Thời sự Chính trị

Chủ tịch UBND TPHCM đi Metro đến dự lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công

LÊ VĨNH - HOÀNG TRIỀU - HUYỀN TRÂN

(NLĐO) - Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM được thành lập với mục tiêu tạo bước đột phá thực chất trong công tác phục vụ người dân

Ngày 31-12, TPHCM tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố (số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức).

Từ sáng sớm, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã đi Metro để di chuyển từ khu vực trung tâm TPHCM đến Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố. Đi cùng còn có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường. 

Chủ tịch UBND TPHCM đi tàu Metro đến dự Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chọn phương tiện tàu Metro để đi đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM

Các đại biểu xuất phát từ ga Nhà hát thành phố và mất khoảng 20 phút thì đến ga Thủ Đức. Tại đây, các đại biểu đi bộ thêm khoảng 200 m để tới cổng Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM. 

Chủ tịch UBND TPHCM đi tàu Metro đến dự Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố - Ảnh 2.

Lãnh đạo TPHCM trên đường đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM là đầu mối tiếp nhận các loại hồ sơ, thủ tục hành chính; triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ cho các Trung tâm Phục vụ hành chính công của các xã, phường, đặc khu trong việc tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả. 

Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM cũng là cơ quan kiểm soát toàn bộ số lượng, tiến độ và cả sự hài lòng của người dân liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính trên toàn địa bàn TPHCM. 

Đơn vị này được thành lập với mục tiêu tạo bước đột phá thực chất trong công tác phục vụ người dân; tạo sự đổi mới căn bản, toàn diện từ cách nghĩ, cách làm của lãnh đạo đến việc thực thi của cán bộ, công chức. Từ đó, tạo sự chuyển biến thực chất trong lề lối, tác phong, phương pháp làm việc để giải quyết nhanh chóng, hiệu quả hồ sơ cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND TPHCM đi tàu Metro đến dự Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố - Ảnh 3.

Lãnh đạo TPHCM rời ga Thủ Đức và đi bộ đến Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM

Để đi vào vận hành, Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM đã lựa chọn kỹ lưỡng đội ngũ nhân sự từ các sở, ban, ngành về đây làm việc. Thời gian qua, đơn vị này cũng đã tham mưu cho UBND TPHCM rà soát, công bố và xây dựng quy trình nội bộ khoa học nhất, rút ngắn tối đa thời gian giải quyết hồ sơ cho người dân.

Lý giải việc chọn đặt Trung tâm tại số 43 Nguyễn Văn Bá, phường Thủ Đức thay vì các khu vực trung tâm của TPHCM, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM Dương Văn Thơm cho biết việc này giúp giảm ùn tắc giao thông cho khu vực trung tâm. Đây cũng là điểm giao giữa TPHCM và Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây.

Vị trí của Trung tâm Phục vụ hành chính công TPHCM gần tuyến đường sắt metro, người dân từ các khu vực lân cận có thể đến dễ dàng, thuận lợi.


