xe gửi tại các ga metro tăng mạnh khi nhiều người dân lựa chọn metro làm phương tiện di chuyển. Ghi nhận tại ga Bến Thành cho thấy tình trạng quá tải cục bộ, hành khách phải xếp hàng chờ gửi xe trong thời gian dài. Các đơn vị liên quan khuyến cáo người dân nắm rõ quy định từng điểm giữ xe để chủ động sắp xếp lịch trình, tránh phát sinh rắc rối ngoài ý muốn.